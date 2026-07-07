Economie

Le groupe lyonnais JOA va passer sous le contrôle de Banijay Gaming

Le groupe lyonnais JOA va passer sous le contrôle de Banijay Gaming

Banijay Gaming a signé une promesse d’achat en vue du rachat de JOA, deuxième opérateur de casinos en France. L’opération, qui doit encore obtenir plusieurs autorisations réglementaires, s’inscrit dans la stratégie de développement du géant du gaming en Europe.

Nouvelle étape dans le secteur des jeux d’argent et du divertissement en France.

Banijay Gaming a annoncé son intention d’acquérir le groupe lyonnais JOA auprès de fonds gérés par Blackstone et Kings Park Capital. L’opération, conclue sous la forme d’une promesse d’achat, doit permettre au groupe de renforcer sa présence sur le marché européen du gaming.

Basé à Lyon, JOA occupe la place de deuxième opérateur de casinos du pays.

L’entreprise exploite un réseau de 33 établissements répartis sur l’ensemble du territoire français. Ses casinos proposent non seulement des activités de jeux, mais aussi des espaces de restauration, des bars et diverses offres de loisirs. En 2025, le groupe a généré environ 430 millions d’euros de produit brut des jeux et accueilli plus de 4,6 millions de visiteurs.

Pour Banijay Gaming, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de développement déjà engagée ces derniers mois. Après le rachat du groupe Tipico au printemps 2026, le spécialiste du gaming poursuit son expansion en combinant activités numériques et présence physique à travers un important réseau d’établissements de divertissement.

L’objectif affiché est de développer une offre omnicanale capable de répondre à l’évolution des habitudes des consommateurs.

Une opération encore soumise à plusieurs autorisations

Selon les termes annoncés, Banijay Gaming détiendrait à terme la totalité du capital de JOA. Le financement de l’opération reposerait sur un mélange de dette et d’apports en capitaux propres.

La transaction doit toutefois encore franchir plusieurs étapes, notamment la consultation des représentants du personnel et l’obtention des autorisations administratives nécessaires.

L’accord devra notamment être validé par l’Autorité de la concurrence ainsi que par les autorités compétentes en matière d’exploitation des casinos.

Sous réserve de ces validations, la finalisation de l’opération est attendue au cours du second semestre 2026.

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JOA

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