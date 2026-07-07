Baccalauréat 2026 : un taux de réussite à 86,4% dans l'académie de Lyon

Le taux de réussite avant les épreuves de rattrapage atteint cette année 86,4%. Concernant le bac général, ce chiffre s'élève à 90,8%. Le taux de réussite au bac technologique est de 79,3% quand celui du bac professionnel atteint les 83,3%.

Ils étaient en tout 36 277 candidats à avoir passé l'examen cette année.

A noter que le taux de mention global est de 60,6 %.