Halloween : ce qui est interdit à Lyon et dans le Rhône cette année

À l’approche d’Halloween, et dans un souci de maintenir l’ordre public, la Préfète du Rhône a pris plusieurs mesures préventives. “Du 31 octobre, 12h00, au 2 novembre 2024, 06h00, seront interdits dans l’ensemble du département : la vente et l’usage d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public ; la vente ou la détention de carburant en récipient portable”, précise la préfecture.

Ces mesures sont complétées par des restrictions concernant l’alcool. Ainsi, du 31 octobre, 20h00, au 1er novembre, 06h00, puis du 1er novembre, 20h00, au 2 novembre, 06h00, il sera interdit de consommer de l’alcool en groupe sur la voie publique, sauf dans les espaces réservés, ainsi que d’acheter de l’alcool à emporter.

La Préfète appelle “au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités se passent dans de bonnes conditions”. Elle invite également les automobilistes à une vigilance accrue, notamment à la tombée de la nuit, en raison des possibles déambulations de groupes accompagnés d’enfants.

Ces mesures visent à assurer la sécurité de tous durant les festivités d’Halloween et à éviter les troubles constatés les années précédentes.