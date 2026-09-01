Lyon : un homme tué à l’arme blanche à Gerland, un suspect interpellé

Une violente agression mortelle s’est produite dans la nuit du 31 août au 1er septembre dans le 7e arrondissement de Lyon.

Vers 3h, un homme a été retrouvé grièvement blessé rue Jean-Jaurès, à proximité du stade de Gerland. Selon les premiers éléments, il aurait reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge.

Malgré l’intervention des secours, la victime est décédée sur place. Il s’agirait d’un homme sans domicile fixe.

Les témoignages recueillis dans la foulée par les forces de l'ordre ont rapidement orienté les forces de l’ordre vers un suspect. Celui-ci a été interpellé peu après rue Gouy, toujours dans le quartier de Gerland, près de la station de métro Debourg.

Un différend entre les deux hommes pourrait être à l’origine des faits. Sa nature reste à déterminer.