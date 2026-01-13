Des rafales à plus de 65 km/h sont attendues ce mardi à Lyon et sur l’ensemble du département du Rhône placé en vigilance jaune.

Ces vents violents annoncés ont par conséquent poussé la Ville de Lyon à prendre des mesures de précaution. Tous les parcs et les cimetières sont ainsi fermés depuis 11h, "et jusqu’à nouvel ordre", précise la municipalité. Le vent devrait se calmer dans la nuit.