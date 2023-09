A Lyon, Grégory Doucet aussi fait sa rentrée

"Elle a coûté cher cette école ?" demande une jeune élève de CE2 de la nouvelle école Wangari Maathai du 7ème arrondissement. "Environ 25 millions d’euros, mais ça les vaut bien !", assure Grégory Doucet, maire de Lyon, en visite dans cet établissement scolaire à l’occasion de la rentrée des classes 2023/2024. Cette école est l’une des trois qui ont déjà ouvert sur Lyon, avec Frida Khalo, Eugénie Brazier. Une quatrième, Audrey Hepburn, ouvrira plus tard dans l’année.

Terminée récemment, elle a accueilli ce lundi matin, pour la première fois, des élèves de maternelle et de primaire. Si son taux de remplissage n’excède pas les 50%, elle est à l’image de ce que la municipalité souhaite réaliser pour ses écoles : de la verdure, des brasseurs d’airs au plafond, des brise-soleils, de parasols et des matériaux éco-responsables… "Cela a été pensé pour que tout le monde puisse s’approprier les lieux", indique l’architecte du projet.

Au total, sur sa mandature, la municipalité a prévu un budget de 300 millions d’euros, dont 75 millions pour l’année 2023. Au-delà de la création de nouvelles écoles, des groupes scolaires sont en travaux pour être rénovés. C’est le cas des écoles Gémeaux, Joliot Curie et Diderot notamment.

Fer de lance de la municipalité, deux nouveaux menus pour les cantines scolaires avaient été adoptés l’année dernière : "jeune pousse" et "petit bouchon" ou un mixte des deux, tels étaient les choix mis à disposition des familles. Et selon les enquêtes menées auprès des enfants, 93% d’entre eux sont satisfaits de ce qu’ils trouvent dans leur assiette. "Ce niveau de satisfaction est très important pour nous", explique le maire de Lyon.

De moins en moins d’élèves dans les écoles lyonnaises

S’il y a près de 33 600 élèves inscrits à Lyon au sein des écoles maternelles et primaires pour cette rentrée, ils sont en réalité de moins en moins. "Pour la quatrième année consécutive, nous constatons une diminution du nombre d’élèves. Il y a environ 550 élèves de moins que l’année dernière", déclare Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Lyon.

Mais le maire de Lyon tient à rassurer : "C’est un phénomène national, toutes les grandes métropoles sont touchées, il n'y a pas que Lyon", indique Grégory Doucet, avant de rajouter : "Cela s’explique d’abord par une baisse de la natalité et par une volonté de certains de nos concitoyens de vouloir s’éloigner des grands centres urbains depuis la pandémie".

A noter que s’il y a bien eu des ouvertures et fermetures de classes à Lyon, au total il y a 24 classes de moins que l’année dernière.

T.B.