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Baccalauréat 2026 : un taux de réussite à 86,4% dans l'académie de Lyon

Baccalauréat 2026 : un taux de réussite à 86,4% dans l'académie de Lyon
Baccalauréat 2026 : un taux de réussite à 86,4?ns l'académie de Lyon - Lyon Mag

Les résultats du 1e premier groupe ont été publiés ce mardi soir pour l'académie de Lyon. 

Le taux de réussite avant les épreuves de rattrapage atteint cette année 86,4%. Concernant le bac général, ce chiffre s'élève à 90,8%. Le taux de réussite au bac technologique est de 79,3% quand celui du bac professionnel atteint les 83,3%. 

Ils étaient en tout 36 277 candidats à avoir passé l'examen cette année.

A noter que le taux de mention global est de 60,6 %.

Tags :

bac 2026

académie de Lyon

2 commentaires
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Kassos le 07/07/2026 à 18:57

Et après le rattrapage, 97%.

Autrement dit, ils le donnent à tout le monde.

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Ex Précisions le 07/07/2026 à 18:51

Cool 13.6% de chômeurs dès septembre ;-)

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