Vœu des Échevins à Fourvière : Alain Mérieux remettra l’écu à l’archevêque de Lyon

Lyon renouera ce mardi 8 septembre avec l’une de ses traditions les plus anciennes. Le Vœu des Échevins sera célébré à 17h30 à la basilique Notre-Dame de Fourvière, 383 ans après le premier engagement pris par les représentants de la ville.

Pour la sixième année consécutive, l’écu sera remis à l’archevêque de Lyon par une personnalité lyonnaise. En 2026, ce rôle reviendra à Alain Mérieux, président de l’Institut Mérieux.

"Lyon est la ville de mes racines"

Le dirigeant lyonnais explique avoir accepté cette mission en raison de son attachement à la ville.

"Lyon est la ville de mes racines, de ma famille et d'une grande partie de ce qui a donné du sens à ma vie. Remettre aujourd'hui cet écu commémoratif est une façon de témoigner de mon profond attachement à notre cité", déclare Alain Mérieux.

Il voit également dans cette tradition un symbole de solidarité : "Dans un monde fragmenté, nous avons besoin de ce repère qui nous rappelle l’essentiel : prendre soin des plus fragiles, agir ensemble et pour le bien commun."

L’archevêque de Lyon Olivier de Germay salue pour sa part "son engagement au service des plus fragiles", citant notamment les Chrétiens d’Orient et les personnes sans-abri.

Une tradition née en 1643 face à la peste

Le Vœu des Échevins remonte à 1643, alors que la peste frappait Lyon.

Le 8 septembre de cette année-là, le prévôt des marchands et quatre échevins se rendirent en procession à Fourvière avec des Lyonnais. Ils firent le vœu de revenir chaque année assister à la messe et d’offrir sept livres de cire blanche ainsi qu’un écu d’or si la ville était épargnée.

La tradition s’est perpétuée depuis. À l’issue de la cérémonie, l’archevêque bénit Lyon depuis Fourvière et trois coups de canon annoncent cette bénédiction.

La basilique fermera à 13h pour préparer l’événement. Une conférence de presse est prévue à 16h, avant la célébration et le renouvellement du Vœu à 17h30.

La bénédiction de la ville est programmée à 18h45, puis un temps de "Regards croisés" autour du thème de l’audace se tiendra à 19h15 sur l’esplanade avec Olivier de Germay, Jean-Christophe Aguettant, président de la Fondation Fourvière, et des représentants des collectivités.

La célébration sera également retransmise dans la crypte de la basilique, sur la chaîne YouTube de la Fondation Fourvière.