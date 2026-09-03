Pass’Région seniors : 15 euros supplémentaires pour adhérer à une association

Un nouvel avantage pour les détenteurs du Pass’Région seniors. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le crédit de 15 euros supplémentaires sur la carte destinée aux habitants âgés de 65 ans et plus.
Cette somme, disponible depuis le 1er septembre, est réservée au paiement d’une adhésion auprès d’une association sportive, culturelle ou de loisirs partenaire du dispositif.
La Région revendique actuellement 262 000 détenteurs du Pass’Région seniors et indique que 550 associations ont déjà rejoint cette nouvelle offre.
Plus de 2 600 partenaires depuis le lancement
Lancé en décembre 2025, le Pass’Région seniors donne accès à différents avantages et tarifs préférentiels auprès de plus de 2 600 partenaires locaux.
Une cagnotte de 10 euros utilisable dans les librairies était notamment déjà proposée. Selon la Région, elle a été utilisée plus de 23 000 fois depuis son lancement.
"En créditant 15 euros supplémentaires pour l’adhésion à une association, la Région fait le choix d’une mesure simple, utile et directement visible dans le quotidien de nos aînés", estime Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Deux millions de seniors potentiellement concernés
Le dispositif est accessible gratuitement aux personnes de 65 ans et plus résidant en Auvergne-Rhône-Alpes, soit un public potentiel de deux millions d’habitants selon la collectivité.
Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire et conseiller spécial de la Région, rappelle que ce Pass figurait parmi ses engagements de campagne régionale en 2021.
"Avec déjà 262 000 bénéficiaires, nous agissons concrètement pour le pouvoir d’achat de nos aînés, contre l’isolement et pour soutenir nos associations locales", affirme-t-il.
Pour bénéficier du Pass’Région seniors, l’inscription est gratuite et peut être réalisée en ligne ou via un formulaire papier. La carte est ensuite envoyée par courrier.
Moi non mais toi comme vieux râleur oui ;-)Signaler Répondre
Ça serait dommage en effet que la population la plus aisée qui saigne les actifs n'ait pas droit à 15€!Signaler Répondre
Visiblement tes parents ont loupé ton éducation! Ou tu as bu trop de Beaujolais 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Tu crois que les anciens sont comme toi ? Aussi stupide et avec une piscine.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'il est généreux le Lolo, 15 boules pour les petits vieux ils vont pouvoir changer 1 sur-poignée caoutchouc sur les 2 de leur déambulateur pour se déplacer ;-)Signaler Répondre
C'est clair que c’était une urgence, donner une nouvelle subvention, puisque tout le reste (par exemple les lycées) a déjà tous les moyens qu'il faut.Signaler Répondre
Ras le bol de vivre en "absurdie", avec des dirigeants qui dépensent n'importe comment l'argent qu'ils gèrent.
Ça confirme le fait que l'argent que l'on dépense le plus efficacement c'est celui que l'on a gagné soi même !
encore de l’assistance et du clientélisme la région dépensé de l’argent à tout va Clim et des pass et la métropole de tickets TCL pour les flics sans blague il passe la journée sur les plateaux télé à parler de la dette et ces mêmes personnes dépensé des millions dans des choses inutileSignaler Répondre