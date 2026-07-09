Rhône et Métropole de Lyon : l’ensemble des cours d’eau placés en alerte sécheresse

La situation hydrologique continue de se dégrader dans le Rhône.

Par arrêté du mercredi 8 juillet, le préfet de région Étienne Guyot a décidé de placer l’ensemble des masses d’eau superficielles du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, ainsi que la nappe du territoire Saône aval, en situation d’alerte sécheresse.

Selon la préfecture, l’absence de précipitations depuis le début du mois de juin, combinée aux vagues de chaleur successives, a provoqué une baisse importante des débits des cours d’eau.

Les prévisions de Météo-France ne laissent pas entrevoir d’amélioration à court terme, alors que les nappes souterraines restent globalement à des niveaux satisfaisants, à l’exception du secteur de la Saône.

Le passage en alerte entraîne plusieurs mesures de restriction.

Parmi les principales, on retrouve l'interdiction du lavage des véhicules à domicile, l'interdiction du premier remplissage des piscines privées, sauf travaux engagés avant l’arrêté, la limitation de l’arrosage des espaces verts, terrains sportifs et potagers aux heures les moins chaudes, l'interdiction du lavage des voiries, façades et toitures dans plusieurs situations et l'arrêt du fonctionnement des fontaines à circuit ouvert.

L’arrosage des espaces verts, jardins et terrains sportifs est notamment interdit entre 10h et 18h sur la majeure partie du territoire concerné.

Des contrôles et des sanctions

Les services de police de l’environnement sont mobilisés pour contrôler le respect des mesures. Les contrevenants s’exposent à une contravention de 5e classe pouvant atteindre 1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour une personne morale.

La préfecture prévient que des mesures supplémentaires pourraient être prises dans les prochaines semaines si la situation continue de se détériorer.

L’objectif affiché est de préserver en priorité les usages liés à l’alimentation en eau potable, à la santé publique et à la sécurité civile.

Le préfet appelle enfin les habitants à limiter leur consommation d’eau et à adopter des comportements économes afin de préserver la ressource durant cet épisode de sécheresse.