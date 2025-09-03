Politique

"France ou Alger ?" : pluie de commentaires haineux sous la vidéo de rentrée du maire de Lyon

"France ou Alger ?" : pluie de commentaires haineux sous la vidéo de rentrée du maire de Lyon
DR : Gregory Doucet

La vidéo de rentrée scolaire du maire de Lyon a tourné à la polémique sur les réseaux sociaux.

Ce lundi 1er septembre, Grégory Doucet publiait sur ses réseaux sociaux une vidéo tournée dans une école du 9ᵉ arrondissement, à l’occasion de la rentrée scolaire.

On y aperçoit de nombreuses mères voilées accompagnant leurs enfants. Rapidement, les commentaires ont afflué, parfois accusant l’édile d’un "coup de com" à l’approche des municipales de 2026, mais surtout teintés de racisme.

"On peut apercevoir 8 femmes... Dont 7 voilées... Merci Monsieur le maire !", écrit un internaute. D’autres interrogent : "De quel pays est cette vidéo ?", "C’est au bled c’est pas à Lyon rassure moi," ou encore "France ou Alger????." La grande majorité des messages de cette vidéo vue près de 300 000 fois sur Facebook sont de ce ton.

Face à cette avalanche de réactions, le maire de Lyon a tenu à répondre dès le lendemain. "Stupeur et effroi. Ce sont les mots qui me viennent en lisant les milliers de commentaires reçus depuis hier sous mes publications de rentrée scolaire," a écrit Grégory Doucet.

Il a tenu à "apporter [son] plein soutien à nos concitoyennes et concitoyens ciblés par cette déferlante raciste". Le maire a dénoncé : "Le rejet de l’autre, la stigmatisation et la provocation à la haine ne sont pas compatibles avec nos principes républicains. Les voir ainsi outragés est une violence insupportable."

Dans son message, l’édile écologiste a également adressé son soutien  toute l’équipe éducative", s’inquiétant d’une "haine virale et décomplexée." Et de conclure : "Alors je crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté."

avatar
Amen le 03/09/2025 à 19:11

Elle est bonne la place , faire des courbettes à des personnes qui n'aiment pas la République , c'est poser le pantalon en fermant les yeux pour faire semblant de ne pas voir la réalité de la vie de tous les jours.
Quelle honte , quelle bassesse , quelle lâcheté !
Et dire que c'est grâce aux français qui paient des impôts qu'il vit bien en faisant n'importe quoi.
Pauvre France , on ne le dira jamais assez !

Signaler Répondre
avatar
au lit le 03/09/2025 à 18:55
Je vois pas le problème a écrit le 03/09/2025 à 18h27

Doucet est pour une société de type islamique il en a parfaitement le droit.

dégage gochard

Signaler Répondre
avatar
Vous vous fourvoyez le 03/09/2025 à 18:47

C’est pas du racisme , c’est du pleinlescouillisme !!!!

Signaler Répondre
avatar
un constat le 03/09/2025 à 18:39

Lamentable tout simplement lamentable !

Signaler Répondre
avatar
Je vois pas le problème le 03/09/2025 à 18:27

Doucet est pour une société de type islamique il en a parfaitement le droit.

Signaler Répondre
avatar
allez bouge le 03/09/2025 à 18:24
Et alors a écrit le 03/09/2025 à 17h46

Et oui!!!
C'est sa la liberté!!!!
C'est les fondamentaux de notre république
Liberté, égalité, fraternité.
Si tu n'est pas content, j'ai cru lire plus bas que les femmes en Iran se battaient pour enlevés leurs voiles. Enfin d'après ce que les gens disent sans y etre aller.....
Vasi jsui sur que ty trouvera ta place

La France c'est mon pays depuis des générations!
ça dois pas être le tien!
Tu dois surement sortir ton drapeau palestinien, ou siffler la Marseillaise!

