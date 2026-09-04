Beaujolais : un viticulteur visé par une enquête pour agressions sexuelles et violences sur une mineure

Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Belleville-en-Beaujolais après la plainte d’une adolescente de 17 ans ayant travaillé dans un domaine viticole de Villié-Morgon.

Selon BFMTV, la jeune fille accuse son employeur d’avoir progressivement adopté des comportements à caractère sexuel à son égard depuis le début des vendanges. Elle évoque d’abord des plaisanteries déplacées et une invitation à venir seule chez lui, avant des faits plus graves.

Selon son témoignage, le viticulteur se serait notamment masturbé devant elle.

Cinq jours d’ITT pour l’adolescente

Les derniers faits dénoncés remontent au mercredi 2 septembre. La jeune fille affirme que son patron lui aurait donné des fessées avant de retirer son pantalon et de la contraindre à regarder.

Elle raconte également avoir été emmenée de force dans une voiture lorsqu’elle est revenue demander sa paie. L’homme l’aurait alors insultée et frappée à plusieurs reprises au niveau de la poitrine.

Examinée par un médecin légiste, la plaignante s’est vu prescrire cinq jours d’ITT.

Elle affirme par ailleurs que d’autres vendangeuses auraient également été ciblées par des comportements déplacés, notamment des vidéos prises à leur insu pendant leur travail. Plusieurs jeunes présents sur l’exploitation disent avoir assisté à certains faits rapportés.

Le viticulteur mis en cause n’a, à ce stade, pas encore été entendu par les enquêteurs.