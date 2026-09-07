Métropole de Lyon : pourquoi le drapeau israélien a été hissé ce lundi ?

Pas de commémoration particulière derrière le drapeau israélien aperçu ce lundi aux côtés des drapeaux français et européen devant l’hôtel de la Métropole de Lyon.
La collectivité indique avoir appliqué le protocole habituel à l’occasion d’une rencontre entre sa présidente LR Véronique Sarselli et Yoel Mester, ministre-conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques et scientifiques auprès de l’ambassade d’Israël en France, sans plus de détails sur le contenu de leurs échanges
La Métropole évoque ainsi un "pavoisement républicain", pratiqué lorsqu’un représentant étranger est officiellement reçu par la présidence.
🤔 Une délégation israëlienne est visiblement reçue très officiellement à la Métropole de Lyon.— Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) September 7, 2026
Mme @V_Sarselli peut-on connaître l'objet de cette visite ? pic.twitter.com/cxd16vfm8O
Dans le cas de la Métropole de Lyon ce lundi, la collectivité justifie donc sa présence exclusivement par le cadre protocolaire de cette visite officielle. Mais cela a alerté l'opposition écologiste et socialiste, à l'instar de Fabien Bagnon, qui a, le premier, alerté sur la présence du drapeau et donc d'un représentant israélien à l'Hôtel de la Métropole dans le 3e arrondissement.
Si a chaque fois qu'une mairie LFI hisse le drapeau du terrorisme on avait un article on n'en finirait pas.Signaler Répondre
Je pense que la propagande islamiste et antisémite est bien étayée maintenant cela ne fait plus de mystère pour personne.