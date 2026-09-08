À Fourvière, Alain Mérieux représente les Lyonnais lors du renouvellement du Vœu des Échevins

Chaque année, la cérémonie se déroule dans la Basilique de Fourvière, où l’écu de la Ville de Lyon est remis à l’archevêque. Ce 8 septembre, et comme le maire Grégory Doucet se refuse depuis 2020 à y participer, c'est Alain Mérieux qui a eu l’opportunité de remettre l’écu à l’archevêque Olivier de Germay lors du renouvellement du Vœu des Échevins.

La personnalité choisie pour représenter les Lyonnais est notamment connu pour son engagement important envers la lutte contre des maladies infectieuses au sein des pays pauvres, c’est pourquoi il est une figure du christianisme social. Pour Alain Mérieux, cette distinction revêt une importance particulière : "Je suis très attaché à ma ville, j’ai accepté avec beaucoup de plaisir."

L’importance de cet événement est le lien qu’il créé entre les élus et les responsables religieux, montrant ainsi une relation de bienveillance au service du bien commun. De plus, cette année un point important a été souligné : aucun représentant de la cité n’est absent, ou presque donc.

Un engagement lyonnais au service des autres

A cette occasion un appel à la paix a également été lancé dans un contexte de violences et de tensions, notamment liées aux religions. Dans cet esprit, une marche est organisée le dimanche 18 octobre, de Bellecour à la Croix-Rousse. Présentée par l’archevêque comme un "geste prophétique réunissant juifs, chrétiens et musulmans", elle entend promouvoir la paix et la coexistence. Un message fondé sur une idée simple : "Il faut se respecter."

L’engagement local a aussi été rappelé à travers la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier, qui a servi le quartier de la Guillotière, alors pauvre, et fondé le Prado. La Fondation Mérieux, de son côté, poursuit des actions de solidarité, notamment grâce à des partenariats artistiques et à des projets permettant par exemple de financer des écoles en Afrique.

À travers cette remise de titre, Fourvière apparaît ainsi comme un lieu de transmission, de dialogue et de solidarité.