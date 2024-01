Rhône : suppression de 60 postes de professeurs des écoles à la rentrée 2024

Ce mardi matin, le recteur de l’Académie de Lyon a énuméré les moyens de l’académie de Lyon pour la rentrée 2024 et les changements à venir. Il a évoqué en ce temps, la revalorisation salariale et la revalorisation de certaines catégories, tels que les accompagnants des élèves en situation de handicap ou la gratification des stages PFMP.

En outre Olivier Dugrip a annoncé la suppression de 60 postes de professeurs des écoles dans le Rhône. Le ministère de l’Education nationale “prévoit un retrait de 650 emplois à l’échelle nationale“, le département va ainsi supporter environ 10% de cette requête. “Nous attendons une baisse de plus de 55 000 élèves de moins en France, s’ajoutant à la baisse des effectifs des années précédentes“, déclare le recteur, en prévoyant “une diminution de 500 000 élèves d’ici 2027“. Il affirme vouloir “un rééquilibrage entre les départements de l'académie“. Evoquant la dynamique démographique baissière, elle équivaut dans le Rhône, à seulement 5% des effectifs français. La diminution du nombre d’élèves ce sera donc 3 649 élèves de moins dans le premier degré à la rentrée 2024, sur 55 000 dans l’hexagone.

Pour l’Ain, le rectorat prévoit la création de 20 postes supplémentaires de professeurs dans le premier degré, un département où le nombre d’élèves est en hausse. Dans la Loire, pas de changement semble à prévoir, “la Loire est maintenue à l’équilibre“, selon Olivier Dugrip. Le syndicat FO craint une hausse des effectifs par classe et prévoit de faire grève le 25 janvier.

En ce qui concerne le second degré, l'Académie de Lyon s'attend à une augmentation de plus de 289 élèves en lycée pour la rentrée prochaine. Ce seront 90 postes supplémentaires en collèges et lycées, puisque l’Académie de Lyon “fait partie des huit départements de France à avoir une dotation positive“.



De nouveaux moyens déployés à l’école primaire

A la demande de Gabriel Attal, ancien ministre de l’Education, le choc des savoirs va être mis en œuvre. Cela comprend que tous les programmes de la maternelle au CE2 seront revisités, de façon à se focaliser davantage sur les fondamentaux. Selon le recteur, il faut “porter une attention particulière à la maitrise de la lecture et de l’écriture“. Ce qui engendre l’achat de nouveaux manuels adaptés, Olivier Dugrip annonce un “financement de l’Etat pour accompagner les collectivités locales à financer ces achats“.

Pour les élèves d’écoles en zones prioritaires, un dédoublement des classes est prévu, afin de créer des groupes à effectifs réduits. Pour les classes hors zones prioritaires, un plafonnement à 24 élèves sera mis en place. Il ajoute : “nous voulons continuer de renforcer la scolarisation des enfants de 2 ans dans les QPV (quartiers prioritaires) “.

“Nous avons une très grande lucidité sur la situation“

Se basant sur une étude, le recteur explique : “En 2019, les élèves de 4e avaient le niveau des 5e de 1995, ce qui veut dire qu’en un quart de siècle, nos élèves ont perdu un an de niveau“. Olivier Dugrip explique que les résultats des élèves de 6e s’améliorent sur les fondamentaux, notamment grâce aux mesures de 2017. Néanmoins, au-delà de cette classe le niveau ne s’améliore pas et le il affirme, “nous avons une très grande lucidité sur la situation“.

Pour remédier à cela, le rectorat souhaite mettre en place pour la rentrée prochaine, des groupes de niveaux en mathématiques et en français, pour les 6e et les 5e. Désirant une “attention particulière pour les élèves qui ont besoin de renforcer leurs connaissances et leurs compétences“. Ainsi, ce sera un effectif de 15 élèves pour le niveau le plus en difficulté, un seuil de 26 maximum pour le groupe intermédiaire et 30 élèves pour le groupe le plus performant. Les élèves auront 60% de leurs emplois du temps composés de groupes de niveaux.

Dès la rentrée 2024, une classe préparatoire au lycée ouvrira dans le département, pour les élèves volontaires. Elle sera destinée aux élèves de 3e n’ayant pas obtenu leur brevet, puisque dès 2025, l’obtention de ce diplôme déterminera le passage ou non au lycée. Ce sera une remise à niveau adaptée aux élèves en difficulté.

E.M.