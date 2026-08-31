Rentrée scolaire dans le Rhône : FO dénonce "plus de 150 classes de moins" dans le département

Le ton est particulièrement alarmiste du côté du SNUDI-FO à l’approche de la rentrée scolaire.

Dans un communiqué, le syndicat estime que les conditions de rentrée dans les écoles du Rhône seront "inacceptables" et avance un chiffre : "notre département comportera plus de 150 classes de moins qu’à la rentrée précédente".

FO affirme néanmoins que plusieurs mobilisations locales de parents, personnels et élus ont permis d’éviter certaines fermetures initialement envisagées.

94 suppressions de postes dénoncées

Le syndicat impute cette situation aux suppressions de postes décidées au niveau national. Selon lui, 94 postes seraient supprimés cette année dans les écoles rhodaniennes, après 83 lors de la rentrée précédente.

"Cette hécatombe est la conséquence des 4 000 suppressions de postes du budget Macron-Lecornu", accuse le SNUDI-FO.

Le syndicat critique également la création de 32 postes liés aux pôles d’appui à la scolarité, les PAS, qui entraîneraient selon lui autant de fermetures de classes supplémentaires. Il conteste par ailleurs la philosophie de ces dispositifs, notamment concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

Plus de 1 000 élèves sans place adaptée, selon FO

Le SNUDI-FO affirme que "plus de 1 000 élèves" du Rhône seraient privés de places dans des établissements sociaux ou médico-sociaux, comme les ITEP ou les IME, ou dans certains dispositifs implantés dans les écoles, notamment les ULIS.

Le syndicat estime également que le nombre d’AESH reste "largement insuffisant" pour répondre aux besoins d’accompagnement.

"Cette rentrée scolaire marque une nouvelle dégradation des droits des élèves en situation de handicap", dénonce-t-il.

Les remplacements également dans le viseur

Autre motif d’inquiétude : la réforme du remplacement.

FO indique que les brigades REP+, qui permettaient de remplacer les enseignants lors de journées de concertation ou de formation, ont été supprimées. Les remplaçants seraient désormais rattachés à des secteurs géographiques plus vastes.

Le syndicat affirme en outre que nombre d’entre eux sont déjà affectés sur des remplacements à l’année, faisant craindre selon lui "des problèmes de remplacement encore plus conséquents que les années précédentes".

Un préavis de grève déposé pour la rentrée

Le SNUDI-FO dénonce enfin les difficultés informatiques rencontrées par les directions d’école à quelques jours de la reprise, affirmant que certains dysfonctionnements empêchent de finaliser normalement les listes de classes et les inscriptions.

Le syndicat appelle les personnels à se réunir dès la rentrée pour faire remonter leurs revendications.

La fédération FO de l’enseignement a par ailleurs déposé un préavis de grève couvrant la période de la rentrée.