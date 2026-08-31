Rentrée scolaire dans le Rhône : FO dénonce "plus de 150 classes de moins" dans le département

Le ton est particulièrement alarmiste du côté du SNUDI-FO à l’approche de la rentrée scolaire.
Dans un communiqué, le syndicat estime que les conditions de rentrée dans les écoles du Rhône seront "inacceptables" et avance un chiffre : "notre département comportera plus de 150 classes de moins qu’à la rentrée précédente".
FO affirme néanmoins que plusieurs mobilisations locales de parents, personnels et élus ont permis d’éviter certaines fermetures initialement envisagées.
94 suppressions de postes dénoncées
Le syndicat impute cette situation aux suppressions de postes décidées au niveau national. Selon lui, 94 postes seraient supprimés cette année dans les écoles rhodaniennes, après 83 lors de la rentrée précédente.
"Cette hécatombe est la conséquence des 4 000 suppressions de postes du budget Macron-Lecornu", accuse le SNUDI-FO.
Le syndicat critique également la création de 32 postes liés aux pôles d’appui à la scolarité, les PAS, qui entraîneraient selon lui autant de fermetures de classes supplémentaires. Il conteste par ailleurs la philosophie de ces dispositifs, notamment concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Plus de 1 000 élèves sans place adaptée, selon FO
Le SNUDI-FO affirme que "plus de 1 000 élèves" du Rhône seraient privés de places dans des établissements sociaux ou médico-sociaux, comme les ITEP ou les IME, ou dans certains dispositifs implantés dans les écoles, notamment les ULIS.
Le syndicat estime également que le nombre d’AESH reste "largement insuffisant" pour répondre aux besoins d’accompagnement.
"Cette rentrée scolaire marque une nouvelle dégradation des droits des élèves en situation de handicap", dénonce-t-il.
Les remplacements également dans le viseur
Autre motif d’inquiétude : la réforme du remplacement.
FO indique que les brigades REP+, qui permettaient de remplacer les enseignants lors de journées de concertation ou de formation, ont été supprimées. Les remplaçants seraient désormais rattachés à des secteurs géographiques plus vastes.
Le syndicat affirme en outre que nombre d’entre eux sont déjà affectés sur des remplacements à l’année, faisant craindre selon lui "des problèmes de remplacement encore plus conséquents que les années précédentes".
Un préavis de grève déposé pour la rentrée
Le SNUDI-FO dénonce enfin les difficultés informatiques rencontrées par les directions d’école à quelques jours de la reprise, affirmant que certains dysfonctionnements empêchent de finaliser normalement les listes de classes et les inscriptions.
Le syndicat appelle les personnels à se réunir dès la rentrée pour faire remonter leurs revendications.
La fédération FO de l’enseignement a par ailleurs déposé un préavis de grève couvrant la période de la rentrée.
Des commentaires de bourrins à qui ont dit quoi faire et quoi penser et qui se prennent pour des experts 😂Signaler Répondre
Les syndicalistes ne savent pas lire les chiffres: Moins d'élèves à scolariser (baisse de la natalité) + moins de candidats à la profession d'enseignant = moins de classes à pourvoir. N'en déplaise aux syndicats, les classes de 15 élèves sont un mythe auquel il ne sert à rien de s'accrocher.Signaler Répondre
avec une natalité très faible et un extrême droite soit disant aux pouvoirs en 2027 et pour objectif zéro immigration et les immigrés déjà en France zéro apl et les aides aux parents on voir la France disparaître de la carte de l’Europe vivement lepen et zemmour pour détruire l’école et l’économie et vive poutine et trump des exemples à suivreSignaler Répondre
C'est chaque année le même problème depuis que la natalité est en baisse, on diminue le nombre de classes mais plus qu'il n'en faut car il n'y a pas assez d'enseignants, du coup on se retrouve avec des classes de 35 élèves ingérables... Et on diminue d'autant l'encadrement l'encadrement autour (hors enseignants).Signaler Répondre
Des décisions à la petite semaine comme depuis 10 ans, voir 15 ans...
Le philosophe Claude Allègre disait;" Qu'on ne l'oublie pas, le socialisme, le vrai, a pour but l'élévation des masses à la dignité civique, et pour préoccupation principale, par conséquent, l'élaboration morale et intellectuelle."Signaler Répondre
Tout est dit, seul l'élection de Olivier Faure à la présidence nous fera retrouver notre dignité
Le Mamouth qu’est l’éducation nationale s’endort tout à fait pour les vacances et …. se réveille ! De plus,ils sont même incapables de savoir combien ils sont au travail, en indisponibilité, formation, remplacement, congés divers, etc.. Un comble pour des enseignants ! Pathétique ces syndicats de l’Éducation publiqueSignaler Répondre
Excellent Résumé! (heureusement que le ridicule ne tue pas!)Signaler Répondre
Et a part ca ?Signaler Répondre
Les syndicat font toujours semblant de ne pas voir les réalités. La diminution du nombre de postes et de classes est la conséquence de la baisse démographique du nombre d'élèves. C'est mathématique. Comme pour les retraites, il y a de moins en moins d'actifs, les retraités vivent de plus en plus vieux, mais les syndicats prônent la retraite à 60 ans...Signaler Répondre
En 40 ans, le nombre d'adultes dans les écoles a été multiplié par 2 et les résultats se sont effondrés! Cherchez l'erreur!Signaler Répondre
Stop à la démagogie!
Simple : les journées de concertation ou de formation devraient avoir lieu hors des " horaires scolaires"Signaler Répondre
Et ils ne parlent pas qu'ils ont trop de vacances ?Signaler Répondre