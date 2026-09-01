Lyon : un homme tué à l’arme blanche à Gerland, un suspect interpellé

Une violente agression mortelle s’est produite dans la nuit du 31 août au 1er septembre dans le 7e arrondissement de Lyon.
Vers 3h, un homme a été retrouvé grièvement blessé rue Jean-Jaurès, à proximité du stade de Gerland. Selon les premiers éléments, il aurait reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge.
Malgré l’intervention des secours, la victime est décédée sur place. Il s’agirait d’un homme sans domicile fixe.
Les témoignages recueillis dans la foulée par les forces de l'ordre ont rapidement orienté les forces de l’ordre vers un suspect. Celui-ci a été interpellé peu après rue Gouy, toujours dans le quartier de Gerland, près de la station de métro Debourg.
Un différend entre les deux hommes pourrait être à l’origine des faits. Sa nature reste à déterminer.
c'est normal ?Signaler Répondre
L'important c'est de rappeler que le meurtre au couteau est bien plus écologique qu'avec une arme à feu !!!Signaler Répondre
Ca attire toujours les jeunes, toxicomane violeur assasin dealer et autre ...Signaler Répondre
J'ai 6 neveux 5 refuseraient catégoriquement de juste passer par cette "ville" , le 6 eme 28ans dealer notoire mis au ban de toute la famille deja 3 ans de taul pour une vingtaine de condamnations est partie y habiter apres sa dernière peinne est semble comme un poisson fans l'eau au vu des ses posts sur les réseaux...
La ville poubelleSignaler Répondre
Pour les JO d'hiver, les médailles seront en plombSignaler Répondre
Pareil pour Grenoble. Dans les années 2000 Grenoble c'était la ville branchée où tout les jeunes voulaient venir faire les études et venir bosser.Signaler Répondre
Grenoble et Lyon sont devenus des trous à rats
Exactement, ils ont ce qu'ils méritent !Signaler Répondre
Il aurait dû changé de trottoir !Signaler Répondre
"Lyon ville apaisé", "une nuit comme une autre à Lyon", "Lyon c'est le Mexique" etc etc... Mdrrr vos ironie ou vos coms comme quoi Lyon c'est le pire endroit de la galaxie.Signaler Répondre
Qu'est ce qu'on rigole en lisant vos coms venus d'un troupeau de mouton, d'hypocrites, d'abrutis ou de stupides, voire même de facho mdrr, si je me reveille après 20ans de sommeil, en vous lisant je me dirait que Lyon c'est pire que Tijuana!! Mdr de partout, où que tu ailles c'est la même chose qui se passe.
La délinquance, le banditisme, le trafic en tout genre, le stupéfiant, les armes, etc ont explosé dans toutes les villes de France et du monde, et surtout en Europe. Bon les coms de fachos on comprend, mais les autres Arrêtez d'être aussi naïf merde.
Si on avait pas un gouvernement soumis, qui pense seulement à un autre peuple que celui de notre pays on en serait pas là...
A bon entendeur!
Apparemment cette situation plait aux lyonnais (ce qui en restent)en revotant pour la gauche...Signaler Répondre
A Décines malgré la police municipale et les caméras, la maire LR a échoué a endiguer le fléau de la violence et apaiser la commune, elle demande de l aide a l état .Signaler Répondre
A 3 h du matin à Gerland 🤔 si c’est pas de l’inconscience ça !Signaler Répondre
"Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord ..."Signaler Répondre
J'attends la réaction de Dubot. Elle va nous dire de changer de trottoir ?Signaler Répondre
Le monde merveilleux que les électeurs lyonnais se sont choisis. Qu’ils assument les conséquences de leur vote. Et ce n’est que le début.Signaler Répondre
Le 7eme a majoritairement voté pour la liste Ecolos/LFI, donc ils ont ce qu'ils voulaient.Signaler Répondre
Lui qui s'inquiète tant de la santé des habitants soi-disant, causée par la méchante pollution.Signaler Répondre
Là la personne décédée n'est manifestement plus en très bonne "santé"...
A croire que l'écologie politique n'est qu'une vaste martingale électorale pour s'arroger des postes confortables et confortablement rémunérés...
Sur l'agglomération je dirai...Signaler Répondre
La victime aurait dû changer de trottoir aussiSignaler Répondre
Dire qu'il y a encore peu Lyon était la ville européenne qui montait, une ville dynamique, branchée, qui attirait les jeunes. Quand on voit ce qu'elle est devenu, un misérable taudis à ciel ouvert. En 6 ans les écolos ont réduit à néant des décennies d'efforts, de progrès.Signaler Répondre
L’assassin Favrot n’est donc pas en détention ?Signaler Répondre
Lyon ville apaisée grâce aux écolos des Verts suivant Foycet le maire hors sol très très loins des réalitésSignaler Répondre
Et la France, poubelle du mondeSignaler Répondre
Comme dirait Doucet "C'est pas mon problème"Signaler Répondre
Et même probablement 2 chances, que dis-je 2 anges. Qui n'a jamais égorgé ?Signaler Répondre
Un échange de bons procédés...Signaler Répondre
Bref une nuit comme une autre à LyonSignaler Répondre
Suspect relaché par le juge d'ici demainSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Ahhh le 7eme arrondissement de Lyon, quelle fierté, quel doux mondeSignaler Répondre