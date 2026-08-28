“C’est bas, 53 points” : le LOU Rugby veut faire beaucoup mieux cette saison

Le constat est assumé. Après dix années consécutives dans l’élite, le LOU peine depuis plusieurs saisons à franchir un nouveau cap. Avec 53 points récoltés lors du dernier exercice, le bilan n’a pas satisfait les dirigeants. “C’est bas, 53 points”, reconnaît Marc-Antoine Ginon.

Le président lyonnais ne cache pas non plus les attentes qui entourent désormais son club. “Il y a une frustration ressentie chez les supporters et les partenaires, mais ils ont confiance en nous”. Une confiance que le LOU entend transformer en résultats dès cette saison.

Pour y parvenir, Lyon mise notamment sur Philippe Boher, arrivé en juillet au poste de directeur sportif. L’ancien cadre de la FFR, qui a plaisanté sur son accent catalan pour sa première conférence de presse lyonnaise, s’est dit impressionné par les moyens dont dispose son nouveau club, évoquant “un club exceptionnel au niveau des structures”, du stade au centre de performance.

Sa mission sera surtout de donner davantage de continuité au projet. “On a absolument besoin d’un projet pérenne et robuste pour atteindre la stabilité”, insiste Philippe Boher. Le nouveau directeur sportif imagine le développement du LOU comme une pyramide : les jeunes constituent sa base et doivent progressivement permettre à l'équipe professionnelle d'atteindre les sommets.

L’ambition est claire : voir demain cette nouvelle génération prendre le pouvoir sportif au sein du club.

Cette volonté se traduit déjà par la mise en place de la “cellule Essor”. Seize jeunes sont concernés par ce programme interne destiné à accélérer leur développement. Le LOU avait déjà utilisé la Challenge Cup la saison dernière pour donner du temps de jeu à certains espoirs, tout en recrutant également de jeunes profils venus d’autres formations.

Côté effectif, neuf prolongations ont été actées et cinq recrues sont arrivées : Thomas Gallo, Opeti Helu, Timothy Hoyt, Sanele Nohamba et Adrien Séguret, en plus de deux jeunes joueurs. Après avoir renforcé son groupe cet été, le LOU vise désormais la qualité pour la suite, avec notamment l’arrivée de François Cros en 2027.

Les Rouge et Noir veulent ainsi franchir un cap après une saison conclue avec seulement 53 points, avec notamment l’ambition d’atteindre la finale de Challenge Cup au Groupama Stadium. Pour l'entraîneur Karim Ghezal, la priorité sera surtout de gagner en régularité : “Cela fait dix ans qu’on est en Top 14 et, depuis quelques années, le club stagne”. Le staff veut notamment mieux gérer les passages à vide qui ont pénalisé Lyon la saison dernière.

Cette saison sera aussi celle des 130 ans du LOU. Le club prépare un rendez-vous spécial, probablement en décembre, dont la date sera bientôt dévoilée. Un anniversaire qui se retrouvera jusque sur les maillots, avec des références aux anciens logos, au territoire lyonnais et aux couleurs historiques du club.

De quoi regarder vers l’avenir sans oublier d’où vient le LOU.