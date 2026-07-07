Tramways, ponts, voirie : voici les travaux qui vont perturber Lyon cet été

Comme chaque année, la période estivale, et le départ massif d'usagers, sera mise à profit pour réaliser les interventions les plus importantes sur les infrastructures du territoire lyonnais.
La Métropole de Lyon et le Sytral ont présenté le programme des principaux chantiers de l’été 2026. Objectif affiché : entretenir les infrastructures existantes, moderniser les réseaux et améliorer les déplacements du quotidien tout en limitant les perturbations.
Dans le centre-ville, des travaux d’entretien se poursuivront jusqu’au mois d’août sur le pont Kitchener-Marchand. Selon la Métropole, l’impact sur la circulation doit rester limité.
Plusieurs chantiers liés aux réseaux de chaleur et de froid urbains seront menés jusqu’au 31 août, notamment sur le boulevard Vivier-Merle, le boulevard des Belges et l'avenue Lacassagne, au niveau de la rue Feuillat.
Des travaux sont également programmés avenue Félix-Faure, à proximité des voies SNCF, ainsi que rue Baraban où le renouvellement du réseau de chaleur doit permettre le raccordement du groupe scolaire George-Pompidou en 2027.
Le pont Poincaré fera lui aussi l’objet d’opérations d’entretien durant les mois de juillet et août.
Villeurbanne : un été chargé autour du T9
Le chantier du futur tramway T9 se poursuit. Le pont du Roulet sera fermé du 6 au 24 juillet dans le secteur Croix-Luizet/Saint-Jean.
Du côté de La Soie, les travaux de raccordement entraîneront une interruption des circulations des lignes T3, T7 et Rhônexpress du 15 juillet au 2 août, avec une reprise progressive jusqu’au 9 août. Des bus relais seront mis en place.
Par ailleurs, les travaux de la future ligne de bus à haut niveau de service TB12 se poursuivent entre la place Kimmerling et le périphérique Laurent-Bonnevay.
Dans l’ouest lyonnais, des travaux de confortement de talus nécessiteront une fermeture complète du boulevard de la Duchère durant la première quinzaine d’août. La rue de Bourgogne restera également concernée par des opérations de désamiantage des enrobés.
Dans le cadre de la restructuration de la station d’épuration de Fontaines-sur-Saône, des travaux de collecteurs d’assainissement seront réalisés avenue Charles-de-Gaulle et rue Dufour à Caluire-et-Cuire.
Le chantier du futur tramway T10 entre Gerland et Vénissieux se poursuivra cet été. Les interventions concernent notamment le raccordement des lignes aériennes au niveau de la gare de Vénissieux, tandis que les aménagements urbains continuent dans le centre de Saint-Fons.
Pour limiter les perturbations, la Métropole rappelle avoir mis en place une organisation spécifique associant jusqu’à 40 maîtres d’ouvrage différents : services métropolitains, Sytral, concessionnaires ou encore sociétés publiques locales.
L’objectif est de réduire les impacts sur les déplacements, préserver les grands axes de circulation et maintenir l’accessibilité des quartiers pendant toute la durée des travaux.
encore des travaux et pourtant la metropole avait promis qula fin de travaux !Signaler Répondre
Que se passe-t-il ?Signaler Répondre
Pas d'article sur le nouveau maire lfiste de Vaulx qui veut supprimer les stages motocross ?
Elle ne casse pas l'avenue Rockfeller non respect des malades et de leurs familles LR rois du pipoSignaler Répondre
Oui, on parle d'un vrai problème de sécurité sanitaire. Jusqu'en 1995, les sociétés du BTP mettaient de l'amiante dans le bitume de chaussée pour en améliorer la résistance. Aussi, lors d'un chantier de déconstruction ou simplement lors de la réalisation d'une tranchée, il peut y avoir d'importants dégagements d'amiante en poussière dans l'air.Signaler Répondre
Le diagnostic amiante est obligatoire avant des travaux sur une chaussée depuis 2016, et si positif, il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger le secteur lors des travaux
Travaux de DESAMIANTAGE de la chaussée rue Bourgogne : JE RÊVE !!! À quand les travaux d’embellissement du bitume ???😂Signaler Répondre
plus que d habitude c’est encore possible 👹👹👹Signaler Répondre
Allons les grincheux, c'est parce que vous êtes de gauche que vous rouspétéz alors que vous n'avez pas de vrais arguments.Signaler Répondre
Certains travaux sont inévitables et nécessaires pour conserver l'existant en bon état.
Mais vous préférez peut-être ce que faisait la gauche : abandon des escalators et ascenseurs des stations de métro, etc...
Cela se peut que les travaux ont été votés avant les élections donc la nouvelle gouvernance de la Métropole n'est pas forcément en cause. L'ancienne gouvernance a anticipé le changement de gouvernance donc ils ont dû tout voter avant.Signaler Répondre
Depuis que les gauchistes et les khmers verts et ont pris le pouvoir à la mairie du 2ᵉ arrondissement de Lyon, Lyon est devenu un véritable chantier. Ces travaux à répétition compliquent le quotidien des Lyonnais et rendent les déplacements de plus en plus difficiles.Signaler Répondre
L un des plus remarquables : Le chantier du boulevard Vivier merleSignaler Répondre
Eventrer ce boulevard pendant plus de 2 ans , le refermer et le rendre a la circulation pour 4 mois avant de le re éventrer a nouveau !
Bravo ! Les travaux ne coute pas cher !
Ou sont les coupables ?
Je suis bien d'accord, on a voté à droite pour mettre fin aux travaux incessants des escrolocs et voilà Mme Salsifi qui nous prend pour des imbéciles !Signaler Répondre
Sarselli nous avait promis la fin de ces travaux !! Et pourtant, y'en a encore !Signaler Répondre