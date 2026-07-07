Tramways, ponts, voirie : voici les travaux qui vont perturber Lyon cet été

Comme chaque année, la période estivale, et le départ massif d'usagers, sera mise à profit pour réaliser les interventions les plus importantes sur les infrastructures du territoire lyonnais.

La Métropole de Lyon et le Sytral ont présenté le programme des principaux chantiers de l’été 2026. Objectif affiché : entretenir les infrastructures existantes, moderniser les réseaux et améliorer les déplacements du quotidien tout en limitant les perturbations.

Dans le centre-ville, des travaux d’entretien se poursuivront jusqu’au mois d’août sur le pont Kitchener-Marchand. Selon la Métropole, l’impact sur la circulation doit rester limité.

Plusieurs chantiers liés aux réseaux de chaleur et de froid urbains seront menés jusqu’au 31 août, notamment sur le boulevard Vivier-Merle, le boulevard des Belges et l'avenue Lacassagne, au niveau de la rue Feuillat.

Des travaux sont également programmés avenue Félix-Faure, à proximité des voies SNCF, ainsi que rue Baraban où le renouvellement du réseau de chaleur doit permettre le raccordement du groupe scolaire George-Pompidou en 2027.

Le pont Poincaré fera lui aussi l’objet d’opérations d’entretien durant les mois de juillet et août.

Villeurbanne : un été chargé autour du T9

Le chantier du futur tramway T9 se poursuit. Le pont du Roulet sera fermé du 6 au 24 juillet dans le secteur Croix-Luizet/Saint-Jean.

Du côté de La Soie, les travaux de raccordement entraîneront une interruption des circulations des lignes T3, T7 et Rhônexpress du 15 juillet au 2 août, avec une reprise progressive jusqu’au 9 août. Des bus relais seront mis en place.

Par ailleurs, les travaux de la future ligne de bus à haut niveau de service TB12 se poursuivent entre la place Kimmerling et le périphérique Laurent-Bonnevay.

Dans l’ouest lyonnais, des travaux de confortement de talus nécessiteront une fermeture complète du boulevard de la Duchère durant la première quinzaine d’août. La rue de Bourgogne restera également concernée par des opérations de désamiantage des enrobés.

Dans le cadre de la restructuration de la station d’épuration de Fontaines-sur-Saône, des travaux de collecteurs d’assainissement seront réalisés avenue Charles-de-Gaulle et rue Dufour à Caluire-et-Cuire.

Le chantier du futur tramway T10 entre Gerland et Vénissieux se poursuivra cet été. Les interventions concernent notamment le raccordement des lignes aériennes au niveau de la gare de Vénissieux, tandis que les aménagements urbains continuent dans le centre de Saint-Fons.

Pour limiter les perturbations, la Métropole rappelle avoir mis en place une organisation spécifique associant jusqu’à 40 maîtres d’ouvrage différents : services métropolitains, Sytral, concessionnaires ou encore sociétés publiques locales.

L’objectif est de réduire les impacts sur les déplacements, préserver les grands axes de circulation et maintenir l’accessibilité des quartiers pendant toute la durée des travaux.