Société

À Fourvière, Alain Mérieux représente les Lyonnais lors du renouvellement du Vœu des Échevins

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
À Fourvière, Alain Mérieux représente les Lyonnais lors du renouvellement du Vœu des Échevins
LyonMag

À l’approche de la Fête des Lumières du 8 décembre, le renouvellement des Échevins du 8 septembre à Fourvière a été l’occasion de rappeler les liens qui unissent les Lyonnais à leur ville et à son histoire.

Chaque année, la cérémonie se déroule dans la Basilique de Fourvière, où l’écu de la Ville de Lyon est remis à l’archevêque. Ce 8 septembre, et comme le maire Grégory Doucet se refuse depuis 2020 à y participer, c'est Alain Mérieux qui a eu l’opportunité de remettre l’écu à l’archevêque Olivier de Germay lors du renouvellement du Vœu des Échevins.

La personnalité choisie pour représenter les Lyonnais est notamment connu pour son engagement important envers la lutte contre des maladies infectieuses au sein des pays pauvres, c’est pourquoi il est une figure du christianisme social. Pour Alain Mérieux, cette distinction revêt une importance particulière : "Je suis très attaché à ma ville, j’ai accepté avec beaucoup de plaisir."

L’importance de cet événement est le lien qu’il créé entre les élus et les responsables religieux, montrant ainsi une relation de bienveillance au service du bien commun. De plus, cette année un point important a été souligné : aucun représentant de la cité n’est absent, ou presque donc.

Un engagement lyonnais au service des autres

A cette occasion un appel à la paix a également été lancé dans un contexte de violences et de tensions, notamment liées aux religions. Dans cet esprit, une marche est organisée le dimanche 18 octobre, de Bellecour à la Croix-Rousse. Présentée par l’archevêque comme un "geste prophétique réunissant juifs, chrétiens et musulmans", elle entend promouvoir la paix et la coexistence. Un message fondé sur une idée simple : "Il faut se respecter."

L’engagement local a aussi été rappelé à travers la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier, qui a servi le quartier de la Guillotière, alors pauvre, et fondé le Prado. La Fondation Mérieux, de son côté, poursuit des actions de solidarité, notamment grâce à des partenariats artistiques et à des projets permettant par exemple de financer des écoles en Afrique.

À travers cette remise de titre, Fourvière apparaît ainsi comme un lieu de transmission, de dialogue et de solidarité.

Tags :

voeu des échevins

alain mérieux

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
saco697 le 08/09/2026 à 21:53

les lyonnais car il est vrais que Doucet ne les représente pas, il n’ en est pas capable

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.