Anne Bisagni-Faure : "Il y a à nouveau de la socialisation avec l'interdiction du portable à l'école"

Ce lundi, c'était la rentrée des classes. Et Grégory Doucet a été le déclencheur d'une nuée de commentaires racistes sur Facebook, en publiant une vidéo de lui accueillant des mamans voilées dans une école de Lyon. "On veut absolument que l'école soit un lieu d'épanouissement, d'accueil et qu'elle soit grande ouverte aux parents. (...) Il n'y a pas de racisme à l'école. Les parents qui sont arrivés étaient habillés comme ils le voulaient", réagit la rectrice.

Anne Bisagni-Faure veut d'ailleurs davantage associer les parents tout au long de l'année : "La co-éducation, ça se co-construit".

Elle a également dû faire appliquer "Portable en pause", les nouvelles consignes du ministère à l'école, mais aussi au collège et au lycée. "Il y a à nouveau de la socialisation, il y a des temps de liberté d'esprit chez les élèves", se félicite la rectrice.

00:00 Rentrée scolaire

01:25 Commentaires racistes

01:46 Associer davantage les parents

03:47 Nouveautés de la rentrée

06:49 IA

08:07 Orientation