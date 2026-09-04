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Rhône : 40 caravanes s’installent sur un parc-relais à Irigny, la Métropole porte plainte

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Rhône : 40 caravanes s’installent sur un parc-relais à Irigny, la Métropole porte plainte
Photo d'illustration - LyonMag

Une quarantaine de caravanes occupent depuis mercredi soir le parc-relais de la gare d’Yvours, à Irigny. Face à cette nouvelle installation, la Métropole de Lyon a déposé plainte et annonce des travaux de sécurisation du site à l’automne.

Le parc-relais de la gare d’Yvours connaît une nouvelle occupation. Depuis mercredi 2 septembre au soir, une quarantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur ce parking situé à proximité de la gare.

Selon les informations recueillies, les occupants auraient expliqué être venus rendre visite à un proche hospitalisé à Lyon Sud. La maire d’Irigny, Nathalie Sanlaville, s’est rendue sur place jeudi matin avec la police municipale et la gendarmerie pour tenter de trouver une solution.

Des portiques installés à l’automne

Ces occupations se répètent depuis plusieurs années sur ce site appartenant à la Métropole de Lyon. La collectivité affirme avoir désormais validé un projet destiné à en sécuriser les accès.

Les études sont en cours de finalisation et des équipements spécifiques, notamment des portiques, ont déjà été commandés. Les travaux doivent débuter à l’automne dès réception du matériel.

Dans l’immédiat, la Métropole a déposé plainte. Cette démarche constitue un préalable à une demande d’évacuation auprès de la préfecture, qui pourra ensuite décider d’une éventuelle mise en demeure de quitter les lieux.

Le parc-relais d’Yvours accueille près de 60 000 voyageurs par an.

Tags :

gens du voyage

Irigny

8 commentaires
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Lourdeur et Impuissance le 04/09/2026 à 10:07

"Dans l’immédiat, la Métropole a déposé plainte. Cette démarche constitue un préalable à une demande d’évacuation auprès de la préfecture, qui pourra ensuite décider d’une éventuelle mise en demeure de quitter les lieux".

Au bout de 10 avertissements il y aura un blâme
Au bout de 10 blâmes il y aura une réprimande
Au bout de 10 reprimandes ....
Etc...
Etc..
Etc...

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Métropole de guignols le 04/09/2026 à 09:05

La métropole est toujours aussi à l'ouest que sous la direction des bobo écolo, "on va sécuriser tout ça en installant des portiques" mais ils se foutent de qui ? Sarcelli a approuvé cette idiotie ? Pierre Oliver qui aime tant parler il en dit quoi ?

Les portiques cassent en 2 secondes, il n'y a qu'à voir ceux installés pour protéger les ponts ! 20 ans qu'on voit les mêmes images, ces gens cassent absolument tout : portiques, grillages ; ils ôtent les blocs de béton quand ils en trouvent sur leur chemin... Mais nous on paye pour l'installation et les réparations, leur électricité, eau...

Une seule solution : la police et la destruction immédiate de ces caravanes.

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Stasi ! le 04/09/2026 à 08:53

"les occupants auraient expliqué être venus rendre visite à un proche hospitalisé à Lyon Sud" Le comunautarisme est le nouveau communisme !

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Inutile le 04/09/2026 à 08:52
Ex Précisions a écrit le 04/09/2026 à 07h53

Ils ont des aires d'accueil mais ils ne veulent pas y aller.
Les préfectures devraient mettre les moyens en effectifs pour systématiquement les virer et les accompagner jusqu'à une aire dédiée dès qu'ils s'installent n'importe où.
Mais peut-être un manque de courage...

La seule chose qui fonctionnerair: saisie et vente ou destruction des vehicules. On va voir s’ils vont revenir

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Ritchie le 04/09/2026 à 08:42

Plus que 25 ans de procédures avant évacuation ...

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Dupont le 04/09/2026 à 08:00
Gens du pillage a écrit le 04/09/2026 à 07h11

Ca va être la fête du cambriolage à Irigny et dans les villes voisines.

Excellent la faiblesse d'un pays en écroulement,la gauche abîmer la France,et pourtant j'ai voté pour pendant plus de 40 ans à gauche, et parfois militant actif, je regrette mon vote.
De Gaulle avait raison...

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Ex Précisions le 04/09/2026 à 07:53

Ils ont des aires d'accueil mais ils ne veulent pas y aller.
Les préfectures devraient mettre les moyens en effectifs pour systématiquement les virer et les accompagner jusqu'à une aire dédiée dès qu'ils s'installent n'importe où.
Mais peut-être un manque de courage...

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Gens du pillage le 04/09/2026 à 07:11

Ca va être la fête du cambriolage à Irigny et dans les villes voisines.

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