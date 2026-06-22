Les cris de la victime évitent le pire : un mineur de 14 ans interpellé à Villeurbanne

Une enquête est en cours après une grave agression survenue au parc de la Feyssine, à Villeurbanne. Une jeune femme aurait été attaquée mercredi 17 juin en fin d'après-midi dans ce vaste espace vert situé en bordure du Rhône. Les faits se seraient produits aux alentours de 18h, alors que le parc accueillait encore de nombreux promeneurs.

L'adolescent suspecté, âgé de 14 ans, aurait contraint la victime à se rendre dans une zone de végétation. Blessée au cours de l'agression, cette dernière aurait réussi à appeler à l'aide. Ses cris auraient alors provoqué la fuite du jeune homme avant que les faits n'aillent plus loin. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une tentative de viol, précise le Progrès.

Alertés, les policiers sont intervenus rapidement et ont procédé à l'interpellation du suspect dans la foulée. Lors de son arrestation, celui-ci se serait rebellé, occasionnant une légère blessure à l'un des fonctionnaires de police.

Placé en garde à vue, le mis en cause a ensuite été présenté à un magistrat. Une information judiciaire a été ouverte afin de poursuivre les investigations. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction.

À ce stade de la procédure, le jeune adolescent aurait été remis en liberté.