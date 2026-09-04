Rhône : 40 caravanes s’installent sur un parc-relais à Irigny, la Métropole porte plainte

Le parc-relais de la gare d’Yvours connaît une nouvelle occupation. Depuis mercredi 2 septembre au soir, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur ce parking situé à proximité de la gare.

Selon les informations recueillies, les occupants auraient expliqué être venus rendre visite à un proche hospitalisé à Lyon Sud. La maire d’Irigny, Nathalie Sanlaville, s’est rendue sur place jeudi matin avec la police municipale et la gendarmerie pour tenter de trouver une solution.

Des portiques installés à l’automne

Ces occupations se répètent depuis plusieurs années sur ce site appartenant à la Métropole de Lyon. La collectivité affirme avoir désormais validé un projet destiné à en sécuriser les accès.

Les études sont en cours de finalisation et des équipements spécifiques, notamment des portiques, ont déjà été commandés. Les travaux doivent débuter à l’automne dès réception du matériel.

Dans l’immédiat, la Métropole a déposé plainte. Cette démarche constitue un préalable à une demande d’évacuation auprès de la préfecture, qui pourra ensuite décider d’une éventuelle mise en demeure de quitter les lieux.

Le parc-relais d’Yvours accueille près de 60 000 voyageurs par an.