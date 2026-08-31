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Un kebab ferme à Lyon 7e pour manque d’hygiène

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Un kebab ferme à Lyon 7e pour manque d’hygiène

L’établissement de restauration "Kebab Time", situé dans le 7e arrondissement de Lyon a fermé ses portes pour manque d’hygiène.

Cette décision fait suite à un contrôle réalisé le mardi 25 août dernier par deux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP) établissant des manquements graves aux règles d’hygiène prescrites.

Parmi cette liste, on retrouve la détention de denrées à des températures non conformes, le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage ainsi que des équipements, ou encore l’absence de dispositifs permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions.

Un risque sanitaire important

D’après l’arrêté préfectoral, ces conditions constituent "une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent". Le bilan est donc sans appel : l’établissement fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le mercredi 26 août. Et ce jusqu’à la réalisation des mesures correctives soumises et la vérification d’un agent de la DDPP.

Pour rappel, en tant que consommateur, il est possible de signaler un manque d'hygiène ou un problème de non-respect du droit de la consommation repéré dans un magasin, un restaurant ou sur un site internet, via la plateforme www.signal.conso.gouv.fr.

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kebab

3 commentaires
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Arthur le 31/08/2026 à 17:17

Agression physique, agression alimentaire, agression linguistique, agression vestimentaire, agression comportementale, ... Quelles richesses pour la France !

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Ex Précisions le 31/08/2026 à 17:13

Encore un pléonasme dans le titre ;-)

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Loup blanc le 31/08/2026 à 17:10
les loups a écrit le 31/08/2026 à 16h35

les loups seront lâchés dans les commentaires dis que il lise le mot kebab très peu d’établissements on été contrôlé cette été vu que les vacances sont terminées pour la majorité on risque d’avoir plus d’articles de fermeture des restaurants

Et en français ça donne quoi?

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allons bon le 31/08/2026 à 17:09
les loups a écrit le 31/08/2026 à 16h35

les loups seront lâchés dans les commentaires dis que il lise le mot kebab très peu d’établissements on été contrôlé cette été vu que les vacances sont terminées pour la majorité on risque d’avoir plus d’articles de fermeture des restaurants

les loups 'il lise ' aie ca pique ; relisez vous avant de cliquer précipitamment

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La décadence le 31/08/2026 à 17:02

Votre étonnement m'étonne

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Fournir les cantines scolaires le 31/08/2026 à 16:56

Pour qu'il y ait plus de turn over et donc ce qui favoriserait des denrées fraîches est qu'il fournisse les cantines scolaires,....

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Ca pique.. le 31/08/2026 à 16:50
les loups a écrit le 31/08/2026 à 16h35

les loups seront lâchés dans les commentaires dis que il lise le mot kebab très peu d’établissements on été contrôlé cette été vu que les vacances sont terminées pour la majorité on risque d’avoir plus d’articles de fermeture des restaurants

Bescherelle est resté sur la plage ?....

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Traducteur le 31/08/2026 à 16:42
les loups a écrit le 31/08/2026 à 16h35

les loups seront lâchés dans les commentaires dis que il lise le mot kebab très peu d’établissements on été contrôlé cette été vu que les vacances sont terminées pour la majorité on risque d’avoir plus d’articles de fermeture des restaurants

Hein???

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Chris25 le 31/08/2026 à 16:41

Très bien noté pourtant...
Étonnant ?

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les loups le 31/08/2026 à 16:35

les loups seront lâchés dans les commentaires dis que il lise le mot kebab très peu d’établissements on été contrôlé cette été vu que les vacances sont terminées pour la majorité on risque d’avoir plus d’articles de fermeture des restaurants

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