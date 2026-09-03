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Lyon : le Azar reste ouvert ce week-end, la fermeture administrative pas encore notifiée

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Lyon : le Azar reste ouvert ce week-end, la fermeture administrative pas encore notifiée

INFO LYONMAG. Coup dur pour l'un des établissements de nuit parmi les plus importants de Lyon. Le Azar a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône suite à de nouveaux débordements, mais reste ouvert ce week-end.

Mise à jour à 20h : La direction du Azar annonce que l'établissement de nuit reste ouvert ce week-end. Sa fermeture administrative, confirmée par les services de l'Etat, n'a pas encore été notifiée.

Article initial : La sentence est tombée ce mercredi 2 septembre. Selon nos informations, le Azar Club a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois.

Après de nouveaux débordements lors de soirées organisées par l'établissement de nuit de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, les services de l'Etat ont décidé de sévir en cette rentrée.

"Considérant que ces faits caractérisent des atteintes graves à l’ordre public et particulièrement à la sécurité publique directement liées à la fréquentation l’établissement, qu’il convient de prendre une mesure de fermeture administrative de prévenir et d’éviter tout nouveau trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics", explique le préfet dans son arrêté qui entre en vigueur.

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Azar

13 commentaires
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Lyon89 le 04/09/2026 à 19:46

Qu'est ce qui va rester ouvert en commerce avec ce maire? Il a fermé tous les bars de la croix rousse

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Lyon, décharge ouverte! le 04/09/2026 à 19:36

Que voulez vous ? Lorsqu'on regarde le primitivisme simiesque des habitants à Lyon...

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Logique le 04/09/2026 à 18:44
GAD a écrit le 04/09/2026 à 16h45

Fort bien . On attend maintenant la " fermeture administrative " des points de deal .

On ne peut fermer administrativement, que ce qui existe administrativement. Un point de deal n'a pas d'existence légale, donc pas de problème avec l’administration.

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papyrebel le 04/09/2026 à 18:39

Puisse le Préfet être inspiré et accorder autant d'attention à la boîte de nuit nommée " Le Loft" dans le quartier Chevreul ! Les excités qui s'y rendent et surtout en sorte ne ménage pas le repos des riverains ...Que les jeunes s'amusent, se distraient et se détendent , oui , mais que certains d'entre eux génèrent des nuisances sonores en tous genres , des bagarres et des troubles sur la voie publique , non .

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Jiub189 le 04/09/2026 à 18:30

Et la fermeture de la place de la Guilliotiere ?
Cela nuit gravement à l’ordre public !

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GAD le 04/09/2026 à 16:45

Fort bien . On attend maintenant la " fermeture administrative " des points de deal .

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PrinteD le 04/09/2026 à 16:44

Dommage bel établissement où les jeunes se retrouvent sans un quartier sympa

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Vieux cons le 04/09/2026 à 16:13
mais oui c'est ça a écrit le 03/09/2026 à 13h20

Fermé moi tout ces établissements qui emm .... le monde !

Fermer tous les trucs pour les jeunes c'est ton objectif

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Moi le 04/09/2026 à 15:56

Thierry Hazard et son fameux jerk .

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Ex Précisions le 04/09/2026 à 15:01
c'etait le a écrit le 03/09/2026 à 13h19

B-azar?

Quel h-azar-d !
Jamais entendu parler.

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Chris25 le 03/09/2026 à 13:37

Inconnu au bataillon ! Étrange...

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mais oui c'est ça le 03/09/2026 à 13:20

Fermé moi tout ces établissements qui emm .... le monde !

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c'etait le le 03/09/2026 à 13:19

B-azar?

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