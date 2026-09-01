Vénissieux : une alarme déclenchée par erreur mène la police à 10 000 euros et du tabac de contrebande

L’intervention devait initialement concerner un cambriolage. Elle a finalement débouché sur la découverte d’un possible trafic de cigarettes aux Minguettes.

Vendredi 28 août au soir, un habitant de l’avenue Jean-Cagne, à Vénissieux, alerte les forces de l’ordre après avoir entendu une alarme chez son voisin. Une société de télésurveillance confirme alors la présence de mouvements dans le logement.

Deux équipages de police sont envoyés sur place. Alors que certains agents se positionnent devant l’appartement, un autre constate qu’une baie vitrée donnant sur le jardin est largement ouverte.

33 cartons et 50 cartouches de cigarettes

En entrant dans le logement, les policiers découvrent finalement deux hommes ainsi que le fils du propriétaire, occupé à compter des billets.

Autour d’eux se trouvent 33 cartons, 50 cartouches de cigarettes de contrebande et environ 10 000 euros en espèces.

Deux hommes, soupçonnés de trafic de tabac de contrebande, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le fils du propriétaire a quant à lui été déféré dimanche 30 août.

Selon une source judiciaire, les occupants auraient eux-mêmes déclenché l’alarme qui a provoqué l’arrivée de la police.