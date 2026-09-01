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Vénissieux : une alarme déclenchée par erreur mène la police à 10 000 euros et du tabac de contrebande

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Vénissieux : une alarme déclenchée par erreur mène la police à 10 000 euros et du tabac de contrebande

Appelés vendredi soir pour ce qui ressemblait à un cambriolage aux Minguettes à Vénissieux, les policiers ont finalement découvert un tout autre scénario. Deux hommes ont été interpellés dans un appartement où se trouvaient du tabac de contrebande et 10 000 euros en espèces.

L’intervention devait initialement concerner un cambriolage. Elle a finalement débouché sur la découverte d’un possible trafic de cigarettes aux Minguettes.

Vendredi 28 août au soir, un habitant de l’avenue Jean-Cagne, à Vénissieux, alerte les forces de l’ordre après avoir entendu une alarme chez son voisin. Une société de télésurveillance confirme alors la présence de mouvements dans le logement.

Deux équipages de police sont envoyés sur place. Alors que certains agents se positionnent devant l’appartement, un autre constate qu’une baie vitrée donnant sur le jardin est largement ouverte.

33 cartons et 50 cartouches de cigarettes

En entrant dans le logement, les policiers découvrent finalement deux hommes ainsi que le fils du propriétaire, occupé à compter des billets.

Autour d’eux se trouvent 33 cartons, 50 cartouches de cigarettes de contrebande et environ 10 000 euros en espèces.

Deux hommes, soupçonnés de trafic de tabac de contrebande, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le fils du propriétaire a quant à lui été déféré dimanche 30 août.

Selon une source judiciaire, les occupants auraient eux-mêmes déclenché l’alarme qui a provoqué l’arrivée de la police.

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vénissieux

7 commentaires
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Jacques20 le 01/09/2026 à 10:35
moonlight36 a écrit le 01/09/2026 à 08h18

Le fils trahi son père... pour de l'argent...! triste... vraiment...

Où avez-vous lu ça ?

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On peut pas le nier le 01/09/2026 à 08:51

il y a du niveau ...champions de Venissieux c est certain.
Bravo

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Pauvre voisin!!! le 01/09/2026 à 08:51

Prochain article: à venissieux une personne voulant venir en aide à son voisin en appelant les force de l'ordre pour ce qu'il pensait un cambriolage a été victime d'une séquestration sous la contrainte de rembourser le préjudice saisie.

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moonlight36 le 01/09/2026 à 08:18

Le fils trahi son père... pour de l'argent...! triste... vraiment...

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Solidarité 69 le 01/09/2026 à 08:06

Des entrepreneurs selon la nouvelle France by EELV-LFI !

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Billy le kid le 01/09/2026 à 07:59

On veut les noms et les origines de ces crapules ( là motus on ne dit rien ) c'est ça la liberté d'expression

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 01/09/2026 à 07:48

Bravo les champions 😂😂

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Racailles de m... le 01/09/2026 à 07:38

Les escrocs pris à leur propre piège...

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