Signaler Répondre
avatar
GAD le 03/09/2025 à 18:11

Il préfère visiblement ce type de rencontres à la cérémonie traditionnelle du Vœu des Echevins

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 03/09/2025 à 18:09

Et pendant ce temps,'institut européen des sciences humaines, vient d'être dissous par le ministre de l'intérieur pour islamisme radical.....
Gardons espoir aux hommes de bonne volonté qui luttent contre l entrisme et le communautarisme.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
avecplaisir le 03/09/2025 à 18:09
Lyon4ever a écrit le 03/09/2025 à 16h07

Bonjour,
Tout d'abord, merci pour ce commentaire qui en dit long sur ce que pense (supposément) les français, vous parlez à haute voix pour nous tous, donc merci beaucoup.
Afin de pouvoir réutiliser vos paroles à des fins de convaincre mon auditoire qui ne veut pas voir les réalités en face, pourriez vous me donner les sources concernant vos propos : "les français n'en peuvent plus de ces arrivées incessantes et des vagues de criminalité associées" ? Je pense que les politiques pourront aussi utiliser les sources pour réussir à nous montrer qu'ils ont raison.
Merci par avance

Vous venez d'arriver ?
Chiffres officiels donnés pour les faits de délinquance par les préfets en début d'année :
-Rhône 57% des faits dus aux étrangers
-Bouches du Rhône :67% ( annoncess verifiables sur internet)
Que des suédois sûrement ?

Signaler Répondre
avatar
punition le 03/09/2025 à 18:07
Next! a écrit le 03/09/2025 à 17h37

Résultat de décennies de politiques irresponsables, il va falloir que ça change, vite!

pas si vite!!! réfléchissez !! deja en 2020 vous avez fait une connerie alors pour 2026 réfléchissez

Signaler Répondre
avatar
Sans Avenir le 03/09/2025 à 17:49

Et c'est quoi le problème ? ces gauchistes ne supportent pas la vérité ? on voit que des voilées sur cette vidéo. pas de racisme, pas de fascisme. juste la réalité d'une population qui en chasse une autre. je comprends pour cette gauche idéologique et totalitaire le réel soit insupportable.

Signaler Répondre
avatar
Et alors le 03/09/2025 à 17:46
expliquez nous a écrit le 03/09/2025 à 15h07

J'arrive pas a comprendre 😒
En Iran, les femmes veulent enlever le voile
Et en France les femmes veulent le porter 🤔

Et oui!!!
C'est sa la liberté!!!!
C'est les fondamentaux de notre république
Liberté, égalité, fraternité.
Si tu n'est pas content, j'ai cru lire plus bas que les femmes en Iran se battaient pour enlevés leurs voiles. Enfin d'après ce que les gens disent sans y etre aller.....
Vasi jsui sur que ty trouvera ta place

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 03/09/2025 à 17:43

Le Greg aura réussi à faire le buzz.
Le problème reste entier et il ne faudra pas trop compter sur lui pour le résoudre

Signaler Répondre
avatar
Next! le 03/09/2025 à 17:37

Résultat de décennies de politiques irresponsables, il va falloir que ça change, vite!

Signaler Répondre
avatar
Laïcité bafouée par la gauche! le 03/09/2025 à 17:34
Homa a écrit le 03/09/2025 à 17h22

Je me sentirai tellement mal si je devais évoluer dans cet environnement...

C'est pourtant aujourd'hui l'environnement d'une grande majorité d'écoles lyonnaises.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 03/09/2025 à 17:22

Je me sentirai tellement mal si je devais évoluer dans cet environnement...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/09/2025 à 17:15

Vous n'avez pas compris la vidéo c'est qu'il est retourné à l'humanitaire comme avant ;-)

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 03/09/2025 à 17:12

Je ne comprends pas l'étonnement des gens.
Depuis belle lurette la gauche n'a absolument plus d'idées ni de solutions à proposer
Donc ils font du bruit et de la provocation pour continuer à exister dans les médias.
Ecoutez mélenchon ou rousseau, leurs discours ne sont que haine et chaos mais jamais une seule idée constructive, ils n'en ont pas.
Le petit doucet suit le même chemin....

Signaler Répondre
avatar
inversion des rôles le 03/09/2025 à 17:05

Il ne faut pas inverser les rôles M Doucet, c'est vous le raciste comme vos copains de LFI, vous détestez Lyon, la France et les français, il n'y a qu'à observer l'état dans lequel vous avez mis la ville de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 03/09/2025 à 16:59

Vouloir signifier qu'un quartier ( Etats Unis par exemple) est marqué par une sociologie migratoire et communautaire, n'est que le fait d'une réalité et cela n'est pas du racisme ni de la haine mais le constat d'une politique migratoire culturellement inopportune et fracturante. .

Signaler Répondre
avatar
Boulets le 03/09/2025 à 16:57

On ferait mieux de réclamer une véritable protection contre les délinquants et criminels plutôt que discriminer les citoyens selon leurs origines. Le racisme est non seulement débilissime et injuste mais il discrédite les revendications légitimes !

