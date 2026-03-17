Les Coulisses du Grand Lyon

Thomas Rudigoz : "La remontada, c'est le match retour, pas avant"

Thomas Rudigoz, nouveau maire du 5e arrondissement de Lyon, est l’invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Thomas Rudigoz : "La remontada, c'est le match retour, pas avant"

Avec Samuel Soulier dans le 6e, Thomas Rudigoz est l'autre candidat à remporter un arrondissement de Lyon dès le 1er tour - le 6e en l'occurrence. "J'ai une relation un peu particulière avec cet arrondissement, avec ses habitants, avec ses acteurs, que ce soit associatifs, économiques. Donc ça c'est un plus que j'ai", analyse celui qui a déjà occupé ce siège de maire du 5e entre 2014 et 2017.

Annoncé largement favori du scrutin, Jean-Michel Aulas a finalement terminé 2e derrière Grégory Doucet. "Ce sont les sondages qui se trompent, ce n'est pas Jean-Michel Aulas qui a baissé, poursuit Thomas Rudigoz. Ils ont certainement donné une vision tronquée de la réalité parce que, comme le rappelaient certains politologues, Lyon depuis un certain temps est une ville de gauche Donc c'était quand même un sacré challenge d'aller dans cette ville et de gagner".

Jean-Michel Aulas a-t-il encore une chance ce dimanche ? "La remontada c'est le match retour, donc c'est maintenant qu'on peut parler de remontada, ce n'est pas avant. Et j'espère bien que nous allons réussir à faire cette remontada, surtout maintenant que M. Doucet a passé un accord assez honteux avec LFI", conclut l'ancien député Renaissance.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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7 commentaires
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Je m'interroge le 17/03/2026 à 13:09
Lenordauraitilperdulenord? a écrit le 17/03/2026 à 12h29

Roubaix 1er califat de France ????Ca fait envie d y aller investir ou en vacances....
L ancien siège de la redoute serait il devenu ce que l on redoute..?

Après la victoire de Guiraud, va il changer le gentilé des habitants de sa ville ?
Je lui prose : les Roubaisés !!!

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Orev33 le 17/03/2026 à 13:05
Le Gone vous salue a écrit le 17/03/2026 à 12h58

Le LFI a fait 10,41 pour cent au dernier élection, l’alliance va propulser le LFI dans notre maire à l’hôtel de ville pendant 6/7 ans ! manif tous les jours, impunités etc etc Doucet ne mérite pas sa victoire il trahi le ps et les gens de gauche car le LFI n’est pas de gauche .. la différence de voies entre Aulas et Doucet est de 2145 … nous devons faire barrage contre le LFI car Doucet pour garder le POUVOIR fera n’importe quoi mais c’est de trop cette alliance !

1 000% d'accord avec vous.

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Alliance de trop le 17/03/2026 à 13:03

Une pensee à Quentin et sa famille

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Green et clean le 17/03/2026 à 13:02
Kassos a écrit le 17/03/2026 à 12h29

S'associer avec LFI et leur milice fasciste la Jeune Garde, c'est être un traître à la nation.

Un conseil. Votez Gregory Doucet dimanche pour assurer la victoire garantie de l'EELV. Vous verrez, les couleurs seront de nouveau visibles à tes yeux.

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Le Gone vous salue le 17/03/2026 à 12:58

Le LFI a fait 10,41 pour cent au dernier élection, l’alliance va propulser le LFI dans notre maire à l’hôtel de ville pendant 6/7 ans ! manif tous les jours, impunités etc etc Doucet ne mérite pas sa victoire il trahi le ps et les gens de gauche car le LFI n’est pas de gauche .. la différence de voies entre Aulas et Doucet est de 2145 … nous devons faire barrage contre le LFI car Doucet pour garder le POUVOIR fera n’importe quoi mais c’est de trop cette alliance !

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MARCOPAULO le 17/03/2026 à 12:57

LE RAVI DE LYON 5 ... bientôt les banderilles dans le dos D AULAS il va planter

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velobobo le 17/03/2026 à 12:54

Ce sera interressant de voir si les électeurs acceptent cette alliance avec ce parti rasciste, antisémite et violent qui affiche ouvertement son antisemitisme et sa violence ?

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caillou le 17/03/2026 à 12:36

La politique de Mr doucet oui lfi non pas important pas de bloquage
Je connais une personne décédée mais oui mais non ...elle revit pas

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Lenordauraitilperdulenord? le 17/03/2026 à 12:29

Roubaix 1er califat de France ????Ca fait envie d y aller investir ou en vacances....
L ancien siège de la redoute serait il devenu ce que l on redoute..?

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Kassos le 17/03/2026 à 12:29

S'associer avec LFI et leur milice fasciste la Jeune Garde, c'est être un traître à la nation.

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Lyon4321.... le 17/03/2026 à 12:26
Completement d’accord a écrit le 17/03/2026 à 12h09

Comment accepter un tel accord avec des complices assumés de delits majeurs et de propos hors sol!!! C’est pas la police qui tue a Lyon!!!

Oui et les lyonnais n oublient pas.
Une pensée pour Quentin 🙏

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Moctar le 17/03/2026 à 12:22

Doucet va passé oh la main avec le LFI

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Completement d’accord le 17/03/2026 à 12:09

Comment accepter un tel accord avec des complices assumés de delits majeurs et de propos hors sol!!! C’est pas la police qui tue a Lyon!!!

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