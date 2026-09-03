Mise à jour à 20h : La direction du Azar annonce que l'établissement de nuit reste ouvert ce week-end. Sa fermeture administrative, confirmée par les services de l'Etat, n'a pas encore été notifiée.

Article initial : La sentence est tombée ce mercredi 2 septembre. Selon nos informations, le Azar Club a été fermé administrativement par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois.

Après de nouveaux débordements lors de soirées organisées par l'établissement de nuit de la Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon, les services de l'Etat ont décidé de sévir en cette rentrée.

"Considérant que ces faits caractérisent des atteintes graves à l’ordre public et particulièrement à la sécurité publique directement liées à la fréquentation l’établissement, qu’il convient de prendre une mesure de fermeture administrative de prévenir et d’éviter tout nouveau trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics", explique le préfet dans son arrêté qui entre en vigueur.