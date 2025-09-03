"France ou Alger ?" : pluie de commentaires haineux sous la vidéo de rentrée du maire de Lyon

Ce lundi 1er septembre, Grégory Doucet publiait sur ses réseaux sociaux une vidéo tournée dans une école du 9ᵉ arrondissement, à l’occasion de la rentrée scolaire.

On y aperçoit de nombreuses mères voilées accompagnant leurs enfants. Rapidement, les commentaires ont afflué, parfois accusant l’édile d’un "coup de com" à l’approche des municipales de 2026, mais surtout teintés de racisme.

"On peut apercevoir 8 femmes... Dont 7 voilées... Merci Monsieur le maire !", écrit un internaute. D’autres interrogent : "De quel pays est cette vidéo ?", "C’est au bled c’est pas à Lyon rassure moi," ou encore "France ou Alger????." La grande majorité des messages de cette vidéo vue près de 300 000 fois sur Facebook sont de ce ton.

Face à cette avalanche de réactions, le maire de Lyon a tenu à répondre dès le lendemain. "Stupeur et effroi. Ce sont les mots qui me viennent en lisant les milliers de commentaires reçus depuis hier sous mes publications de rentrée scolaire," a écrit Grégory Doucet.

Il a tenu à "apporter [son] plein soutien à nos concitoyennes et concitoyens ciblés par cette déferlante raciste". Le maire a dénoncé : "Le rejet de l’autre, la stigmatisation et la provocation à la haine ne sont pas compatibles avec nos principes républicains. Les voir ainsi outragés est une violence insupportable."

Dans son message, l’édile écologiste a également adressé son soutien "à toute l’équipe éducative", s’inquiétant d’une "haine virale et décomplexée." Et de conclure : "Alors je crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté."