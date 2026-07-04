Faits Divers

Trois adolescents mis à la porte à Vénissieux : cinq enfants finalement confiés à l’aide sociale

Trois adolescents mis à la porte à Vénissieux : cinq enfants finalement confiés à l’aide sociale

Cinq frères et sœurs ont été placés par l’aide sociale à l’enfance après l’intervention de la police dans un immeuble de Vénissieux. Trois adolescents auraient été contraints de passer la soirée dehors après avoir été exclus du domicile familial.

Une intervention de police peu commune s’est déroulée le 30 juin au soir dans une résidence du boulevard Lénine à Vénissieux. Les forces de l’ordre ont été alertées par un collégien affirmant ne plus pouvoir regagner son domicile après avoir été mis à la porte par sa mère et son beau-père.

À leur arrivée, les policiers ont découvert que le jeune garçon n’était pas le seul concerné. Deux de ses frères se trouvaient également à l’extérieur du logement familial. Selon les premiers éléments, les trois mineurs seraient âgés de 11, 13 et 16 ans.

Dans l’appartement vivaient également deux sœurs de 8 et 14 ans.

Face à la situation, les services compétents ont été saisis selon le Progrès. L’ensemble de la fratrie a depuis été confié à l’aide sociale à l’enfance et placé en foyer dans l’attente des conclusions de l’enquête.

Les circonstances exactes de cette affaire restent à éclaircir.

Le père biologique des cinq enfants n’aurait pas pu être entendu à ce stade de la procédure. La mère de famille a, quant à elle, été auditionnée librement.

Des poursuites pourraient être engagées pour soustraction aux obligations parentales.

L’enquête se poursuit afin de préciser les responsabilités de chacun et les conditions de prise en charge future des cinq enfants.

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