Mise à jour à 20h : La direction du Azar annonce que l'établissement de nuit reste ouvert ce week-end. Sa fermeture administrative, confirmée par les services de l'Etat, n'a pas encore été notifiée.
Article initial : La sentence est tombée ce mercredi 2 septembre. Selon nos informations, le Azar Club a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois.
Après de nouveaux débordements lors de soirées organisées par l'établissement de nuit de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, les services de l'Etat ont décidé de sévir en cette rentrée.
"Considérant que ces faits caractérisent des atteintes graves à l’ordre public et particulièrement à la sécurité publique directement liées à la fréquentation l’établissement, qu’il convient de prendre une mesure de fermeture administrative de prévenir et d’éviter tout nouveau trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics", explique le préfet dans son arrêté qui entre en vigueur.
Qu'est ce qui va rester ouvert en commerce avec ce maire? Il a fermé tous les bars de la croix rousseSignaler Répondre
Que voulez vous ? Lorsqu'on regarde le primitivisme simiesque des habitants à Lyon...Signaler Répondre
On ne peut fermer administrativement, que ce qui existe administrativement. Un point de deal n'a pas d'existence légale, donc pas de problème avec l’administration.Signaler Répondre
Puisse le Préfet être inspiré et accorder autant d'attention à la boîte de nuit nommée " Le Loft" dans le quartier Chevreul ! Les excités qui s'y rendent et surtout en sorte ne ménage pas le repos des riverains ...Que les jeunes s'amusent, se distraient et se détendent , oui , mais que certains d'entre eux génèrent des nuisances sonores en tous genres , des bagarres et des troubles sur la voie publique , non .Signaler Répondre
Et la fermeture de la place de la Guilliotiere ?Signaler Répondre
Cela nuit gravement à l’ordre public !
Fort bien . On attend maintenant la " fermeture administrative " des points de deal .Signaler Répondre
Dommage bel établissement où les jeunes se retrouvent sans un quartier sympaSignaler Répondre
Fermer tous les trucs pour les jeunes c'est ton objectifSignaler Répondre
Thierry Hazard et son fameux jerk .Signaler Répondre
Quel h-azar-d !Signaler Répondre
Jamais entendu parler.
Inconnu au bataillon ! Étrange...Signaler Répondre
Fermé moi tout ces établissements qui emm .... le monde !Signaler Répondre
B-azar?Signaler Répondre