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Vœu des Échevins à Fourvière : Alain Mérieux remettra l’écu à l’archevêque de Lyon

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Vœu des Échevins à Fourvière : Alain Mérieux remettra l’écu à l’archevêque de Lyon

La traditionnelle célébration du Vœu des Échevins se tiendra ce mardi 8 septembre à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Pour cette 383e édition, Alain Mérieux remettra l’écu commémoratif à l’archevêque de Lyon, Olivier de Germay.

Lyon renouera ce mardi 8 septembre avec l’une de ses traditions les plus anciennes. Le Vœu des Échevins sera célébré à 17h30 à la basilique Notre-Dame de Fourvière, 383 ans après le premier engagement pris par les représentants de la ville.

Pour la sixième année consécutive, l’écu sera remis à l’archevêque de Lyon par une personnalité lyonnaise. En 2026, ce rôle reviendra à Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux. 

"Lyon est la ville de mes racines"

Le dirigeant lyonnais explique avoir accepté cette mission en raison de son attachement à la ville.

"Lyon est la ville de mes racines, de ma famille et d'une grande partie de ce qui a donné du sens à ma vie. Remettre aujourd'hui cet écu commémoratif est une façon de témoigner de mon profond attachement à notre cité", déclare Alain Mérieux.

Il voit également dans cette tradition un symbole de solidarité : "Dans un monde fragmenté, nous avons besoin de ce repère qui nous rappelle l’essentiel : prendre soin des plus fragiles, agir ensemble et pour le bien commun."

L’archevêque de Lyon Olivier de Germay salue pour sa part "son engagement au service des plus fragiles", citant notamment les Chrétiens d’Orient et les personnes sans-abri.

Une tradition née en 1643 face à la peste

Le Vœu des Échevins remonte à 1643, alors que la peste frappait Lyon.

Le 8 septembre de cette année-là, le prévôt des marchands et quatre échevins se rendirent en procession à Fourvière avec des Lyonnais. Ils firent le vœu de revenir chaque année assister à la messe et d’offrir sept livres de cire blanche ainsi qu’un écu d’or si la ville était épargnée.

La tradition s’est perpétuée depuis. À l’issue de la cérémonie, l’archevêque bénit Lyon depuis Fourvière et trois coups de canon annoncent cette bénédiction.

La basilique fermera à 13h pour préparer l’événement. Une conférence de presse est prévue à 16h, avant la célébration et le renouvellement du Vœu à 17h30.

La bénédiction de la ville est programmée à 18h45, puis un temps de "Regards croisés" autour du thème de l’audace se tiendra à 19h15 sur l’esplanade avec Olivier de Germay, Jean-Christophe Aguettant, président de la Fondation Fourvière, et des représentants des collectivités.

La célébration sera également retransmise dans la crypte de la basilique, sur la chaîne YouTube de la Fondation Fourvière.

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voeu des échevins

10 commentaires
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Un grand Lyonnais pour notre belle ville ! le 08/09/2026 à 10:05

Le plus grand des Lyonnais pour représenter notre ville. Merci Alain MERIEUX.

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Cyrielle69 le 08/09/2026 à 09:37

Belle cérémonie qui respecte l'histoire et les traditions lyonnaises.
Quant au maire de Lyon, je ne comprends pas pourquoi il se rend à Fourvière. Qu'il reste donc chez lui.
Merci à Alain Mérieux qui fait rayonner Lyon.

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Nos belles traditions....... le 08/09/2026 à 09:34

Merci M MERIEUX de représenter notre ville. Vous en êtes un digne représentant, entrepreneur, créateur de richesses, attaché aux valeurs et traditions lyonnaises qui ont fait de notre ville la capitale de la résistance.....
Finalement, c'est heureux que Doudou ne veuille pas y aller, cela nous évite la honte.......

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Ponctuation le 08/09/2026 à 08:22
simple question a écrit le 08/09/2026 à 07h05

est ce que Aulas sera présent car l’année a essayé de récupérer l’événement pour récolter des votes mais sans succès est ce que la Métropole de Lyon seront présents à fin de cacher l’échec total de cette équipe sans programme pour les lyonnais est prier le bon dieux à fin de les sauver des scandales et de la tempête politique en approche est e que la police arrêtera les femmes chrétiennes voilées sur le parcours hélas ses questions n’auront jamais de réponse mais les lyonnais connaissent les réponses en 2027 votez bien

C'est illisible

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PSB 1846 le 08/09/2026 à 08:21

Pourvu qu'il n'y ait aucune récupération politique...

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au simplet le 08/09/2026 à 08:07
simple question a écrit le 08/09/2026 à 07h05

est ce que Aulas sera présent car l’année a essayé de récupérer l’événement pour récolter des votes mais sans succès est ce que la Métropole de Lyon seront présents à fin de cacher l’échec total de cette équipe sans programme pour les lyonnais est prier le bon dieux à fin de les sauver des scandales et de la tempête politique en approche est e que la police arrêtera les femmes chrétiennes voilées sur le parcours hélas ses questions n’auront jamais de réponse mais les lyonnais connaissent les réponses en 2027 votez bien

est-ce que les aigris vont encore crachouiller leurs frustrations ?

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Question de simplet le 08/09/2026 à 07:56

Aie aie aie aie. L'orthographe ça fait mal

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Ex Précisions le 08/09/2026 à 07:45

Le maire de Lyon sera-t-il au moins représenté comme il refuse d'y aller ?
Lui qui a une conception déviante de la laïcité...

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pie69 le 08/09/2026 à 07:20

Une belle célébration avec des valeurs lyonnaises / françaises ! Cela se fait rare …

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simple question le 08/09/2026 à 07:05

est ce que Aulas sera présent car l’année a essayé de récupérer l’événement pour récolter des votes mais sans succès est ce que la Métropole de Lyon seront présents à fin de cacher l’échec total de cette équipe sans programme pour les lyonnais est prier le bon dieux à fin de les sauver des scandales et de la tempête politique en approche est e que la police arrêtera les femmes chrétiennes voilées sur le parcours hélas ses questions n’auront jamais de réponse mais les lyonnais connaissent les réponses en 2027 votez bien

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