Le BHNS Trévoux-Lyon franchit une étape décisive après des années d’attente

Le dossier du BHNS Trévoux-Lyon avance à la faveur du résultat des élections de mars dernier.

Région Auvergne-Rhône-Alpes et Métropole de Lyon annoncent plusieurs décisions cette semaine permettant de poursuivre la réalisation de cette liaison de transport en commun attendue dans le Val de Saône.

Porté par la Région depuis 2019, le projet prévoit la création d’un Bus à Haut Niveau de Service reliant Trévoux à gare de Lyon-Part-Dieu sur un parcours de 28 kilomètres traversant 16 communes sans correspondance.

L’objectif est de proposer une alternative à la voiture dans un secteur marqué par une forte congestion routière et une dépendance importante à l’automobile. Le BHNS doit également s’intégrer au futur Service Express Régional Métropolitain.

Réunie cette semaine, la Région a approuvé la déclaration de projet qui reconnaît officiellement le caractère d’intérêt général de l’opération. Cette décision permet de poursuivre les démarches administratives nécessaires à l’obtention de la déclaration d’utilité publique, de l’autorisation environnementale ainsi que des différents arrêtés indispensables à la réalisation du projet.

De son côté, le conseil de la Métropole a adopté un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique. Cette étape doit permettre les aménagements fonciers et urbains nécessaires à la réalisation de l’infrastructure.

"Après une concertation publique, une évaluation environnementale et une enquête publique conclue par un avis favorable, cette délibération ouvre la voie à la poursuite de ce projet structurant, attendu de longue date par les habitants du Val de Saône", réagit la présidente de la Métropole Véronique Sarselli.

Les collectivités précisent également qu’un nouvel arrêt situé à proximité de la gare Part-Dieu sera dévoilé prochainement.