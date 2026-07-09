Coupe du monde 2026 : les maires d'opposition réclament des fan zones dans chaque arrondissement de Lyon

À l’approche du dénouement de la Coupe du monde de football 2026, la question des retransmissions publiques des matchs des Bleus s’invite dans le débat politique lyonnais.
Dans un courrier adressé à Grégory Doucet, les élus lyonnais Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demandent à la Ville d’étudier l’ouverture de fan zones dans les différents arrondissements.
Les maires du 2e, 5e et 6e arrondissements s’appuient sur l’exemple de Paris, où plusieurs espaces de retransmission ont été annoncés à partir des quarts de finale de la compétition.
Lyon a pour l’instant fait le choix de ne pas installer de fan zone, hormis l’éventualité d’un dispositif spécifique si l’équipe de France atteignait la finale.
Les élus d'opposition proposent une solution intermédiaire consistant à créer plusieurs espaces de retransmission répartis dans la ville afin d’éviter les rassemblements massifs sur un seul site.
Dans leur courrier, ils avancent plusieurs lieux susceptibles d’accueillir ces retransmissions, parmi lesquels la place Bellecour, le parc de la mairie du 5e arrondissement, le stade Alexandre-Morin, le parvis du Musée d’Art Contemporain de Lyon et la place Brosset.
Les édiles estiment que des fan zones de proximité permettraient aux habitants de suivre les rencontres "à deux pas de chez eux", tout en facilitant l’encadrement et la sécurisation des événements.
Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demandent désormais à la municipalité d’étudier rapidement cette hypothèse avec les services de la Ville et la préfecture.
Selon eux, le calendrier de la compétition laisse peu de temps pour mettre en place un éventuel dispositif avant les prochaines échéances des Bleus. A condition que ces derniers battent le Maroc ce jeudi soir...
Pierre Oliver ne désire pas agir pour détruire l'avenue Rockfeller réservée à quelques cyclistes mais il se passionne pour un match de foot ; l'incompétence des LR est édifiante ils vont faire 3%en 2027 avec de tels personnagesSignaler Répondre
Très bien on fait des fan zones dans les arrondissements qui le demandent et ils s’occupent de toutSignaler Répondre
Les structures privées sont bien presentes :Signaler Répondre
Allez voir le match dans le café pas loin de chez vous : l ambiance est 10 fois superieures a une fan zone improvisée et tout cela pour le prix de 2 ou 3 bieres.
Laissez faire les pros !
Toujours aussi largué.Signaler Répondre
C est bizarre les critiques fusse, quand c est l opposition qui demande .Signaler Répondre
Pourquoi n'avons nous pas de fan zone pour les match de pétanque ?Signaler Répondre
Qui est ripou ? Vous faites du chantage.Signaler Répondre
- Il serait temps d'y penser on est quand même aux quarts de finaleSignaler Répondre
- Pour avoir le bordel à l'issue du match quel que soit le résultat, non merci !
Boulanger fait des promos sur les TV démerdez vous !
Fans zone où racailles zone ?Signaler Répondre
C'est vraiment pas maintenant de mendier des trucs que vous (les fachos) auriez du demander y a longtemps.Signaler Répondre
Un plat franco-marocain vous intéressent dorénavant Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier .
Une belle brochette de saucisses en vrai.
Vivement que le cirque footballistique prenne fin !Signaler Répondre
qui paye les mairies d'arrondissements 🤔Signaler Répondre
en échange de pas rouvrir la rue grenette a la circulation des voituresSignaler Répondre
On sait très bien que ces fan zones deviennent des racailles zones.Signaler Répondre