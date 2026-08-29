Rugby : le LOU arrache la victoire face au Leinster dans les dernières minutes (31-29)

Le LOU a dû attendre les dernières minutes pour prendre définitivement le dessus sur le Leinster. Face à une formation irlandaise privée de ses internationaux mais particulièrement entreprenante, Lyon a longtemps couru après le score.

Les visiteurs ont rapidement pris les commandes grâce à Alex Sokora, avant qu’Andrew Osborne et O’Tighearnaigh ne trouvent à leur tour l’en-but en première période.

Malgré ses difficultés défensives, Lyon est resté dans le match. Léo Berdeu a concrétisé la première véritable offensive rhodanienne à la 19e minute, tandis que Léo Lorre a ensuite fait parler son jeu au pied pour permettre au LOU de marquer avant la pause.

Lyon renverse la rencontre à la fin

Le Leinster a continué à mettre les Lyonnais sous pression après la reprise, profitant notamment de leurs imprécisions balle en main et de leurs difficultés sur les ballons hauts.

Alfred Parisien puis Thomas Moukoro ont toutefois permis aux Rouge et Noir de rester au contact. Même le carton jaune reçu par Félix Lambey n’a pas empêché les hommes de Karim Ghezal de pousser jusqu’au bout.

À la 75e minute, Martin Méliande a transformé une pénalité située à une vingtaine de mètres face aux poteaux. Ces trois points ont permis à Lyon de passer devant et de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Le staff lyonnais a profité de cette rencontre pour effectuer une large revue d’effectif, avec 35 joueurs utilisés. Les recrues Sanele Nohamba et Adrien Séguret ont notamment effectué leurs premiers pas sous le maillot du LOU, à une semaine de la réception de Clermont.