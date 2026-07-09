Coupe du monde 2026 : les maires d'opposition réclament des fan zones dans chaque arrondissement de Lyon

À l’approche du dénouement de la Coupe du monde de football 2026, la question des retransmissions publiques des matchs des Bleus s’invite dans le débat politique lyonnais.

Dans un courrier adressé à Grégory Doucet, les élus lyonnais Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demandent à la Ville d’étudier l’ouverture de fan zones dans les différents arrondissements.

Les maires du 2e, 5e et 6e arrondissements s’appuient sur l’exemple de Paris, où plusieurs espaces de retransmission ont été annoncés à partir des quarts de finale de la compétition.

Lyon a pour l’instant fait le choix de ne pas installer de fan zone, hormis l’éventualité d’un dispositif spécifique si l’équipe de France atteignait la finale.

Les élus d'opposition proposent une solution intermédiaire consistant à créer plusieurs espaces de retransmission répartis dans la ville afin d’éviter les rassemblements massifs sur un seul site.

Dans leur courrier, ils avancent plusieurs lieux susceptibles d’accueillir ces retransmissions, parmi lesquels la place Bellecour, le parc de la mairie du 5e arrondissement, le stade Alexandre-Morin, le parvis du Musée d’Art Contemporain de Lyon et la place Brosset.

Les édiles estiment que des fan zones de proximité permettraient aux habitants de suivre les rencontres "à deux pas de chez eux", tout en facilitant l’encadrement et la sécurisation des événements.

Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demandent désormais à la municipalité d’étudier rapidement cette hypothèse avec les services de la Ville et la préfecture.

Selon eux, le calendrier de la compétition laisse peu de temps pour mettre en place un éventuel dispositif avant les prochaines échéances des Bleus. A condition que ces derniers battent le Maroc ce jeudi soir...