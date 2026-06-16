Académie de Lyon : une fuite de données touche l’affectation des collégiens, ce que l’on sait

Incident de cybersécurité au sein de l’académie de Lyon.

Ce mardi 16 juin, l’institution indique avoir pris connaissance quelques jours plus tôt de la revendication d’une exfiltration de données issues du système Affelnet, l’outil informatique de l’Éducation nationale servant à gérer l’affectation des élèves et certaines formations après la classe de troisième.

L’académie affirme que les équipes techniques se sont mobilisées dès la détection de l’incident signalé samedi après-midi.

La direction régionale académique des systèmes d’information travaille actuellement avec les services ministériels et les autorités compétentes afin de déterminer l’origine de l’attaque, d’évaluer son impact réel et de mettre en œuvre les mesures de sécurisation nécessaires.

À ce stade, la nature précise des données potentiellement concernées n’a pas été détaillée par l’académie.

Affelnet temporairement fermé

Par mesure de précaution, l’application Affelnet lycée a été fermée le temps des investigations, précise l’académie de Lyon.

Les autorités assurent vouloir "limiter les conséquences de l’incident" tout en renforçant la sécurité des systèmes informatiques académiques.

Conformément aux obligations réglementaires, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont été saisies. Un dépôt de plainte doit également être effectué dans un délai de 72 heures.

L’académie appelle enfin les familles et usagers à une vigilance renforcée, notamment face aux tentatives d’hameçonnage (phishing) ou d’usurpation d’identité, qui pourraient survenir à la suite de cette fuite présumée de données.