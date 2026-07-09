Transports

Le BHNS Trévoux-Lyon franchit une étape décisive après des années d’attente

Le BHNS Trévoux-Lyon franchit une étape décisive après des années d’attente

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Trévoux et Lyon franchit une nouvelle étape. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé la déclaration de projet reconnaissant son caractère d’intérêt général, tandis que la Métropole de Lyon a validé les adaptations nécessaires du PLU-H pour poursuivre la procédure.

Le dossier du BHNS Trévoux-Lyon avance à la faveur du résultat des élections de mars dernier.

Région Auvergne-Rhône-Alpes et Métropole de Lyon annoncent plusieurs décisions cette semaine permettant de poursuivre la réalisation de cette liaison de transport en commun attendue dans le Val de Saône.

Porté par la Région depuis 2019, le projet prévoit la création d’un Bus à Haut Niveau de Service reliant Trévoux à gare de Lyon-Part-Dieu sur un parcours de 28 kilomètres traversant 16 communes sans correspondance.  

L’objectif est de proposer une alternative à la voiture dans un secteur marqué par une forte congestion routière et une dépendance importante à l’automobile. Le BHNS doit également s’intégrer au futur Service Express Régional Métropolitain.

Réunie cette semaine, la Région a approuvé la déclaration de projet qui reconnaît officiellement le caractère d’intérêt général de l’opération. Cette décision permet de poursuivre les démarches administratives nécessaires à l’obtention de la déclaration d’utilité publique, de l’autorisation environnementale ainsi que des différents arrêtés indispensables à la réalisation du projet.

De son côté, le conseil de la Métropole a adopté un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique. Cette étape doit permettre les aménagements fonciers et urbains nécessaires à la réalisation de l’infrastructure.

"Après une concertation publique, une évaluation environnementale et une enquête publique conclue par un avis favorable, cette délibération ouvre la voie à la poursuite de ce projet structurant, attendu de longue date par les habitants du Val de Saône", réagit la présidente de la Métropole Véronique Sarselli.

Les collectivités précisent également qu’un nouvel arrêt situé à proximité de la gare Part-Dieu sera dévoilé prochainement.

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BHNS Lyon-Trévoux

7 commentaires
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FEELV le 09/07/2026 à 12:55

Il faudrait surtout se poser la question des expropriations parce que beaucoup de gens vivent à côté du tracé ou sur le tracé. Je suis navré mais c’est le cas pour beaucoup de projets.
Le problème c’est que beaucoup de gens ne vont pas accepter ce que propose la région en dédommagement (les caisses sont vides)
En plus, cela ne concerne qu’une poignée de gens
La voie ferrée est inexploitable
Et puis après, il y a la question du coût en terme humain, financier et sécuritaire

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PrecisionArret le 09/07/2026 à 12:35
Bub a écrit le 09/07/2026 à 09h14

Les nombreux avertissements, commentaires défavorables et suggestions des riverains dans la concertation en ligne concernant le terminus ubuesque (imposé par les Ecolo) dans les petites rues entre Brotteaux et Part Dieu, semblent avoir été entendus par la nouvelle majorité de la Métropole.
S'il pouvait en être ainsi pour le retour des bus rue de la République !

Oui, enfin, la nouvelle métropole a quand même la spécialité de dire qu'elle va faire autrement sans annoncer comment... Au pire, elle mettra l'arrêt sur un axe routier avec des bouchons ; la fiabilité des lignes de bus n'a pas l'air de les intéresser.

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Attente le 09/07/2026 à 12:32

Après 7 ans d'études, les travaux vont pouvoir enfin commencer... Etonnement pour la nationale en construction a coté du puy en velay, la région n'a pas mis autant de temps pour lancer les travaux...

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Arthur le 09/07/2026 à 11:50

Enfin, les magouilles foncières validées par la droite.

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Ex Précisions le 09/07/2026 à 09:34

C'est nul il y a une voie ferrée qui longe la Saône qui n'est plus utilisée, un tram-train aurait été 100x plus utile sans modifier les infrastructures routières.

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Bub le 09/07/2026 à 09:14
Danger a écrit le 09/07/2026 à 07h40

Ils prévu de faire le terminus de part dieu 69003 devant une école maternelle 69006 raser les trottoirs devant un centre aère petite enfance …. Un demi tour devant un centre pédiatrique tout ca A 15 mn à pied de la gare sont malin, ou reprendre le métro ou un bus au Brotteaux . Le niveau de mise en danger d’enfants est très élevé.
Le nouveau arrêt annoncer à la gare de part dieu pourrait éviter de grave accident

Les nombreux avertissements, commentaires défavorables et suggestions des riverains dans la concertation en ligne concernant le terminus ubuesque (imposé par les Ecolo) dans les petites rues entre Brotteaux et Part Dieu, semblent avoir été entendus par la nouvelle majorité de la Métropole.
S'il pouvait en être ainsi pour le retour des bus rue de la République !

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Danger le 09/07/2026 à 07:40

Ils prévu de faire le terminus de part dieu 69003 devant une école maternelle 69006 raser les trottoirs devant un centre aère petite enfance …. Un demi tour devant un centre pédiatrique tout ca A 15 mn à pied de la gare sont malin, ou reprendre le métro ou un bus au Brotteaux . Le niveau de mise en danger d’enfants est très élevé.
Le nouveau arrêt annoncer à la gare de part dieu pourrait éviter de grave accident

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