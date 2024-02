Mohamed Henni ouvre un kebab près de Lyon : découvrez le concept

Les influenceurs et vidéastes sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le fast-food.













Il y a les burgers de Valouzz, Pepe Chicken de FastGoodCuisine… Même le lyonnais Zack Nani vient de mettre des billes dans un établissement parisien, avec l'idée d'implanter prochainement sa Kazdalerie entre Rhône et Saône. Cette semaine, c'est au tour de Mohammed Henni d'importer son concept dans l'agglomération lyonnaise. Le célèbre Marseillais, suivi par près de 2 millions de followers et connu pour ses débriefs des défaites de l'OM qui l'amènent à casser des dizaines de télévisions, a lancé Klüb Kebab by Momo Henni. Un pied de nez fait à l'arrivée massive des Berliner Kebab : "Fini les kebabs à la myrtille, on veut un kebab à l'image de Momo : simple, gras et pas forcément beau". Après Marseille et Paris, c'est à Villeurbanne que Klüb Kebab s'installe depuis mardi. Pour le moment, c'est une dark kitchen qui fonctionne avec les traditionnels sites de livraison comme Uber Eats. Et comme promis, pas de feta, de grenade ou de légumes, mais un kebab français à l'ancienne. Avec en signature la sauce Klüb, sauce à l'ail et aux herbes dont la recette restera secrète : "C'est comme le Psg et la ligue des champions : vous ne l'aurez jamais". X