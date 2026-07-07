Lyon : un adolescent canadien retrouvé mort dans l’enceinte d’un lycée

Une enquête est en cours après la découverte du corps d’un adolescent dans l’enceinte d’un établissement scolaire lyonnais.

Selon plusieurs médias locaux, les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 juillet au lycée La Martinière-Diderot, situé cours Général-Giraud, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Peu avant 23 heures, des témoins auraient alerté les secours après avoir découvert un jeune homme en très mauvais état à l’intérieur de l’établissement. À leur arrivée, les équipes de secours ont pris en charge la victime, retrouvée grièvement blessée et baignant dans son sang.

Malgré les tentatives de réanimation engagées sur place, l’adolescent n’a pas pu être sauvé.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, il s’agit d’un ressortissant canadien âgé de 17 ans.

Les circonstances ayant conduit à son décès demeurent pour l’heure inconnues.

Les enquêteurs vont notamment chercher à déterminer comment le jeune homme s’est retrouvé dans l’enceinte du lycée, s'il a un lien avec l'établissement et dans quelles circonstances il a été mortellement blessé.

À ce stade, aucune hypothèse n’a été officiellement privilégiée par les autorités.