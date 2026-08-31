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Vénissieux : roue crevée, il continue sa fuite et percute deux fois les policiers

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Vénissieux : roue crevée, il continue sa fuite et percute deux fois les policiers
Vénissieux : roue crevée, il continue sa fuite et percute deux fois les policiers - DR : Alliance

La fuite s’est poursuivie malgré une roue crevée.

Dans la nuit dimanche à ce lundi 31 aout, aux alentours de 2h30, un refus d’obtempérer a mobilisé plusieurs équipages de police au niveau du 3, rue des Combats-du-24-Août-1944, à Vénissieux.

Selon le syndicat Alliance Police Nationale, le conducteur a adopté une conduite particulièrement dangereuse au cours de sa fuite, marquée par des "contresens" et une "conduite à grande vitesse."

Deux équipages de police percutés

Les policiers ont notamment fait usage d'un dispositif d'interception des véhicules automobiles (DIVA). Malgré la crevaison d'une roue arrière, le conducteur n'aurait pas renoncé à prendre la fuite.

Alliance affirme qu'il a ensuite "délibérément percuté à deux reprises des équipages de police". Aucun blessé n'est toutefois à déplorer.

Les quatre occupants du véhicule ont finalement été interpellés à l'issue de l'intervention menée par des policiers de la BAC et de police-secours. Le véhicule a, de son côté, été placé sous mesure conservatoire.

Le syndicat salue "une intervention menée avec sang-froid" par les fonctionnaires mobilisés et apporte son "total soutien"aux policiers.

Alliance qui qualifie les auteurs de refus d'obtempérer de "criminels de la route", interpelle également sur les suites judiciaires de cette affaire : "Alors une seule question, quelle va être la réponse pénale ?"

Tags :

refus d'obtempérer

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