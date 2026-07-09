Un mystérieux message annonçant un attentat conduit deux jeunes hommes en garde à vue à Vénissieux

Une blague qui n'a fait rire personne, et surtout une affaire prise très au sérieux par les autorités.

Selon les informations du Progrès, deux jeunes hommes se sont présentés d’eux-mêmes au commissariat de Vénissieux ce mercredi 8 juillet pour reconnaître avoir commis ce qu’ils ont qualifié de "bêtise".

En cause : la diffusion sur les réseaux sociaux d’un message annonçant un projet d’attentat à l’occasion des festivités du 14 juillet.

Les circonstances exactes restent encore floues. Les deux individus auraient expliqué aux policiers qu’ils étaient à l’origine de ce message, sans pour autant fournir d’explications convaincantes sur leurs motivations.

S’agissait-il d’une mauvaise plaisanterie ou d’une menace plus sérieuse ? Les premiers éléments n’ont pas permis aux enquêteurs de trancher.

Face à la gravité potentielle des faits, le parquet a demandé leur placement en garde à vue.

Les investigations doivent désormais permettre de vérifier le contenu exact du message diffusé ainsi que les intentions réelles de ses auteurs présumés.

À ce stade, aucun élément ne permet de confirmer l’existence d’un projet d’attentat concret. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si les deux jeunes hommes ont agi seuls ou s’ils étaient en lien avec d’autres personnes. Voire même s'ils ont été envoyés au front pour couvrir les réels auteurs.

L’enquête se poursuit.