Judiciaire

Rhône : un père condamné pour avoir agressé sexuellement son fils de 12 ans

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Rhône : un père condamné pour avoir agressé sexuellement son fils de 12 ans

Un habitant de l’Ouest rhodanien a été reconnu coupable d’agression sexuelle incestueuse sur son fils, âgé de 12 ans au moment des faits. Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l’a condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme sous bracelet électronique.

Six ans après les faits, le père a été condamné pour l’agression sexuelle de son fils survenue en août 2020, alors que l’enfant passait la nuit chez lui dans le cadre d’une garde alternée.

À l’audience, le prévenu a affirmé ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette soirée et ne pas pouvoir expliquer son geste.

Le jeune garçon avait expliqué aux enquêteurs avoir fait semblant de dormir au moment de l’agression.

Six mois ferme sous bracelet électronique

Après l’ouverture de l’enquête en septembre 2020, le père avait été hospitalisé en psychiatrie et suivi par plusieurs spécialistes.

L’examen de son ordinateur avait également révélé plusieurs recherches en lien avec la pédophilie, l’inceste et des contenus pornographiques mettant en avant la jeunesse des personnes représentées.

Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison, dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Les six mois ferme seront exécutés sous bracelet électronique.

Le père devra également poursuivre ses soins, ne pourra exercer aucune activité auprès de mineurs et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Il devra enfin verser 5 000 euros à son fils au titre du préjudice moral, ainsi que prendre en charge ses frais d’avocat.

11 commentaires
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finalement le 04/09/2026 à 15:08

Condamné à pas grand chose ! Encore un peu et cela partie de la normale !

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pas de surprise le 04/09/2026 à 13:55

une partie de la France a cette culture de viole et attouchement sur les enfants c’est culturel depuis des années voir des siècles la pédophilie dans les église reste à tabou sans que le pouvoir public sont occupés il faut dénoncer ses parents qui abusent des ses enfants

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c'est toi pierrot? le 04/09/2026 à 13:54
Manurevae a écrit le 04/09/2026 à 12h24

Bruel sort de ce corps..

l'abé aussi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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veraplus le 04/09/2026 à 13:54
Maman solo a écrit le 04/09/2026 à 12h53

Les hommes sont tous des porcs 🐷 !!

Les femmes sont pas mal non plus 🤣🤣🤣

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C'est moi le 04/09/2026 à 13:40

6 mois ferme???
Non mais foutez moi le feu à ce pays, qu'on devienne russe ou américain et qu'on en parle plus..

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C'est moi le 04/09/2026 à 13:38
Maman solo a écrit le 04/09/2026 à 12h53

Les hommes sont tous des porcs 🐷 !!

Non mais ca va pas bien?

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Ex Précisions le 04/09/2026 à 12:58

Sous bracelet ?
Il peut donc continuer sur son fils ????
Pas de mesure d'éloignement ?

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Kid 69 le 04/09/2026 à 12:54

Bonjour, l'agression date de septembre 2020, six ans pour juger des faits établis, la sentence 2 ans avec sursis c'est une galéjade, le plus abrutis l'agresseur ou la justice ????????

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Maman solo le 04/09/2026 à 12:53
Manurevae a écrit le 04/09/2026 à 12h24

Bruel sort de ce corps..

Les hommes sont tous des porcs 🐷 !!

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Manurevae le 04/09/2026 à 12:24

Bruel sort de ce corps..

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laya le 04/09/2026 à 12:13

ce type est cinglé.

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Eretzeuuu le 04/09/2026 à 11:22

Personne ne sera indigné sur cet article …c’est culturel !!!

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