Scanners et portiques testés pour la rentrée au lycée Charles-Mérieux à Lyon 7e

Ce lundi 1er septembre, les élèves du lycée Charles-Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon, ont vécu une rentrée particulière.
Dès leur arrivée, les lycéens ont dû franchir ce dispositif de détection. En cas de signalement d’un objet suspect, le sac devait être ouvert devant un agent de sécurité ou le directeur de l’établissement.
Équipé d’une intelligence artificielle, le scanner affiche par code couleur les formes ou matières potentiellement dangereuses, comme le métal ou la céramique. Malgré quelques visages tendus, le passage s’est effectué sans "bouchon", de manière fluide.
Présent sur place, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a défendu l’initiative : "De pouvoir rassurer et assurer les questions de sécurité, c’est absolument essentiel. On ne peut plus faire sans ces questions de sécurité, c’est devenu un sujet qui est au cœur des préoccupations des familles et des élèves eux-mêmes. Nous voulons aller plus loin, nous proposons d’atteindre un niveau de contrôle semblable aux aéroports. Pourquoi pourrions-nous protéger les aéroports et ne pas protéger ce que nous avons de plus cher à notre cœur ?C'est-à-dire nos enfants et le système éducatif français."
Interrogé sur le prix de ces équipements, Fabrice Pannekoucke est resté évasif sur le montant précis, précisant que ça dépend des dispositifs : location ou d’acquisition. Il admet toutefois que ça représente "des coûts importants de plusieurs centaines de milliers d’euros par établissement." Le président de Région a laissé entendre que la participation de l’État serait indispensable pour généraliser ces portiques et scanners dans les lycées.
Il a également rappelé l’investissement régional engagé depuis 2016 : "Vous savez les portiques c’est 102 millions d’euros que nous avons investi dans la sécurité de nos établissements depuis 2016. Nous avons protégé 314 établissements publics lycée et 257 établissements privés. Il faut poursuivre. Aller plus loin. Car ce que nous avons fait depuis 2016 apporte une véritable réponse."
Si certains enseignants ont regretté que l’expérimentation se déroule au moment de la rentrée, Jean-Noël Roget, chef d’établissement assure avoir "communiqué auprès de tous les élèves et parents d’élèves pour leur expliquer l’expérimentation de ce matin."
Ce dernier a insisté sur la dimension d’essai : "c’est une démonstration, maintenant il faut qu’on étudie la réalisation, le déroulement si ça a eu un impact sur la rentrée des élèves, je vais rencontrer les élèves pour avoir leur ressenti et voir comment ils l’ont vécu. On va voir les points positifs et négatifs. On doit assurer la sécurité des élèves et du personnel."
Et toi combien nous coute ta vie sans interet ?Signaler Répondre
Ce n'est pas la solution de transformer les lycées en bunker la solution est de faire régner l'ordre dans notre pays une bonne fois pour toute en éliminant radicalement les perturbateurs de notre tranquillitéSignaler Répondre
D'accord sauf pour les boomers, çà macron "diviser pour mieux régner" il sait le faire !Signaler Répondre
C'est lui qui a mis les finances de la France à plat, ça fait 13 ans qu'il est aux manettes de la finance dont il était déjà ministre sous hollande...
Il faut plutôt se pencher sur les 211 Mds €/an donner aux entreprises sans contrepartie, sans parler en plus des aides à la R&D qui vont directement dans les poches des actionnaires (c'est prouvé) et des abattements fiscaux divers.
Un gars comme B.Arnault (3 ou 4è plus riche au monde) paie en France le même montant d'impôts qu'un médecin généraliste...
En quoi ça vous dérange que la République protège ses enfants ?Signaler Répondre
C'est l'aéroport international de Charles-Mérieux ?Signaler Répondre
Drôle d'époque quand même ou pour rentrer dans un des sanctuaire de la république il faut passer des portiques de sécurité.Signaler Répondre
Encore un coût qui devrait être inutile si l'état avait bien fait son travail plutôt que dire que ce don les boomers qui ont mis mes finances à plat.
Les écoles privées juives,en sont équipées depuis bien longtemps,au frais du contribuable !Signaler Répondre
C'est ça d'importer le mode de vie à l'Etatsunienne...Signaler Répondre
Il est merveilleux ce monde sans frontière ni interdit où on ne peut même plus aller au Lycée sans se faire fouiller.Signaler Répondre
Le paradis gauchiste libertaire dans ce qu'il a de plus beau.
Voilà un bon sentiment de portiques de sécurité dans une métropole apaisée...Signaler Répondre
Badge apparent, empreinte biométrique avec reconnaissance faciale, fouille de sécurité.Signaler Répondre
Car on ne devrait pas en être arrivé là : si la Justice et les législateurs (députés, gouvernement) remplissaient leur fonction, on devrait avoir mis en place des peines - des peines effectives - qui rendraient suffisamment dissuasif de vouloir rentrer, ici par exemple, dans un lycée avec un couteau.Signaler Répondre
C'est le coeur du dysfonctionnement global de notre société actuelle : on n'ose plus prendre les mesures politiques qui s'imposent.