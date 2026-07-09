Politique

Coupe du monde 2026 : les maires d'opposition réclament des fan zones dans chaque arrondissement de Lyon

Coupe du monde 2026 : les maires d'opposition réclament des fan zones dans chaque arrondissement de Lyon

Les trois maires d’opposition demandent à Grégory Doucet d’étudier la mise en place de fan zones de quartier à Lyon pour les prochains matchs de l’équipe de France. Ils estiment que ce dispositif serait plus simple à sécuriser qu’un rassemblement unique au cœur de la ville.

À l’approche du dénouement de la Coupe du monde de football 2026, la question des retransmissions publiques des matchs des Bleus s’invite dans le débat politique lyonnais.

Dans un courrier adressé à Grégory Doucet, les élus lyonnais Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demandent à la Ville d’étudier l’ouverture de fan zones dans les différents arrondissements.

Les maires du 2e, 5e et 6e arrondissements s’appuient sur l’exemple de Paris, où plusieurs espaces de retransmission ont été annoncés à partir des quarts de finale de la compétition.

Lyon a pour l’instant fait le choix de ne pas installer de fan zone, hormis l’éventualité d’un dispositif spécifique si l’équipe de France atteignait la finale.

Les élus d'opposition proposent une solution intermédiaire consistant à créer plusieurs espaces de retransmission répartis dans la ville afin d’éviter les rassemblements massifs sur un seul site.

Dans leur courrier, ils avancent plusieurs lieux susceptibles d’accueillir ces retransmissions, parmi lesquels la place Bellecour, le parc de la mairie du 5e arrondissement, le stade Alexandre-Morin, le parvis du Musée d’Art Contemporain de Lyon et la place Brosset.

Les édiles estiment que des fan zones de proximité permettraient aux habitants de suivre les rencontres "à deux pas de chez eux", tout en facilitant l’encadrement et la sécurisation des événements.

Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demandent désormais à la municipalité d’étudier rapidement cette hypothèse avec les services de la Ville et la préfecture.

Selon eux, le calendrier de la compétition laisse peu de temps pour mettre en place un éventuel dispositif avant les prochaines échéances des Bleus. A condition que ces derniers battent le Maroc ce jeudi soir...

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fan zone

Thomas Rudigoz

Coupe du Monde 2026

14 commentaires
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ma le 09/07/2026 à 13:51

Pierre Oliver ne désire pas agir pour détruire l'avenue Rockfeller réservée à quelques cyclistes mais il se passionne pour un match de foot ; l'incompétence des LR est édifiante ils vont faire 3%en 2027 avec de tels personnages

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Simplement le 09/07/2026 à 13:31

Très bien on fait des fan zones dans les arrondissements qui le demandent et ils s’occupent de tout

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En meme temps le 09/07/2026 à 13:25

Les structures privées sont bien presentes :
Allez voir le match dans le café pas loin de chez vous : l ambiance est 10 fois superieures a une fan zone improvisée et tout cela pour le prix de 2 ou 3 bieres.
Laissez faire les pros !

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Jacques20 le 09/07/2026 à 13:05
Calahann a écrit le 09/07/2026 à 12h32

C'est vraiment pas maintenant de mendier des trucs que vous (les fachos) auriez du demander y a longtemps.
Un plat franco-marocain vous intéressent dorénavant Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier .
Une belle brochette de saucisses en vrai.

Toujours aussi largué.

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Samlion le 09/07/2026 à 13:04

C est bizarre les critiques fusse, quand c est l opposition qui demande .

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Jacques20 le 09/07/2026 à 13:03
dripoux a écrit le 09/07/2026 à 11h52

en échange de pas rouvrir la rue grenette a la circulation des voitures

Pourquoi n'avons nous pas de fan zone pour les match de pétanque ?

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Jacques20 le 09/07/2026 à 13:00
dripoux a écrit le 09/07/2026 à 11h52

en échange de pas rouvrir la rue grenette a la circulation des voitures

Qui est ripou ? Vous faites du chantage.

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Une fan zone ? le 09/07/2026 à 12:56

- Il serait temps d'y penser on est quand même aux quarts de finale
- Pour avoir le bordel à l'issue du match quel que soit le résultat, non merci !
Boulanger fait des promos sur les TV démerdez vous !

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Solidarité 69 le 09/07/2026 à 12:53

Fans zone où racailles zone ?

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Calahann le 09/07/2026 à 12:32

C'est vraiment pas maintenant de mendier des trucs que vous (les fachos) auriez du demander y a longtemps.
Un plat franco-marocain vous intéressent dorénavant Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier .
Une belle brochette de saucisses en vrai.

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rond ! le 09/07/2026 à 12:23

Vivement que le cirque footballistique prenne fin !

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fransenes le 09/07/2026 à 12:04

qui paye les mairies d'arrondissements 🤔

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dripoux le 09/07/2026 à 11:52

en échange de pas rouvrir la rue grenette a la circulation des voitures

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Arthur le 09/07/2026 à 11:43

On sait très bien que ces fan zones deviennent des racailles zones.

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