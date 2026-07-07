Faits Divers

Lyon : un adolescent canadien retrouvé mort dans l’enceinte d’un lycée

Lyon : un adolescent canadien retrouvé mort dans l’enceinte d’un lycée

Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi au sein du lycée La Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes du drame.

Une enquête est en cours après la découverte du corps d’un adolescent dans l’enceinte d’un établissement scolaire lyonnais.

Selon plusieurs médias locaux, les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 juillet au lycée La Martinière-Diderot, situé cours Général-Giraud, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Peu avant 23 heures, des témoins auraient alerté les secours après avoir découvert un jeune homme en très mauvais état à l’intérieur de l’établissement. À leur arrivée, les équipes de secours ont pris en charge la victime, retrouvée grièvement blessée et baignant dans son sang.

Malgré les tentatives de réanimation engagées sur place, l’adolescent n’a pas pu être sauvé.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, il s’agit d’un ressortissant canadien âgé de 17 ans.

Les circonstances ayant conduit à son décès demeurent pour l’heure inconnues.

Les enquêteurs vont notamment chercher à déterminer comment le jeune homme s’est retrouvé dans l’enceinte du lycée, s'il a un lien avec l'établissement et dans quelles circonstances il a été mortellement blessé.

À ce stade, aucune hypothèse n’a été officiellement privilégiée par les autorités.

11 commentaires
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jeunesse le 07/07/2026 à 18:35

peut être il venu voir une copine dans le lycée une pensée à sa famille ou ses amis et aux peuples canadiens

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Ex Précisions le 07/07/2026 à 18:19
Gabin69 a écrit le 07/07/2026 à 17h06

T'es un sacré comique dis donc, un gamin de 17 ans retrouvé mort dans un bain de sang ça te fait rire ?👏
Il risque pas de t'arriver grand chose le cul toute la journée sur ton canapé

Non mon hamac flottant en ce moment !

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si!!!..... le 07/07/2026 à 18:04
Gabin69 a écrit le 07/07/2026 à 17h06

T'es un sacré comique dis donc, un gamin de 17 ans retrouvé mort dans un bain de sang ça te fait rire ?👏
Il risque pas de t'arriver grand chose le cul toute la journée sur ton canapé

une hemorragie totale induite par une rupture d hemorroides!

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RegionLycee le 07/07/2026 à 17:43

Normalement Wauquiez a mis des murs et camera dans tous les lycées, les enqueteurs devraient retrouver toutes les circonstances du drame. A moins que cette surenchere sécuritaire n'était que de l'affichage

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oksour le 07/07/2026 à 17:34
Solidarité 69 a écrit le 07/07/2026 à 15h50

La nouvelle France by LFI.

et ben....

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Gabin69 le 07/07/2026 à 17:06
Ex Précisions a écrit le 07/07/2026 à 16h33

C'est la faute à Trump qui veut annexer le Canada, il a dû tomber sur des adorateurs du canard laqué.
Je plaisante ça va encore être des sud-sud-sud européens...

T'es un sacré comique dis donc, un gamin de 17 ans retrouvé mort dans un bain de sang ça te fait rire ?👏
Il risque pas de t'arriver grand chose le cul toute la journée sur ton canapé

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Marion07 le 07/07/2026 à 16:40

C’est l’hécatombe chez les enfants et les adolescents mais les adultes n’y sont pour rien, non non…

Pensées aux parents et proches de ce garçon. J’espère que son trop court passage sur Terre fut heureux. Qu’il repose en paix.

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Black Star le 07/07/2026 à 16:34

Voir Lyon et mourir. Une ville qui devrait figurer sur les listes d'avertissement rouge des chancelleries étrangères.

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Ex Précisions le 07/07/2026 à 16:33

C'est la faute à Trump qui veut annexer le Canada, il a dû tomber sur des adorateurs du canard laqué.
Je plaisante ça va encore être des sud-sud-sud européens...

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Solidarité 69 le 07/07/2026 à 15:50

La nouvelle France by LFI.

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Chris25 le 07/07/2026 à 15:42

Bienvenue dans la nouvelle France...

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