Un kebab ferme à Lyon 7e pour manque d’hygiène

Cette décision fait suite à un contrôle réalisé le mardi 25 août dernier par deux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP) établissant des manquements graves aux règles d’hygiène prescrites.

Parmi cette liste, on retrouve la détention de denrées à des températures non conformes, le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage ainsi que des équipements, ou encore l’absence de dispositifs permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions.

Un risque sanitaire important

D’après l’arrêté préfectoral, ces conditions constituent "une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent". Le bilan est donc sans appel : l’établissement fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le mercredi 26 août. Et ce jusqu’à la réalisation des mesures correctives soumises et la vérification d’un agent de la DDPP.

Pour rappel, en tant que consommateur, il est possible de signaler un manque d'hygiène ou un problème de non-respect du droit de la consommation repéré dans un magasin, un restaurant ou sur un site internet, via la plateforme www.signal.conso.gouv.fr.