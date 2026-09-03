Politique

Pass’Région seniors : 15 euros supplémentaires pour adhérer à une association

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Pass’Région seniors : 15 euros supplémentaires pour adhérer à une association
DR

La Région Auvergne-Rhône-Alpes ajoute une nouvelle cagnotte de 15 euros au Pass’Région seniors. Depuis le 1er septembre, elle peut être utilisée pour réduire le coût d’une adhésion à une association sportive, culturelle ou de loisirs.

Un nouvel avantage pour les détenteurs du Pass’Région seniors. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le crédit de 15 euros supplémentaires sur la carte destinée aux habitants âgés de 65 ans et plus.

Cette somme, disponible depuis le 1er septembre, est réservée au paiement d’une adhésion auprès d’une association sportive, culturelle ou de loisirs partenaire du dispositif.

La Région revendique actuellement 262 000 détenteurs du Pass’Région seniors et indique que 550 associations ont déjà rejoint cette nouvelle offre.

Plus de 2 600 partenaires depuis le lancement

Lancé en décembre 2025, le Pass’Région seniors donne accès à différents avantages et tarifs préférentiels auprès de plus de 2 600 partenaires locaux.

Une cagnotte de 10 euros utilisable dans les librairies était notamment déjà proposée. Selon la Région, elle a été utilisée plus de 23 000 fois depuis son lancement.

"En créditant 15 euros supplémentaires pour l’adhésion à une association, la Région fait le choix d’une mesure simple, utile et directement visible dans le quotidien de nos aînés", estime Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Deux millions de seniors potentiellement concernés

Le dispositif est accessible gratuitement aux personnes de 65 ans et plus résidant en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un public potentiel de deux millions d’habitants selon la collectivité.

Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire et conseiller spécial de la Région, rappelle que ce Pass figurait parmi ses engagements de campagne régionale en 2021.

"Avec déjà 262 000 bénéficiaires, nous agissons concrètement pour le pouvoir d’achat de nos aînés, contre l’isolement et pour soutenir nos associations locales", affirme-t-il.

Pour bénéficier du Pass’Région seniors, l’inscription est gratuite et peut être réalisée en ligne ou via un formulaire papier. La carte est ensuite envoyée par courrier.

Tags :

Pass'Région

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 03/09/2026 à 10:24
Miroir, mon beau miroir a écrit le 03/09/2026 à 09h46

Tu crois que les anciens sont comme toi ? Aussi stupide et avec une piscine.

Moi non mais toi comme vieux râleur oui ;-)

Signaler Répondre
avatar
Watt le 03/09/2026 à 10:03

Ça serait dommage en effet que la population la plus aisée qui saigne les actifs n'ait pas droit à 15€!

Signaler Répondre
avatar
ah la loose le 03/09/2026 à 10:00
Ex Précisions a écrit le 03/09/2026 à 08h57

Qu'est-ce qu'il est généreux le Lolo, 15 boules pour les petits vieux ils vont pouvoir changer 1 sur-poignée caoutchouc sur les 2 de leur déambulateur pour se déplacer ;-)

Visiblement tes parents ont loupé ton éducation! Ou tu as bu trop de Beaujolais 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Miroir, mon beau miroir le 03/09/2026 à 09:46
Ex Précisions a écrit le 03/09/2026 à 08h57

Qu'est-ce qu'il est généreux le Lolo, 15 boules pour les petits vieux ils vont pouvoir changer 1 sur-poignée caoutchouc sur les 2 de leur déambulateur pour se déplacer ;-)

Tu crois que les anciens sont comme toi ? Aussi stupide et avec une piscine.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/09/2026 à 08:57

Qu'est-ce qu'il est généreux le Lolo, 15 boules pour les petits vieux ils vont pouvoir changer 1 sur-poignée caoutchouc sur les 2 de leur déambulateur pour se déplacer ;-)

Signaler Répondre
avatar
pgid69 le 03/09/2026 à 08:54

C'est clair que c’était une urgence, donner une nouvelle subvention, puisque tout le reste (par exemple les lycées) a déjà tous les moyens qu'il faut.
Ras le bol de vivre en "absurdie", avec des dirigeants qui dépensent n'importe comment l'argent qu'ils gèrent.
Ça confirme le fait que l'argent que l'on dépense le plus efficacement c'est celui que l'on a gagné soi même !

Signaler Répondre
avatar
des depenses inutile le 03/09/2026 à 08:51

encore de l’assistance et du clientélisme la région dépensé de l’argent à tout va Clim et des pass et la métropole de tickets TCL pour les flics sans blague il passe la journée sur les plateaux télé à parler de la dette et ces mêmes personnes dépensé des millions dans des choses inutile

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.