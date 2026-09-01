Appel à témoins après la disparition de Jérémy dans le Rhône : avez-vous vu le jeune homme ?

Les gendarmes ont besoin de témoins. Car Jérémy, un jeune homme de 26 ans, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit de lundi à mardi.

Dans leur appel à témoins, les militaires expliquent qu'il est parti à pied de Marennes entre 1h30 et 6h du matin. Mais ses proches n'ont plus de nouvelles.

De corpulence mince, il a un tatouage sur le bras droit représentant un oiseau bleu, ainsi qu'une phrase en anglais sur le bras gauche. Les gendarmes précisent aussi qu'il a une récente blessure à l'arcade.

Si vous avez croisé Jérémy ou que vous disposez d'informations le concernant, vous pouvez joindre la brigade de Corbas en charge de l'enquête au 04 72 50 99 64 ou en composant le 17.