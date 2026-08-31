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Rentrée scolaire dans le Rhône : FO dénonce "plus de 150 classes de moins" dans le département

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Rentrée scolaire dans le Rhône : FO dénonce "plus de 150 classes de moins" dans le département

À la veille de la rentrée, le SNUDI-FO du Rhône dénonce une forte dégradation des conditions d’accueil dans les écoles. Le syndicat affirme que le département comptera plus de 150 classes de moins que l’an dernier et pointe notamment 94 suppressions de postes.

Le ton est particulièrement alarmiste du côté du SNUDI-FO à l’approche de la rentrée scolaire.

Dans un communiqué, le syndicat estime que les conditions de rentrée dans les écoles du Rhône seront "inacceptables" et avance un chiffre : "notre département comportera plus de 150 classes de moins qu’à la rentrée précédente".

FO affirme néanmoins que plusieurs mobilisations locales de parents, personnels et élus ont permis d’éviter certaines fermetures initialement envisagées.

94 suppressions de postes dénoncées

Le syndicat impute cette situation aux suppressions de postes décidées au niveau national. Selon lui, 94 postes seraient supprimés cette année dans les écoles rhodaniennes, après 83 lors de la rentrée précédente.

"Cette hécatombe est la conséquence des 4 000 suppressions de postes du budget Macron-Lecornu", accuse le SNUDI-FO.

Le syndicat critique également la création de 32 postes liés aux pôles d’appui à la scolarité, les PAS, qui entraîneraient selon lui autant de fermetures de classes supplémentaires. Il conteste par ailleurs la philosophie de ces dispositifs, notamment concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

Plus de 1 000 élèves sans place adaptée, selon FO

Le SNUDI-FO affirme que "plus de 1 000 élèves" du Rhône seraient privés de places dans des établissements sociaux ou médico-sociaux, comme les ITEP ou les IME, ou dans certains dispositifs implantés dans les écoles, notamment les ULIS.

Le syndicat estime également que le nombre d’AESH reste "largement insuffisant" pour répondre aux besoins d’accompagnement.

"Cette rentrée scolaire marque une nouvelle dégradation des droits des élèves en situation de handicap", dénonce-t-il.

Les remplacements également dans le viseur

Autre motif d’inquiétude : la réforme du remplacement.

FO indique que les brigades REP+, qui permettaient de remplacer les enseignants lors de journées de concertation ou de formation, ont été supprimées. Les remplaçants seraient désormais rattachés à des secteurs géographiques plus vastes.

Le syndicat affirme en outre que nombre d’entre eux sont déjà affectés sur des remplacements à l’année, faisant craindre selon lui "des problèmes de remplacement encore plus conséquents que les années précédentes".

Un préavis de grève déposé pour la rentrée

Le SNUDI-FO dénonce enfin les difficultés informatiques rencontrées par les directions d’école à quelques jours de la reprise, affirmant que certains dysfonctionnements empêchent de finaliser normalement les listes de classes et les inscriptions.

Le syndicat appelle les personnels à se réunir dès la rentrée pour faire remonter leurs revendications.

La fédération FO de l’enseignement a par ailleurs déposé un préavis de grève couvrant la période de la rentrée.

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rentree scolaire

12 commentaires
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Les blaireaux de France le 31/08/2026 à 10:07

Des commentaires de bourrins à qui ont dit quoi faire et quoi penser et qui se prennent pour des experts 😂

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Schuss69 le 31/08/2026 à 09:50

Les syndicalistes ne savent pas lire les chiffres: Moins d'élèves à scolariser (baisse de la natalité) + moins de candidats à la profession d'enseignant = moins de classes à pourvoir. N'en déplaise aux syndicats, les classes de 15 élèves sont un mythe auquel il ne sert à rien de s'accrocher.

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fin de l’ecole le 31/08/2026 à 09:04

avec une natalité très faible et un extrême droite soit disant aux pouvoirs en 2027 et pour objectif zéro immigration et les immigrés déjà en France zéro apl et les aides aux parents on voir la France disparaître de la carte de l’Europe vivement lepen et zemmour pour détruire l’école et l’économie et vive poutine et trump des exemples à suivre

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Ex Précisions le 31/08/2026 à 09:01

C'est chaque année le même problème depuis que la natalité est en baisse, on diminue le nombre de classes mais plus qu'il n'en faut car il n'y a pas assez d'enseignants, du coup on se retrouve avec des classes de 35 élèves ingérables... Et on diminue d'autant l'encadrement l'encadrement autour (hors enseignants).
Des décisions à la petite semaine comme depuis 10 ans, voir 15 ans...

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Libriste Leclampin le 31/08/2026 à 08:58

Le philosophe Claude Allègre disait;" Qu'on ne l'oublie pas, le socialisme, le vrai, a pour but l'élévation des masses à la dignité civique, et pour préoccupation principale, par conséquent, l'élaboration morale et intellectuelle."
Tout est dit, seul l'élection de Olivier Faure à la présidence nous fera retrouver notre dignité

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le GaGa le 31/08/2026 à 08:14

Le Mamouth qu’est l’éducation nationale s’endort tout à fait pour les vacances et …. se réveille ! De plus,ils sont même incapables de savoir combien ils sont au travail, en indisponibilité, formation, remplacement, congés divers, etc.. Un comble pour des enseignants ! Pathétique ces syndicats de l’Éducation publique

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Bravo! le 31/08/2026 à 08:08
Cécité syndicale a écrit le 31/08/2026 à 07h51

Les syndicat font toujours semblant de ne pas voir les réalités. La diminution du nombre de postes et de classes est la conséquence de la baisse démographique du nombre d'élèves. C'est mathématique. Comme pour les retraites, il y a de moins en moins d'actifs, les retraités vivent de plus en plus vieux, mais les syndicats prônent la retraite à 60 ans...

Excellent Résumé! (heureusement que le ridicule ne tue pas!)

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FO dénonce ! le 31/08/2026 à 08:05

Et a part ca ?

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Cécité syndicale le 31/08/2026 à 07:51

Les syndicat font toujours semblant de ne pas voir les réalités. La diminution du nombre de postes et de classes est la conséquence de la baisse démographique du nombre d'élèves. C'est mathématique. Comme pour les retraites, il y a de moins en moins d'actifs, les retraités vivent de plus en plus vieux, mais les syndicats prônent la retraite à 60 ans...

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Tonneau des Danaïdes! le 31/08/2026 à 07:39

En 40 ans, le nombre d'adultes dans les écoles a été multiplié par 2 et les résultats se sont effondrés! Cherchez l'erreur!
Stop à la démagogie!

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Zut le 31/08/2026 à 07:32

Simple : les journées de concertation ou de formation devraient avoir lieu hors des " horaires scolaires"

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Et trop de vacances? le 31/08/2026 à 06:57

Et ils ne parlent pas qu'ils ont trop de vacances ?

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