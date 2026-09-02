Lyon : grosse saisie à la Guillotière, la police met la main sur 17 500 paquets de cigarettes

Vendredi dernier et ce mardi, les forces de l'ordre ont pilonné le quartier de la Guillotière à Lyon. Ce qui a permis l'interpellation de trois individus dans le cadre de la lutte contre la vente illégale de paquets de cigarettes sur la place Gabriel Péri et ses environs.

La police annonce que 17 545 paquets ont été saisis, ainsi que 10 750 euros, un vélo volé et 18 documents d'identité subtilisés.

On ignore encore les poursuites engagées contre le trio.