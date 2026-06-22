Faits Divers

Les cris de la victime évitent le pire : un mineur de 14 ans interpellé à Villeurbanne

Les cris de la victime évitent le pire : un mineur de 14 ans interpellé à Villeurbanne

Un jeune de 14 ans est suspecté de tentative de viol au parc de la Feyssine.

Une enquête est en cours après une grave agression survenue au parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Une jeune femme aurait été attaquée mercredi 17 juin en fin d'après-midi dans ce vaste espace vert situé en bordure du Rhône. Les faits se seraient produits aux alentours de 18h, alors que le parc accueillait encore de nombreux promeneurs.

L'adolescent suspecté, âgé de 14 ans, aurait contraint la victime à se rendre dans une zone de végétation. Blessée au cours de l'agression, cette dernière aurait réussi à appeler à l'aide. Ses cris auraient alors provoqué la fuite du jeune homme avant que les faits n'aillent plus loin. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une tentative de viol, précise le Progrès.

Alertés, les policiers sont intervenus rapidement et ont procédé à l'interpellation du suspect dans la foulée. Lors de son arrestation, celui-ci se serait rebellé, occasionnant une légère blessure à l'un des fonctionnaires de police.

Placé en garde à vue, le mis en cause a ensuite été présenté à un magistrat. Une information judiciaire a été ouverte afin de poursuivre les investigations. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction.

À ce stade de la procédure, le jeune adolescent aurait été remis en liberté.

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Feyssine

tentative de viol

10 commentaires
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Chris25 le 22/06/2026 à 18:28

Et il est en liberté !
Risible...

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et une fois de plus le 22/06/2026 à 18:26

On voit bien que la justice continue comme avant !

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Dormez tranquille le 22/06/2026 à 18:19

Les violeurs, agresseurs, voleurs... la gauche et ses juges veillent sur vous mais attention aux victimes qui oseraient se défendre, la justice sera impitoyable !

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encore et encore le 22/06/2026 à 18:17

Et allez donc une fois de plus à Villeurbanne !

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CQQFD69! le 22/06/2026 à 17:57

"À ce stade de la procédure, le jeune (le bébé) adolescent aurait été remis en liberté."
Pas de garde à vue dissuasive ? Les gens vont finir par ne plus avoir confiance en la justice et se la rendre eux-mêmes.

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raoul volfoni le 22/06/2026 à 17:53
johnny a écrit le 22/06/2026 à 17h32

Il attaque tôt dit donc 14 ans

les frangines vont devoir ,pour faire leur jogging enfin tranquilles ,etre dorenavant armees comme des cuirasses avec des flingues de concours

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et remis le 22/06/2026 à 17:46
Bianca a écrit le 22/06/2026 à 17h11

Un frustré sexuel de plus....

en liberté!!...

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johnny le 22/06/2026 à 17:32

Il attaque tôt dit donc 14 ans

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1789 le 22/06/2026 à 17:32

Remis en liberté, pour réussir?

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Bianca le 22/06/2026 à 17:11

Un frustré sexuel de plus....

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