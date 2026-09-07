Métropole de Lyon : pourquoi le drapeau israélien a été hissé ce lundi ?

Pas de commémoration particulière derrière le drapeau israélien aperçu ce lundi aux côtés des drapeaux français et européen devant l’hôtel de la Métropole de Lyon.

La collectivité indique avoir appliqué le protocole habituel à l’occasion d’une rencontre entre sa présidente LR Véronique Sarselli et Yoel Mester, ministre-conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques et scientifiques auprès de l’ambassade d’Israël en France, sans plus de détails sur le contenu de leurs échanges

La Métropole évoque ainsi un "pavoisement républicain", pratiqué lorsqu’un représentant étranger est officiellement reçu par la présidence.

🤔 Une délégation israëlienne est visiblement reçue très officiellement à la Métropole de Lyon.

Mme @V_Sarselli peut-on connaître l'objet de cette visite ? pic.twitter.com/cxd16vfm8O — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) September 7, 2026

Dans le cas de la Métropole de Lyon ce lundi, la collectivité justifie donc sa présence exclusivement par le cadre protocolaire de cette visite officielle. Mais cela a alerté l'opposition écologiste et socialiste, à l'instar de Fabien Bagnon, qui a, le premier, alerté sur la présence du drapeau et donc d'un représentant israélien à l'Hôtel de la Métropole dans le 3e arrondissement.