Lyon : TCRI Group naît de la fusion de deux spécialistes industriels et vise 400 millions d’euros de chiffre d’affaires

Un nouveau poids lourd industriel voit le jour dans la métropole lyonnaise.

Les entreprises TC Concept et LRI-Sodime fusionnent pour créer TCRI Group, un acteur spécialisé dans la distribution et le négoce de solutions dédiées au transfert de fluides pour l’industrie et le bâtiment.

Le nouvel ensemble revendique près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, 500 collaborateurs et un réseau de 37 agences et sites répartis entre la France, l’Espagne, le Maroc et la Chine.

L’entreprise intervient notamment dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’énergie, des datacenters, de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de la chimie ou encore du bâtiment.

Une fusion inédite sur le marché

Historiquement, le secteur du transfert de fluides est partagé entre les spécialistes du tube et ceux de la robinetterie industrielle. Avec cette fusion, TCRI Group entend réunir ces deux expertises au sein d’une même structure afin de proposer une offre globale aux industriels et aux installateurs.

"Nous construisons un groupe capable d’adresser l’ensemble des besoins liés au transfert de fluides", explique le directeur général David Pimienta.

Soutenu depuis 2022 par le fonds d’investissement Montefiore Investment⁠, le groupe affiche de fortes ambitions.

Après être passé de 70 à 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en cinq ans grâce à une stratégie mêlant croissance interne et acquisitions, TCRI Group vise désormais 400 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon trois ans.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise compte renforcer ses positions en France, accélérer son développement à l’international et poursuivre sa politique de croissance externe.

Selon son président Frédéric Champenois, cette fusion marque un changement d’échelle qui permet au groupe lyonnais de se positionner sur plusieurs marchés en forte croissance, notamment les datacenters, l’hydrogène, les infrastructures énergétiques, la défense ou encore les gigafactories.