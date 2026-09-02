Lyon : grosse saisie à la Guillotière, la police met la main sur 17 500 paquets de cigarettes

Vendredi dernier et ce mardi, les forces de l'ordre ont pilonné le quartier de la Guillotière à Lyon. Ce qui a permis l'interpellation de trois individus dans le cadre de la lutte contre la vente illégale de paquets de cigarettes sur la place Gabriel Péri et ses environs.
La police annonce que 17 545 paquets ont été saisis, ainsi que 10 750 euros, un vélo volé et 18 documents d'identité subtilisés.
On ignore encore les poursuites engagées contre le trio.
L'explication est très simple, cette gauche est dans le déni le plus otal. Pour elle , la iolence, la délinquance régresse alors que nous, habitants, voyons vraiment la réalité.Signaler Répondre
Ce doit être des gens qui vivent dans des beaux quartiers et ne voient rien de tout ça.
Une horreur ! 17500 paquets cela fait ....350000 megots !Signaler Répondre
et le mégot est tout sauf écolo.
Pas un élu vert pour dénoncer cela .
Une honte .
Enfin quoi, c'était pourtant clair :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/130191/veronique-dubois-bertrand-maintenant-que-la-guillotiere-est-apaisee-il-faut-passer-a-autre-chose
Fumer du thé vert ou des sachets de tisanes....c'est meilleur pour la santé.Signaler Répondre
Trois individus qu'on va surement retrouver à Dysneyland pour purger leur peine !Signaler Répondre
tu peux regarder son interview pour te faire un avisSignaler Répondre
Toujours ça en moins pour les trafiquantsSignaler Répondre
veulent laisser fumer....les barbecuesSignaler Répondre
Pauvres guyanais qui ont rien demandé..Signaler Répondre
A suivre, le trio qui s est fait prendre, a plus a craindre de ses patrons que de la justice.Dans quelques jours ou semaines on apprendra qu il y a eu des blessés par balles.Signaler Répondre
Il ne reste plus aux budgets serrés qu'à fumer du thé ou rouler les herbes contenues dans les sachets de tisane..Signaler Répondre
Pourquoi les paquets de cigarettes sont si chers dans les bureaux de tabacs ?Signaler Répondre
Les gens n'ont plus d'argent pour acheter des paquets à 14 euros, oui ils ont qu'à à arrêter de fumer mais certains n'ont pas envie ?
lyon une ville apaiséeSignaler Répondre
Le problème avec ces vendeurs de clopes, c'est surtout leur antisémitisme, nous sommes beaucoup dans la communauté juive a ne plus prendre les transports à cause de toutes ces racailles, tout ces marginaux qui nous agressent au quotidien. C'est un scandale que tous ces types soient encore autorisés sur la voie publique à agresser en continuSignaler Répondre
On nous prend vraiment mais vraiment pour des cons !Signaler Répondre
Qu'en pense greg et sa copine maire du 7ème ? C'est vrai que EELV/LFI,ne font que rappeler que Lyon est une ville apaiséeSignaler Répondre
Expulsion à Cayenne pour le trio ! Et hop terminé ✅Signaler Répondre
mdr, 3 personnes seulement. Bcp devaient etre en vacances alors, parce que je sors du métro Guillotiere ils sont bien plus de 3 a me proposer des malbolllo !Signaler Répondre
Encore une annonce qui ne donnera rien de concret. Cela fait des années que je vois les mêmes dealers, postés aux mêmes endroits, vendre leurs cigarettes et leurs drogues, en plein jour, sans vraiment se cacher, même quand la police stationne sur la place. Les stocks sont planqués dans les bouches d'égouts ou dans les brèches de la façade du Clip (le bâtiment moche en verre).Signaler Répondre
Je finis par croire que certains dealers sont intouchables car indics de la police...