Signaler Répondre
avatar
Avec lui le 03/09/2025 à 16:49
mine a écrit le 03/09/2025 à 15h38

" "Alors je [ le maire ] crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté." ".

Il n' y a pas de racisme, seulement un constat.

Le racisme va seulement dans un seul sens

Signaler Répondre
avatar
La religion abrutit! le 03/09/2025 à 16:46

La lutte contre l'obscurantisme n'est pas du racisme, elle est le signe d'un esprit raisonné.

Signaler Répondre
avatar
Confidence le 03/09/2025 à 16:36
poiu a écrit le 03/09/2025 à 15h59

Ce parachuté tend tout de même le bâton pour se faire battre!

Dans 6 mois il partira aussi vite qu'il est venu.

Il s'entraine pour son futur Job : Ministre de l Education qu' il vise le Doudou . Installé à Paris dans son ministère , Pépère ..
Pas besoin de compétences particulières pour ce poste : Serrer des paluches , flatter des épaules, imposer le quinoa bio dans les écoles et des garages a vélos ...et hop ...rien d'autre.
Et quand il contemple la liste de ces prédécesseurs il se dit qu'il a toutes ses chances :
: Benoit Hamon ,Najat.. ,Pap Ndiaye,Attal , Amélie et plein d autres : C est certain ,c'est pour lui , il y travaille d arrache pied.

Signaler Répondre
avatar
Trianon le 03/09/2025 à 16:30

Et dire que ttes les petites têtes blondes se cassent dans le privé.
On se pose des questions ou on continue comme su de rien était?
Le racsime est un delit...mais je vois surtout un constat general.

Signaler Répondre
avatar
@sincerement le 03/09/2025 à 16:22
SINCÈREMENT a écrit le 03/09/2025 à 15h34

Un homme de bien ce Maire, on le regretteras !

🤣🤣🤣

J'adore le second degré !

Signaler Répondre
avatar
C'était écrit d'avance le 03/09/2025 à 16:18

Une polémique créé de toute pièce par son service com.

Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est entouré d'incompétents car la réaction sur les réseaux sociaux était largement prévisible.

Signaler Répondre
avatar
Lyon4ever le 03/09/2025 à 16:14
kool5 a écrit le 03/09/2025 à 15h57

La France ? Grâce à qui ? Aux populations qui ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur en France .Si vous m'avez compris,pas besoin d'autres détails

J'avoue j'ai pas compris... Pourriez vous détailler pour moi ?

Signaler Répondre
avatar
Et les enfants…? le 03/09/2025 à 16:12

Je n’ai peut être pas tout compris, mais la rentrée des classes c’est d’abord celle des enfants qui son élèves ! On n’en voit pas UN SEUL sur cette photo !!! On est en droit de s’interroger de QUELLE rentrée on parle : celle des ménagères ?…

Signaler Répondre
avatar
Lyon4ever le 03/09/2025 à 16:07
Hahahaha a écrit le 03/09/2025 à 14h23

Bienvenue Grégory dans le monde réel. Oui, les français (de souche ou pas) n'en peuvent plus de ces arrivées incessantes et des vagues de criminalité associées !

A coup de frond républicain, les écolos finissent par oublier que la population française a un avis sur l'immigration, et qu'il faudrait un jour en tenir compte. Sinon, le pire n'est pas impossible...

Bonjour,
Tout d'abord, merci pour ce commentaire qui en dit long sur ce que pense (supposément) les français, vous parlez à haute voix pour nous tous, donc merci beaucoup.
Afin de pouvoir réutiliser vos paroles à des fins de convaincre mon auditoire qui ne veut pas voir les réalités en face, pourriez vous me donner les sources concernant vos propos : "les français n'en peuvent plus de ces arrivées incessantes et des vagues de criminalité associées" ? Je pense que les politiques pourront aussi utiliser les sources pour réussir à nous montrer qu'ils ont raison.
Merci par avance

Signaler Répondre
avatar
on rigole iciiiii le 03/09/2025 à 16:06

Bizarre quand même tout ces commentaires!
Oh des femmes voilées!
Continuez a faire barrage, mais venez pas faire des commentaires!!!!

Signaler Répondre
avatar
YES ans NO le 03/09/2025 à 15:59
Dupon a écrit le 03/09/2025 à 14h22

Ce refus de voir la réalité en face est insupportable.
C'est un constat Doudou, pas du racisme.

