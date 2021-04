Lyon : le meilleur kebab de France pris d’assaut !

Ce week-end, le restaurant "Chëf Berliner", situé dans le 1er arrondissement de Lyon a été récompensé grâce à la qualité de leur sandwich fait maison aux inspirations turco-germaniques. L’enseigne a été désignée par l'émission culinaire "Très très bon", animée par le critique culinaire François-Régis Gaudry, comme le meilleur kebab de France. Un beau coup de pub pour le restaurant qui a ouvert ses portes il y a moins de sept mois.

Mais ce lundi soir, impossible pour les Lyonnais de se faire livrer un plat du Chef Berliner ! Et pour cause, le restaurant a croulé sous les commandes dès son ouverture, si bien qu’à 19h il n’y avait déjà plus rien de disponible, toute la viande avait été vendue. "Un tsunami de commandes nous a emporté" ont réagi les propriétaires qui promettent de revenir sur le marché dès ce mardi midi.