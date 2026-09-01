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Lyon : un homme tué à l’arme blanche à Gerland, un suspect interpellé

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Lyon : un homme tué à l’arme blanche à Gerland, un suspect interpellé

Un homme est mort dans la nuit de lundi à mardi après avoir été poignardé dans le quartier de Gerland, à Lyon. Un suspect a été interpellé peu après les faits grâce aux témoignages recueillis par les policiers.

Une violente agression mortelle s’est produite dans la nuit du 31 août au 1er septembre dans le 7e arrondissement de Lyon.

Vers 3h, un homme a été retrouvé grièvement blessé rue Jean-Jaurès, à proximité du stade de Gerland. Selon les premiers éléments, il aurait reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge.

Malgré l’intervention des secours, la victime est décédée sur place. Il s’agirait d’un homme sans domicile fixe.

Les témoignages recueillis dans la foulée par les forces de l'ordre ont rapidement orienté les forces de l’ordre vers un suspect. Celui-ci a été interpellé peu après rue Gouy, toujours dans le quartier de Gerland, près de la station de métro Debourg.

Un différend entre les deux hommes pourrait être à l’origine des faits. Sa nature reste à déterminer.

30 commentaires
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et donc le 01/09/2026 à 15:42
Dz69 a écrit le 01/09/2026 à 13h05

"Lyon ville apaisé", "une nuit comme une autre à Lyon", "Lyon c'est le Mexique" etc etc... Mdrrr vos ironie ou vos coms comme quoi Lyon c'est le pire endroit de la galaxie.
Qu'est ce qu'on rigole en lisant vos coms venus d'un troupeau de mouton, d'hypocrites, d'abrutis ou de stupides, voire même de facho mdrr, si je me reveille après 20ans de sommeil, en vous lisant je me dirait que Lyon c'est pire que Tijuana!! Mdr de partout, où que tu ailles c'est la même chose qui se passe.
La délinquance, le banditisme, le trafic en tout genre, le stupéfiant, les armes, etc ont explosé dans toutes les villes de France et du monde, et surtout en Europe. Bon les coms de fachos on comprend, mais les autres Arrêtez d'être aussi naïf merde.
Si on avait pas un gouvernement soumis, qui pense seulement à un autre peuple que celui de notre pays on en serait pas là...
A bon entendeur!

c'est normal ?

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Ritchie le 01/09/2026 à 15:03

L'important c'est de rappeler que le meurtre au couteau est bien plus écologique qu'avec une arme à feu !!!

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Nono50 le 01/09/2026 à 14:56
Ecologie a écrit le 01/09/2026 à 11h10

Dire qu'il y a encore peu Lyon était la ville européenne qui montait, une ville dynamique, branchée, qui attirait les jeunes. Quand on voit ce qu'elle est devenu, un misérable taudis à ciel ouvert. En 6 ans les écolos ont réduit à néant des décennies d'efforts, de progrès.

Ca attire toujours les jeunes, toxicomane violeur assasin dealer et autre ...
J'ai 6 neveux 5 refuseraient catégoriquement de juste passer par cette "ville" , le 6 eme 28ans dealer notoire mis au ban de toute la famille deja 3 ans de taul pour une vingtaine de condamnations est partie y habiter apres sa dernière peinne est semble comme un poisson fans l'eau au vu des ses posts sur les réseaux...

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Nono50 le 01/09/2026 à 14:51

La ville poubelle

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Communiqué du COJO le 01/09/2026 à 13:58

Pour les JO d'hiver, les médailles seront en plomb

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Le tiers-monde version Rhone-Alpes le 01/09/2026 à 13:57
Ecologie a écrit le 01/09/2026 à 11h10

Dire qu'il y a encore peu Lyon était la ville européenne qui montait, une ville dynamique, branchée, qui attirait les jeunes. Quand on voit ce qu'elle est devenu, un misérable taudis à ciel ouvert. En 6 ans les écolos ont réduit à néant des décennies d'efforts, de progrès.

Pareil pour Grenoble. Dans les années 2000 Grenoble c'était la ville branchée où tout les jeunes voulaient venir faire les études et venir bosser.
Grenoble et Lyon sont devenus des trous à rats

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D'où c'est ? le 01/09/2026 à 13:56
Respect des urnes a écrit le 01/09/2026 à 12h02

Le 7eme a majoritairement voté pour la liste Ecolos/LFI, donc ils ont ce qu'ils voulaient.

Exactement, ils ont ce qu'ils méritent !

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lolotoooôooo le 01/09/2026 à 13:36

Il aurait dû changé de trottoir !

