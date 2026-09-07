Politique

Métropole de Lyon : pourquoi le drapeau israélien a été hissé ce lundi ?

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Métropole de Lyon : pourquoi le drapeau israélien a été hissé ce lundi ?
DR Fabien Bagnon

La présence du drapeau israélien devant l’hôtel de la Métropole de Lyon a suscité de nombreuses réactions ce lundi 7 septembre. La collectivité explique ce pavoisement par la réception officielle d’un représentant de l’ambassade d’Israël en France.

Pas de commémoration particulière derrière le drapeau israélien aperçu ce lundi aux côtés des drapeaux français et européen devant l’hôtel de la Métropole de Lyon.

La collectivité indique avoir appliqué le protocole habituel à l’occasion d’une rencontre entre sa présidente LR Véronique Sarselli et Yoel Mester, ministre-conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques et scientifiques auprès de l’ambassade d’Israël en France, sans plus de détails sur le contenu de leurs échanges

La Métropole évoque ainsi un "pavoisement républicain", pratiqué lorsqu’un représentant étranger est officiellement reçu par la présidence.

Dans le cas de la Métropole de Lyon ce lundi, la collectivité justifie donc sa présence exclusivement par le cadre protocolaire de cette visite officielle. Mais cela a alerté l'opposition écologiste et socialiste, à l'instar de Fabien Bagnon, qui a, le premier, alerté sur la présence du drapeau et donc d'un représentant israélien à l'Hôtel de la Métropole dans le 3e arrondissement.

Tags :

métropole de Lyon

israel

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Titus69 le 07/09/2026 à 19:52

Si a chaque fois qu'une mairie LFI hisse le drapeau du terrorisme on avait un article on n'en finirait pas.
Je pense que la propagande islamiste et antisémite est bien étayée maintenant cela ne fait plus de mystère pour personne.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.