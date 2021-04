Et le meilleur kebab de France est… (évidemment) à Lyon !

Quel est le meilleur kebab de France ? De Paris ? De Lyon ? Les sites compilant les avis sont légions, mais, contrairement aux restaurants gastronomiques, jamais personne n’avait réussi à en départager un plus qu’un autre.

Jamais ? Jusqu’à ce dimanche. L’émission "Très très bon" de Paris Première avait missioné un critique culinaire, François-Régis Gaudry, et deux spécialistes de la street-food Mina Soundiram et Hirmane Abdoulhakime pour parcourir les kebabs de 18 chefs installés en France.

Et leur choix final s’est porté sur le Chëf - Berliner Kebap. Installés depuis seulement septembre dernier 10 rue Terme sur les pentes de la Croix-Rousse dans le 1er arrondissement, les gérants, deux frère et soeur, ont donc été récompensé grâce à la qualité de leur sandwich fait maison aux inspirations turco-germaniques. Et dont le résultat se diffère, déjà visuellement, très largement de celui des kebabs traditionnels servis en France.

Et vous, quel est votre kebab préféré dans la Métropole de Lyon ?