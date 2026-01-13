Météo

Ça va souffler fort ce mardi : les parcs et les cimetières de Lyon fermés

Photo d'illustration - LyonMag

De violentes rafales de vent sont attendues.

Des rafales à plus de 65 km/h sont attendues ce mardi à Lyon et sur l’ensemble du département du Rhône placé en vigilance jaune.

Ces vents violents annoncés ont par conséquent poussé la Ville de Lyon à prendre des mesures de précaution. Tous les parcs et les cimetières sont ainsi fermés depuis 11h, "et jusqu’à nouvel ordre", précise la municipalité.  Le vent devrait se calmer dans la nuit.

FAIT D’HIVER le 13/01/2026 à 12:50

D’après un vieux mythe, ça rend les gens un peu fous ! ??

inversion des roles le 13/01/2026 à 12:27
GLOUGLOU 1er a écrit le 13/01/2026 à 12h07

Elle va avoir une sale gueule l'ex futur piscine de confluence . Sans parler des emballages de fastfood

à cause de qui? des gens qui jettent ou ceux qui ne rammassent pas?

GLOUGLOU 1er le 13/01/2026 à 12:07
Ex Précisions a écrit le 13/01/2026 à 11h48

Par grand vent on devrait interdire la circulation des vélos et des trottinettes, les urgences sont assez encombrées de nos jours...
Ce serait un bonheur pour les automobilistes et les piétons ;-)

Elle va avoir une sale gueule l'ex futur piscine de confluence . Sans parler des emballages de fastfood

Ex Précisions le 13/01/2026 à 11:48

Par grand vent on devrait interdire la circulation des vélos et des trottinettes, les urgences sont assez encombrées de nos jours...
Ce serait un bonheur pour les automobilistes et les piétons ;-)

