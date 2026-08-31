Villeurbanne : du client au gérant présumé, quatre personnes interpellées sur un point de deal

Dimanche 30 août, une opération de surveillance était menée autour d’un point de deal situé rue Poizat, dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne.

Sur place, les forces de l’ordre ont observé des allées et venues et plusieurs transactions suspectes. Aux alentours de 20h, elles ont décidé de passer à l’action.

Du vendeur au gérant présumé du point de deal

Quatre personnes ont alors été interpellées. Selon le Progrès, les policiers auraient identifié parmi elles un acheteur, un revendeur présumé, un homme soupçonné d’assurer le ravitaillement ainsi que le gérant présumé du point de deal.

De l’argent et des produits stupéfiants ont été retrouvés en possession des différents suspects. L’acheteur a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. Les trois autres hommes ont été placés en garde à vue.

Les investigations se sont poursuivies dans la soirée avec deux perquisitions, menées respectivement au domicile du gérant présumé et à celui du ravitailleur supposé. Les policiers y ont saisi un kilo de résine de cannabis et 1 800 euros en espèces.

Une autre importante saisie quelques jours plus tôt

Cette opération intervient quelques jours seulement après une autre saisie réalisée à Villeurbanne. Mercredi 25 août, une surveillance menée rue du Tonkin avait conduit à l’interpellation de deux suspects près d’un box.

À l'intérieur, les policiers avaient découvert plusieurs types de stupéfiants en différentes quantités, mais également un revolver, des munitions de calibre .357 Magnum et de l’argent liquide.