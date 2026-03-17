Thomas Rudigoz : "La remontada, c'est le match retour, pas avant"

Avec Samuel Soulier dans le 6e, Thomas Rudigoz est l'autre candidat à remporter un arrondissement de Lyon dès le 1er tour - le 6e en l'occurrence. "J'ai une relation un peu particulière avec cet arrondissement, avec ses habitants, avec ses acteurs, que ce soit associatifs, économiques. Donc ça c'est un plus que j'ai", analyse celui qui a déjà occupé ce siège de maire du 5e entre 2014 et 2017.
Annoncé largement favori du scrutin, Jean-Michel Aulas a finalement terminé 2e derrière Grégory Doucet. "Ce sont les sondages qui se trompent, ce n'est pas Jean-Michel Aulas qui a baissé, poursuit Thomas Rudigoz. Ils ont certainement donné une vision tronquée de la réalité parce que, comme le rappelaient certains politologues, Lyon depuis un certain temps est une ville de gauche Donc c'était quand même un sacré challenge d'aller dans cette ville et de gagner".
Jean-Michel Aulas a-t-il encore une chance ce dimanche ? "La remontada c'est le match retour, donc c'est maintenant qu'on peut parler de remontada, ce n'est pas avant. Et j'espère bien que nous allons réussir à faire cette remontada, surtout maintenant que M. Doucet a passé un accord assez honteux avec LFI", conclut l'ancien député Renaissance.
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Après la victoire de Guiraud, va il changer le gentilé des habitants de sa ville ?Signaler Répondre
Je lui prose : les Roubaisés !!!
1 000% d'accord avec vous.Signaler Répondre
Une pensee à Quentin et sa familleSignaler Répondre
Un conseil. Votez Gregory Doucet dimanche pour assurer la victoire garantie de l'EELV. Vous verrez, les couleurs seront de nouveau visibles à tes yeux.Signaler Répondre
Le LFI a fait 10,41 pour cent au dernier élection, l’alliance va propulser le LFI dans notre maire à l’hôtel de ville pendant 6/7 ans ! manif tous les jours, impunités etc etc Doucet ne mérite pas sa victoire il trahi le ps et les gens de gauche car le LFI n’est pas de gauche .. la différence de voies entre Aulas et Doucet est de 2145 … nous devons faire barrage contre le LFI car Doucet pour garder le POUVOIR fera n’importe quoi mais c’est de trop cette alliance !Signaler Répondre
LE RAVI DE LYON 5 ... bientôt les banderilles dans le dos D AULAS il va planterSignaler Répondre
Ce sera interressant de voir si les électeurs acceptent cette alliance avec ce parti rasciste, antisémite et violent qui affiche ouvertement son antisemitisme et sa violence ?Signaler Répondre
La politique de Mr doucet oui lfi non pas important pas de bloquageSignaler Répondre
Je connais une personne décédée mais oui mais non ...elle revit pas
Roubaix 1er califat de France ????Ca fait envie d y aller investir ou en vacances....Signaler Répondre
L ancien siège de la redoute serait il devenu ce que l on redoute..?
S'associer avec LFI et leur milice fasciste la Jeune Garde, c'est être un traître à la nation.Signaler Répondre
Oui et les lyonnais n oublient pas.Signaler Répondre
Une pensée pour Quentin 🙏
Doucet va passé oh la main avec le LFISignaler Répondre
Comment accepter un tel accord avec des complices assumés de delits majeurs et de propos hors sol!!! C’est pas la police qui tue a Lyon!!!Signaler Répondre