De toute façon,le doucet n'a jamais compris ,ou plutôt ne veux absolument pas comprendre .2026,résistera t'il au marasme des municipales ? J'espère ,qu'il retournera à Paris

Signaler Répondre
avatar
poiu le 03/09/2025 à 15:59

Ce parachuté tend tout de même le bâton pour se faire battre!

Dans 6 mois il partira aussi vite qu'il est venu.

Signaler Répondre
avatar
kool5 le 03/09/2025 à 15:57
Connor McLeod a écrit le 03/09/2025 à 15h44

La France change.
Stupeur et effroi de le constater.

La France ? Grâce à qui ? Aux populations qui ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur en France .Si vous m'avez compris,pas besoin d'autres détails

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 03/09/2025 à 15:46

Ça prouve qu'il lit les commentaires mais comme d'habitude, n'en tient pas compte. Donc il doit savoir à quel point il est haï par la population.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 03/09/2025 à 15:46

On constate juste qu'il a préféré une école avec ça que une avec des petits français et que dire que les 3/4 sont la pour les aides c'est pas être raciste juste la réalité y ont l'école en Algérie ou ailleurs

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 03/09/2025 à 15:44

La France change.
Stupeur et effroi de le constater.

Signaler Répondre
avatar
Le Maire fait un choix délibéré... le 03/09/2025 à 15:43

Personne ne le force : il va délibérément faire la rentrée dans une certaine école, avec le message médiatique qui ira avec...

Et avec l'agrément implicte donné au fait de ne pas trouver du tout problématqiue que les femmes de notre pays doivent se dissimuler la chevelure pour apparaitre respectables...

Je ne suis pas sûr que "féminisme" soit encore une étiquette politique qui lui aille...

Signaler Répondre
avatar
mine le 03/09/2025 à 15:38

" "Alors je [ le maire ] crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté." ".

Il n' y a pas de racisme, seulement un constat.

Signaler Répondre
avatar
En doklek martek le 03/09/2025 à 15:35
orgentil a écrit le 03/09/2025 à 14h17

Racisme, le fait de trouver qu'il y a trop de femmes voilées ? Plutôt un choc culturel qui n'a rien à voir. S'il y a des gens qui cherchent à diviser notre société, ce sont justement celles et ceux qui veulent se démarquer ainsi et montrer que, eux, ne veulent pas s'intégrer à notre société laïque. Il est dommage que notre premier édile n'en soit pas conscient !

Va dire la même chose pour Villeurbanne avec la communauté que tu n oserais citer

Signaler Répondre
avatar
réalité le 03/09/2025 à 15:35

effectivement " Stupeur et effroi " !!! a voir ces photos
si s'interroger sur une situation que l'on ne peux plus cacher sous le tapis c'est haineux ....
alors, posons la bonne question : à qui la faute ?? mr le maire

Signaler Répondre
avatar
SINCÈREMENT le 03/09/2025 à 15:34

Un homme de bien ce Maire, on le regretteras !

Signaler Répondre
avatar
French connection le 03/09/2025 à 15:31

Voyez une rentrée scolaire dans les annees par exemple 60 ou 70 et la difference par rapport à aujourd'hui photos à l'appui... c'est à se voiler la face !

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 03/09/2025 à 15:27

Avec force et honnêteté?

C'est mal barré alors.

Signaler Répondre
avatar
Marcus fordus le 03/09/2025 à 15:20

On sait qu'au fond de lui, il SAIT aussi.
C'est pas possible autrement.

Signaler Répondre
avatar
expliquez nous le 03/09/2025 à 15:07

J'arrive pas a comprendre 😒
En Iran, les femmes veulent enlever le voile
Et en France les femmes veulent le porter 🤔

Signaler Répondre
avatar
le plus triste le 03/09/2025 à 15:06

Le plus triste est que aucun des parents ne semble le connaitre. Un nouveau surveillant général ? un nouveau concierge ?

Signaler Répondre
avatar
tiens donc le 03/09/2025 à 15:03

Mais Doudou à une cravate ! Je ne le savais pas

Signaler Répondre
avatar
c'est curieux le 03/09/2025 à 14:57

Toujours pas de commentaires ou pas politiquement corrects !

Signaler Répondre
avatar
roco le 03/09/2025 à 14:40

bla bla bla DEHORs et vite les escrolos !

Signaler Répondre

