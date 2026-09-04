Rhône : un père condamné pour avoir agressé sexuellement son fils de 12 ans

Six ans après les faits, le père a été condamné pour l’agression sexuelle de son fils survenue en août 2020, alors que l’enfant passait la nuit chez lui dans le cadre d’une garde alternée.
À l’audience, le prévenu a affirmé ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette soirée et ne pas pouvoir expliquer son geste.
Le jeune garçon avait expliqué aux enquêteurs avoir fait semblant de dormir au moment de l’agression.
Six mois ferme sous bracelet électronique
Après l’ouverture de l’enquête en septembre 2020, le père avait été hospitalisé en psychiatrie et suivi par plusieurs spécialistes.
L’examen de son ordinateur avait également révélé plusieurs recherches en lien avec la pédophilie, l’inceste et des contenus pornographiques mettant en avant la jeunesse des personnes représentées.
Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Les six mois ferme seront exécutés sous bracelet électronique.
Le père devra également poursuivre ses soins, ne pourra exercer aucune activité auprès de mineurs et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il devra enfin verser 5 000 euros à son fils au titre du préjudice moral, ainsi que prendre en charge ses frais d’avocat.
Condamné à pas grand chose ! Encore un peu et cela partie de la normale !Signaler Répondre
une partie de la France a cette culture de viole et attouchement sur les enfants c’est culturel depuis des années voir des siècles la pédophilie dans les église reste à tabou sans que le pouvoir public sont occupés il faut dénoncer ses parents qui abusent des ses enfantsSignaler Répondre
l'abé aussi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Les femmes sont pas mal non plus 🤣🤣🤣Signaler Répondre
6 mois ferme???Signaler Répondre
Non mais foutez moi le feu à ce pays, qu'on devienne russe ou américain et qu'on en parle plus..
Non mais ca va pas bien?Signaler Répondre
Sous bracelet ?Signaler Répondre
Il peut donc continuer sur son fils ????
Pas de mesure d'éloignement ?
Bonjour, l'agression date de septembre 2020, six ans pour juger des faits établis, la sentence 2 ans avec sursis c'est une galéjade, le plus abrutis l'agresseur ou la justice ????????Signaler Répondre
Les hommes sont tous des porcs 🐷 !!Signaler Répondre
Bruel sort de ce corps..Signaler Répondre
ce type est cinglé.Signaler Répondre
Personne ne sera indigné sur cet article …c’est culturel !!!Signaler Répondre