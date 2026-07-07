Lyon : un adolescent canadien retrouvé mort dans l’enceinte d’un lycée

Une enquête est en cours après la découverte du corps d’un adolescent dans l’enceinte d’un établissement scolaire lyonnais.
Selon plusieurs médias locaux, les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 juillet au lycée La Martinière-Diderot, situé cours Général-Giraud, dans le 1er arrondissement de Lyon.
Peu avant 23 heures, des témoins auraient alerté les secours après avoir découvert un jeune homme en très mauvais état à l’intérieur de l’établissement. À leur arrivée, les équipes de secours ont pris en charge la victime, retrouvée grièvement blessée et baignant dans son sang.
Malgré les tentatives de réanimation engagées sur place, l’adolescent n’a pas pu être sauvé.
Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, il s’agit d’un ressortissant canadien âgé de 17 ans.
Les circonstances ayant conduit à son décès demeurent pour l’heure inconnues.
Les enquêteurs vont notamment chercher à déterminer comment le jeune homme s’est retrouvé dans l’enceinte du lycée, s'il a un lien avec l'établissement et dans quelles circonstances il a été mortellement blessé.
À ce stade, aucune hypothèse n’a été officiellement privilégiée par les autorités.
peut être il venu voir une copine dans le lycée une pensée à sa famille ou ses amis et aux peuples canadiensSignaler Répondre
Non mon hamac flottant en ce moment !Signaler Répondre
une hemorragie totale induite par une rupture d hemorroides!Signaler Répondre
Normalement Wauquiez a mis des murs et camera dans tous les lycées, les enqueteurs devraient retrouver toutes les circonstances du drame. A moins que cette surenchere sécuritaire n'était que de l'affichageSignaler Répondre
et ben....Signaler Répondre
T'es un sacré comique dis donc, un gamin de 17 ans retrouvé mort dans un bain de sang ça te fait rire ?👏Signaler Répondre
Il risque pas de t'arriver grand chose le cul toute la journée sur ton canapé
C’est l’hécatombe chez les enfants et les adolescents mais les adultes n’y sont pour rien, non non…Signaler Répondre
Pensées aux parents et proches de ce garçon. J’espère que son trop court passage sur Terre fut heureux. Qu’il repose en paix.
Voir Lyon et mourir. Une ville qui devrait figurer sur les listes d'avertissement rouge des chancelleries étrangères.Signaler Répondre
C'est la faute à Trump qui veut annexer le Canada, il a dû tomber sur des adorateurs du canard laqué.Signaler Répondre
Je plaisante ça va encore être des sud-sud-sud européens...
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France...Signaler Répondre