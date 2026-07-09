Un mystérieux message annonçant un attentat conduit deux jeunes hommes en garde à vue à Vénissieux

Une blague qui n'a fait rire personne, et surtout une affaire prise très au sérieux par les autorités.
Selon les informations du Progrès, deux jeunes hommes se sont présentés d’eux-mêmes au commissariat de Vénissieux ce mercredi 8 juillet pour reconnaître avoir commis ce qu’ils ont qualifié de "bêtise".
En cause : la diffusion sur les réseaux sociaux d’un message annonçant un projet d’attentat à l’occasion des festivités du 14 juillet.
Les circonstances exactes restent encore floues. Les deux individus auraient expliqué aux policiers qu’ils étaient à l’origine de ce message, sans pour autant fournir d’explications convaincantes sur leurs motivations.
S’agissait-il d’une mauvaise plaisanterie ou d’une menace plus sérieuse ? Les premiers éléments n’ont pas permis aux enquêteurs de trancher.
Face à la gravité potentielle des faits, le parquet a demandé leur placement en garde à vue.
Les investigations doivent désormais permettre de vérifier le contenu exact du message diffusé ainsi que les intentions réelles de ses auteurs présumés.
À ce stade, aucun élément ne permet de confirmer l’existence d’un projet d’attentat concret. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si les deux jeunes hommes ont agi seuls ou s’ils étaient en lien avec d’autres personnes. Voire même s'ils ont été envoyés au front pour couvrir les réels auteurs.
L’enquête se poursuit.
Surtout pas devant une cheminée ils seraient capables de foutre le feu à la baraque tellement ils sont intelligentsSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Un attentat c'est une bêtise.
Un terroriste c'est un résistant.
A Vénissieux ? C'est exceptionnel dans une commune si paisible !Signaler Répondre
n’hésitez pas à reprendre des cours de compréhension cette été!Signaler Répondre
C'est vrai qu'un attentat, c'est vachement rigolo ! Qu'est-ce qu'on s'est marré en 2015 !! D'ailleurs, certains ne s'en sont jamais remis.Signaler Répondre
Et puis, vivre avec Vigipirate permanent, c'est trop cool...
la bêtise de la jeunesse à toujours existé appeler les pompiers ou la police pour signaler des choses qui n’existait pas hélas chaque époque a ses héros de bêtise j’espère qui ils ont retenu la leçon il feront des bonnes parents et raconteront leur bêtise a leur petit enfant devant une cheminée un dimanche après midiSignaler Répondre
2 blagueurs désignés d office par les vrais blagueurs.Signaler Répondre