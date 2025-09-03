Les Coulisses du Grand Lyon

Anne Bisagni-Faure : "Il y a à nouveau de la socialisation avec l'interdiction du portable à l'école"

Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de Lyon, est l'invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce lundi, c'était la rentrée des classes. Et Grégory Doucet a été le déclencheur d'une nuée de commentaires racistes sur Facebook, en publiant une vidéo de lui accueillant des mamans voilées dans une école de Lyon. "On veut absolument que l'école soit un lieu d'épanouissement, d'accueil et qu'elle soit grande ouverte aux parents. (...) Il n'y a pas de racisme à l'école. Les parents qui sont arrivés étaient habillés comme ils le voulaient", réagit la rectrice.

Anne Bisagni-Faure veut d'ailleurs davantage associer les parents tout au long de l'année : "La co-éducation, ça se co-construit"

Elle a également dû faire appliquer "Portable en pause", les nouvelles consignes du ministère à l'école, mais aussi au collège et au lycée. "Il y a à nouveau de la socialisation, il y a des temps de liberté d'esprit chez les élèves", se félicite la rectrice.

00:00 Rentrée scolaire
01:25 Commentaires racistes
01:46 Associer davantage les parents
03:47 Nouveautés de la rentrée
06:49 IA
08:07 Orientation

Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.