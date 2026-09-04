Rhône : 40 caravanes s’installent sur un parc-relais à Irigny, la Métropole porte plainte

Le parc-relais de la gare d’Yvours connaît une nouvelle occupation. Depuis mercredi 2 septembre au soir, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur ce parking situé à proximité de la gare.
Selon les informations recueillies, les occupants auraient expliqué être venus rendre visite à un proche hospitalisé à Lyon Sud. La maire d’Irigny, Nathalie Sanlaville, s’est rendue sur place jeudi matin avec la police municipale et la gendarmerie pour tenter de trouver une solution.
Des portiques installés à l’automne
Ces occupations se répètent depuis plusieurs années sur ce site appartenant à la Métropole de Lyon. La collectivité affirme avoir désormais validé un projet destiné à en sécuriser les accès.
Les études sont en cours de finalisation et des équipements spécifiques, notamment des portiques, ont déjà été commandés. Les travaux doivent débuter à l’automne dès réception du matériel.
Dans l’immédiat, la Métropole a déposé plainte. Cette démarche constitue un préalable à une demande d’évacuation auprès de la préfecture, qui pourra ensuite décider d’une éventuelle mise en demeure de quitter les lieux.
Le parc-relais d’Yvours accueille près de 60 000 voyageurs par an.
"Dans l’immédiat, la Métropole a déposé plainte. Cette démarche constitue un préalable à une demande d’évacuation auprès de la préfecture, qui pourra ensuite décider d’une éventuelle mise en demeure de quitter les lieux".Signaler Répondre
Au bout de 10 avertissements il y aura un blâme
Au bout de 10 blâmes il y aura une réprimande
Au bout de 10 reprimandes ....
Etc...
Etc..
Etc...
La métropole est toujours aussi à l'ouest que sous la direction des bobo écolo, "on va sécuriser tout ça en installant des portiques" mais ils se foutent de qui ? Sarcelli a approuvé cette idiotie ? Pierre Oliver qui aime tant parler il en dit quoi ?Signaler Répondre
Les portiques cassent en 2 secondes, il n'y a qu'à voir ceux installés pour protéger les ponts ! 20 ans qu'on voit les mêmes images, ces gens cassent absolument tout : portiques, grillages ; ils ôtent les blocs de béton quand ils en trouvent sur leur chemin... Mais nous on paye pour l'installation et les réparations, leur électricité, eau...
Une seule solution : la police et la destruction immédiate de ces caravanes.
"les occupants auraient expliqué être venus rendre visite à un proche hospitalisé à Lyon Sud" Le comunautarisme est le nouveau communisme !Signaler Répondre
La seule chose qui fonctionnerair: saisie et vente ou destruction des vehicules. On va voir s’ils vont revenirSignaler Répondre
Plus que 25 ans de procédures avant évacuation ...Signaler Répondre
Excellent la faiblesse d'un pays en écroulement,la gauche abîmer la France,et pourtant j'ai voté pour pendant plus de 40 ans à gauche, et parfois militant actif, je regrette mon vote.Signaler Répondre
De Gaulle avait raison...
Ils ont des aires d'accueil mais ils ne veulent pas y aller.Signaler Répondre
Les préfectures devraient mettre les moyens en effectifs pour systématiquement les virer et les accompagner jusqu'à une aire dédiée dès qu'ils s'installent n'importe où.
Mais peut-être un manque de courage...
Ca va être la fête du cambriolage à Irigny et dans les villes voisines.Signaler Répondre