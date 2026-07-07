Marcel Desailly lance l'Équipe de France des Commerçants : les candidatures sont ouvertes partout en France

Ils ouvrent leur boutique avant tout le monde, ferment souvent après tout le monde et font vivre nos centres-villes au quotidien. Pourtant, les commerçants sont rarement mis à l'honneur. C'est justement l'objectif de l'Équipe de France des Commerçants, une initiative nationale imaginée par myPOS et portée par une légende du football français : Marcel Desailly.



L'idée ? Créer une véritable équipe de commerçants venus de toute la France, réunis autour des mêmes valeurs que le sport : engagement, esprit d'équipe, proximité et dépassement de soi.

L'Équipe de France des Commerçants : une initiative nationale pour mettre les commerces indépendants à l'honneur

Ils ouvrent leur boutique avant tout le monde, ferment souvent après tout le monde et font vivre nos centres-villes au quotidien. Pourtant, les commerçants sont rarement mis à l'honneur. C'est justement l'objectif de l'Équipe de France des Commerçants, une initiative nationale imaginée par myPOS et portée par une légende du football français : Marcel Desailly.

L'idée ? Créer une véritable équipe de commerçants venus de toute la France, réunis autour des mêmes valeurs que le sport : engagement, esprit d'équipe, proximité et dépassement de soi.

Les commerçants méritent aussi leur équipe nationale

Boulanger, restaurateur, fleuriste, coiffeur, libraire, artisan, caviste... Quel que soit votre métier, chaque commerce participe à faire vivre son quartier et à créer du lien avec ses clients.

À travers cette opération, myPOS souhaite mettre en lumière ces entrepreneurs du quotidien tout en leur offrant de nouvelles opportunités pour développer leur activité.

Car rejoindre l'Équipe de France des Commerçants, ce n'est pas seulement intégrer une aventure originale : c'est aussi rejoindre un réseau de professionnels partageant les mêmes enjeux, échanger des expériences, créer de nouvelles opportunités commerciales et gagner en visibilité.

Jusqu'à 10 000 € de soutien pour développer son commerce

Les commerçants sélectionnés pourront bénéficier d'un accompagnement pouvant atteindre 10 000 € sous différentes formes.

Parmi les récompenses proposées :

Jusqu'à 5 000 € d'équipements myPOS pour développer leur activité

pour développer leur activité Jusqu'à 2 500 € de visibilité média grâce à un plan de communication local

grâce à un plan de communication local La possibilité de sponsoriser un club de football amateur avec des équipements aux couleurs de leur commerce

avec des équipements aux couleurs de leur commerce Une journée exclusive avec Marcel Desailly à Paris pour échanger, partager leurs expériences et participer aux temps forts de l'opération.

Une manière concrète de soutenir les commerces indépendants tout en valorisant leur engagement local.

Une candidature ouverte à tous les commerçants

La participation est gratuite et ne prend que quelques minutes.

Chaque candidat est invité à raconter son histoire, présenter son commerce, expliquer son impact dans son quartier et les valeurs qui l'animent au quotidien.

Autre particularité : l'esprit collectif fait partie du projet. En recommandant d'autres commerçants qui déposent eux aussi leur candidature, chacun augmente ses chances d'intégrer la sélection finale.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 juillet 2026, avant une annonce des commerçants retenus à la fin du mois.

Une initiative qui rapproche commerce et sport

À travers cette opération, myPOS rappelle que les commerçants sont eux aussi des champions du quotidien. Comme dans une équipe de football, ils avancent grâce à leur engagement, leur régularité et leur capacité à créer du lien autour d'eux.

Une belle occasion de mettre en avant celles et ceux qui font vivre nos villes… tout en rejoignant une aventure nationale placée sous le signe du collectif.

Informations pratiques

Équipe de France des Commerçants

Candidatures ouvertes jusqu'au 19 juillet 2026

Participation gratuite

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant sur le site de l'Équipe de France des Commerçants : equipedefrancedescommercants.fr