Rhône : un père condamné pour avoir agressé sexuellement son fils de 12 ans

Six ans après les faits, le père a été condamné pour l’agression sexuelle de son fils survenue en août 2020, alors que l’enfant passait la nuit chez lui dans le cadre d’une garde alternée.

À l’audience, le prévenu a affirmé ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette soirée et ne pas pouvoir expliquer son geste.

Le jeune garçon avait expliqué aux enquêteurs avoir fait semblant de dormir au moment de l’agression.

Six mois ferme sous bracelet électronique

Après l’ouverture de l’enquête en septembre 2020, le père avait été hospitalisé en psychiatrie et suivi par plusieurs spécialistes.

L’examen de son ordinateur avait également révélé plusieurs recherches en lien avec la pédophilie, l’inceste et des contenus pornographiques mettant en avant la jeunesse des personnes représentées.

Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Les six mois ferme seront exécutés sous bracelet électronique.

Le père devra également poursuivre ses soins, ne pourra exercer aucune activité auprès de mineurs et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il devra enfin verser 5 000 euros à son fils au titre du préjudice moral, ainsi que prendre en charge ses frais d’avocat.