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Dz69 le 01/09/2026 à 13:05

"Lyon ville apaisé", "une nuit comme une autre à Lyon", "Lyon c'est le Mexique" etc etc... Mdrrr vos ironie ou vos coms comme quoi Lyon c'est le pire endroit de la galaxie.
Qu'est ce qu'on rigole en lisant vos coms venus d'un troupeau de mouton, d'hypocrites, d'abrutis ou de stupides, voire même de facho mdrr, si je me reveille après 20ans de sommeil, en vous lisant je me dirait que Lyon c'est pire que Tijuana!! Mdr de partout, où que tu ailles c'est la même chose qui se passe.
La délinquance, le banditisme, le trafic en tout genre, le stupéfiant, les armes, etc ont explosé dans toutes les villes de France et du monde, et surtout en Europe. Bon les coms de fachos on comprend, mais les autres Arrêtez d'être aussi naïf merde.
Si on avait pas un gouvernement soumis, qui pense seulement à un autre peuple que celui de notre pays on en serait pas là...
A bon entendeur!

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bobo le 01/09/2026 à 12:54

Apparemment cette situation plait aux lyonnais (ce qui en restent)en revotant pour la gauche...

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Shoumard le 01/09/2026 à 12:31
saco697 a écrit le 01/09/2026 à 10h51

Lyon ville apaisée grâce aux écolos des Verts suivant Foycet le maire hors sol très très loins des réalités

A Décines malgré la police municipale et les caméras, la maire LR a échoué a endiguer le fléau de la violence et apaiser la commune, elle demande de l aide a l état .

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NOCTAMBULE le 01/09/2026 à 12:23

A 3 h du matin à Gerland 🤔 si c’est pas de l’inconscience ça !

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Obsdu9 le 01/09/2026 à 12:20

"Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord ..."

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Anti verts le 01/09/2026 à 12:17

J'attends la réaction de Dubot. Elle va nous dire de changer de trottoir ?

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Vertsdeterre le 01/09/2026 à 12:12

Le monde merveilleux que les électeurs lyonnais se sont choisis. Qu’ils assument les conséquences de leur vote. Et ce n’est que le début.

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Respect des urnes le 01/09/2026 à 12:02

Le 7eme a majoritairement voté pour la liste Ecolos/LFI, donc ils ont ce qu'ils voulaient.

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Et le Maire, il est où le 01/09/2026 à 11:44

Lui qui s'inquiète tant de la santé des habitants soi-disant, causée par la méchante pollution.

Là la personne décédée n'est manifestement plus en très bonne "santé"...

A croire que l'écologie politique n'est qu'une vaste martingale électorale pour s'arroger des postes confortables et confortablement rémunérés...

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Ex Précisions le 01/09/2026 à 11:44
Lyon la poubelle de la France a écrit le 01/09/2026 à 10h19

Bref une nuit comme une autre à Lyon

Sur l'agglomération je dirai...

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Gabin69 le 01/09/2026 à 11:44

La victime aurait dû changer de trottoir aussi

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Ecologie le 01/09/2026 à 11:10

Dire qu'il y a encore peu Lyon était la ville européenne qui montait, une ville dynamique, branchée, qui attirait les jeunes. Quand on voit ce qu'elle est devenu, un misérable taudis à ciel ouvert. En 6 ans les écolos ont réduit à néant des décennies d'efforts, de progrès.

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TrotskySituation le 01/09/2026 à 11:01

L’assassin Favrot n’est donc pas en détention ?

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saco697 le 01/09/2026 à 10:51

Lyon ville apaisée grâce aux écolos des Verts suivant Foycet le maire hors sol très très loins des réalités

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La décadence le 01/09/2026 à 10:37
Lyon la poubelle de la France a écrit le 01/09/2026 à 10h19

Bref une nuit comme une autre à Lyon

Et la France, poubelle du monde

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Raf le 01/09/2026 à 10:24

Comme dirait Doucet "C'est pas mon problème"

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Une CHANCE pour la France le 01/09/2026 à 10:24

Et même probablement 2 chances, que dis-je 2 anges. Qui n'a jamais égorgé ?

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Racailles de m... le 01/09/2026 à 10:22

Un échange de bons procédés...

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Lyon la poubelle de la France le 01/09/2026 à 10:19

Bref une nuit comme une autre à Lyon

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Remise en liberté le 01/09/2026 à 10:18

Suspect relaché par le juge d'ici demain

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Chris25 le 01/09/2026 à 10:17

Ville apaisée...

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Ahh le 7eme le 01/09/2026 à 10:14

Ahhh le 7eme arrondissement de Lyon, quelle fierté, quel doux monde

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