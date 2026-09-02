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Lyon : grosse saisie à la Guillotière, la police met la main sur 17 500 paquets de cigarettes

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Lyon : grosse saisie à la Guillotière, la police met la main sur 17 500 paquets de cigarettes
Photo d'illustration - LyonMag

La Guillotière et son trafic de cigarettes ont subi un coup d'arrêt ces derniers jours. La police a saisi plus de 17 500 paquets de cigarettes et plus de 10 000 euros.

Vendredi dernier et ce mardi, les forces de l'ordre ont pilonné le quartier de la Guillotière à Lyon. Ce qui a permis l'interpellation de trois individus dans le cadre de la lutte contre la vente illégale de paquets de cigarettes sur la place Gabriel Péri et ses environs.

La police annonce que 17 545 paquets ont été saisis, ainsi que 10 750 euros, un vélo volé et 18 documents d'identité subtilisés.

On ignore encore les poursuites engagées contre le trio.

Tags :

Guillotière

19 commentaires
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Jacques20 le 02/09/2026 à 12:02
Il faut qu'on nous explique a écrit le 02/09/2026 à 11h07

Enfin quoi, c'était pourtant clair :
https://www.lyonmag.com/article/130191/veronique-dubois-bertrand-maintenant-que-la-guillotiere-est-apaisee-il-faut-passer-a-autre-chose

L'explication est très simple, cette gauche est dans le déni le plus otal. Pour elle , la iolence, la délinquance régresse alors que nous, habitants, voyons vraiment la réalité.
Ce doit être des gens qui vivent dans des beaux quartiers et ne voient rien de tout ça.

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On ne se rend pas compte mais... le 02/09/2026 à 11:55

Une horreur ! 17500 paquets cela fait ....350000 megots !
et le mégot est tout sauf écolo.
Pas un élu vert pour dénoncer cela .
Une honte .

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Poufignasse le 02/09/2026 à 10:54

Fumer du thé vert ou des sachets de tisanes....c'est meilleur pour la santé.

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oui enfin le 02/09/2026 à 10:07

Trois individus qu'on va surement retrouver à Dysneyland pour purger leur peine !

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ba regarde le 02/09/2026 à 10:05
waouhhhh a écrit le 02/09/2026 à 09h02

Qu'en pense greg et sa copine maire du 7ème ? C'est vrai que EELV/LFI,ne font que rappeler que Lyon est une ville apaisée

tu peux regarder son interview pour te faire un avis

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Zut le 02/09/2026 à 10:02

Toujours ça en moins pour les trafiquants

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et qu ils le 02/09/2026 à 09:52
waouhhhh a écrit le 02/09/2026 à 09h02

Qu'en pense greg et sa copine maire du 7ème ? C'est vrai que EELV/LFI,ne font que rappeler que Lyon est une ville apaisée

veulent laisser fumer....les barbecues

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Gabin69 le 02/09/2026 à 09:46
pie69 a écrit le 02/09/2026 à 08h53

Expulsion à Cayenne pour le trio ! Et hop terminé ✅

Pauvres guyanais qui ont rien demandé..

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Catalan le 02/09/2026 à 09:35

A suivre, le trio qui s est fait prendre, a plus a craindre de ses patrons que de la justice.Dans quelques jours ou semaines on apprendra qu il y a eu des blessés par balles.

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Les nerfs à fleur de peau le 02/09/2026 à 09:32

Il ne reste plus aux budgets serrés qu'à fumer du thé ou rouler les herbes contenues dans les sachets de tisane..

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Moi le 02/09/2026 à 09:28

Pourquoi les paquets de cigarettes sont si chers dans les bureaux de tabacs ?
Les gens n'ont plus d'argent pour acheter des paquets à 14 euros, oui ils ont qu'à à arrêter de fumer mais certains n'ont pas envie ?

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eurpbo le 02/09/2026 à 09:18

lyon une ville apaisée

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lyon avec Zemmour le 02/09/2026 à 09:17

Le problème avec ces vendeurs de clopes, c'est surtout leur antisémitisme, nous sommes beaucoup dans la communauté juive a ne plus prendre les transports à cause de toutes ces racailles, tout ces marginaux qui nous agressent au quotidien. C'est un scandale que tous ces types soient encore autorisés sur la voie publique à agresser en continu

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moralité le 02/09/2026 à 09:13
Sainteange a écrit le 02/09/2026 à 08h43

Encore une annonce qui ne donnera rien de concret. Cela fait des années que je vois les mêmes dealers, postés aux mêmes endroits, vendre leurs cigarettes et leurs drogues, en plein jour, sans vraiment se cacher, même quand la police stationne sur la place. Les stocks sont planqués dans les bouches d'égouts ou dans les brèches de la façade du Clip (le bâtiment moche en verre).
Je finis par croire que certains dealers sont intouchables car indics de la police...

On nous prend vraiment mais vraiment pour des cons !

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waouhhhh le 02/09/2026 à 09:02

Qu'en pense greg et sa copine maire du 7ème ? C'est vrai que EELV/LFI,ne font que rappeler que Lyon est une ville apaisée

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pie69 le 02/09/2026 à 08:53

Expulsion à Cayenne pour le trio ! Et hop terminé ✅

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pgid69 le 02/09/2026 à 08:52

mdr, 3 personnes seulement. Bcp devaient etre en vacances alors, parce que je sors du métro Guillotiere ils sont bien plus de 3 a me proposer des malbolllo !

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Sainteange le 02/09/2026 à 08:43

Encore une annonce qui ne donnera rien de concret. Cela fait des années que je vois les mêmes dealers, postés aux mêmes endroits, vendre leurs cigarettes et leurs drogues, en plein jour, sans vraiment se cacher, même quand la police stationne sur la place. Les stocks sont planqués dans les bouches d'égouts ou dans les brèches de la façade du Clip (le bâtiment moche en verre).
Je finis par croire que certains dealers sont intouchables car indics de la police...

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