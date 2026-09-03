Pass’Région seniors : 15 euros supplémentaires pour adhérer à une association

Un nouvel avantage pour les détenteurs du Pass’Région seniors. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le crédit de 15 euros supplémentaires sur la carte destinée aux habitants âgés de 65 ans et plus.

Cette somme, disponible depuis le 1er septembre, est réservée au paiement d’une adhésion auprès d’une association sportive, culturelle ou de loisirs partenaire du dispositif.

La Région revendique actuellement 262 000 détenteurs du Pass’Région seniors et indique que 550 associations ont déjà rejoint cette nouvelle offre.

Plus de 2 600 partenaires depuis le lancement

Lancé en décembre 2025, le Pass’Région seniors donne accès à différents avantages et tarifs préférentiels auprès de plus de 2 600 partenaires locaux.

Une cagnotte de 10 euros utilisable dans les librairies était notamment déjà proposée. Selon la Région, elle a été utilisée plus de 23 000 fois depuis son lancement.

"En créditant 15 euros supplémentaires pour l’adhésion à une association, la Région fait le choix d’une mesure simple, utile et directement visible dans le quotidien de nos aînés", estime Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux millions de seniors potentiellement concernés

Le dispositif est accessible gratuitement aux personnes de 65 ans et plus résidant en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un public potentiel de deux millions d’habitants selon la collectivité.

Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire et conseiller spécial de la Région, rappelle que ce Pass figurait parmi ses engagements de campagne régionale en 2021.

"Avec déjà 262 000 bénéficiaires, nous agissons concrètement pour le pouvoir d’achat de nos aînés, contre l’isolement et pour soutenir nos associations locales", affirme-t-il.

Pour bénéficier du Pass’Région seniors, l’inscription est gratuite et peut être réalisée en ligne ou via un formulaire papier. La carte est ensuite envoyée par courrier.