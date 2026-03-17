Thomas Rudigoz : "La remontada, c'est le match retour, pas avant"

Avec Samuel Soulier dans le 6e, Thomas Rudigoz est l'autre candidat à remporter un arrondissement de Lyon dès le 1er tour - le 6e en l'occurrence. "J'ai une relation un peu particulière avec cet arrondissement, avec ses habitants, avec ses acteurs, que ce soit associatifs, économiques. Donc ça c'est un plus que j'ai", analyse celui qui a déjà occupé ce siège de maire du 5e entre 2014 et 2017.

Annoncé largement favori du scrutin, Jean-Michel Aulas a finalement terminé 2e derrière Grégory Doucet. "Ce sont les sondages qui se trompent, ce n'est pas Jean-Michel Aulas qui a baissé, poursuit Thomas Rudigoz. Ils ont certainement donné une vision tronquée de la réalité parce que, comme le rappelaient certains politologues, Lyon depuis un certain temps est une ville de gauche Donc c'était quand même un sacré challenge d'aller dans cette ville et de gagner".

Jean-Michel Aulas a-t-il encore une chance ce dimanche ? "La remontada c'est le match retour, donc c'est maintenant qu'on peut parler de remontada, ce n'est pas avant. Et j'espère bien que nous allons réussir à faire cette remontada, surtout maintenant que M. Doucet a passé un accord assez honteux avec LFI", conclut l'ancien député Renaissance.

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