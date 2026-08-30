"Le temps est venu d’agir ensemble" : Jérémie Bréaud interpelle Grégory Doucet sur la sécurité à Lyon

Le ton reste offensif entre Jérémie Bréaud et Grégory Doucet sur la question de la sécurité.
Dans un message adressé au maire de Lyon, le vice-président de la Métropole chargé de la Sécurité revient d’abord sur leurs échanges intervenus après le décès d’un homme de 82 ans dans le métro.
"Le week-end dernier, je vous avais apostrophé sur les réseaux sociaux pour vous dire que vous ne manquiez pas d’air !", rappelle-t-il, reprochant à Grégory Doucet d’avoir déclaré que c’était "à la Métropole de renforcer la sécurité".
Bréaud s’appuie sur un classement de Valeurs actuelles
Le vice-président métropolitain cite ensuite le dernier classement consacré à la sécurité publié par Valeurs actuelles. Celui-ci place Lyon comme la commune la plus dangereuse de France devant Grenoble et Marseille.
"Vous qui nous donnez tant de leçons, votre Ville de Lyon est tout simplement la commune la plus dangereuse de France", attaque le maire LR de Bron.
Au-delà de la polémique, Jérémie Bréaud renouvelle une proposition déjà formulée avec Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, mardi lors d'un déplacement dans le métro lyonnais. A savoir celle "d'accepter notre main tendue et d’accepter notre aide, notamment financière, pour renforcer la sécurité à Lyon", écrit-il à Grégory Doucet.
Le vice-président estime désormais que "le temps est venu d’agir ensemble pour le bien-être des Lyonnais et Grands Lyonnais". Il conclut son message par une citation de Pierre Corneille adressée au maire de Lyon : "Pratiquez vos conseils ou n’en donnez pas."
On attend que le chef recoive des ordres, on ne ramasse pas sans ordre, c'est ça l'écologieSignaler Répondre
Les mauvaises herbes et herbes sèches, ont touche plus, c'est plus naturel
Il y a t’il une personne qui n’est pas un homme de plus de 55 ans , qui commentent sur LM ?Signaler Répondre
Et si oui , il y a t’il des femmes ?
Non car ce sont les premières victimes mais ceux qu on lit souvent sont des hommes : violeur pedoholie incestueux
Regardez bien vos bourses avant qu on les coupes
Ce qui intéresse Doucet c’est l’inaction climatique (au passage sur laquelle il ne sert à rien comme la plupart de ses amis), il fait donc le buzz, se la joue lanceur d’alertes et sauveur de la planète … En revanche son inaction sécuritaire est bien réelle, elle se traduit tous les jours par des blessés, des morts, des incendies et des règlements de comptes.Signaler Répondre
Mais la sécurité des Lyonnais ça ne l’intéresse pas, c’est un sentiment puisque les Lyonnais traversent la rue pour lui serrer la main !
Cet homme est une honte et un nuisible pour Lyon.
Doucet, élu avec les voix des racistes antisémites ....Signaler Répondre
Allons, allons, le petit Gregory nous rappelle à l'envi que Lyon est une ville apaisée !!!Signaler Répondre
Voilà ce qui arrive quand on vote pour un dogmatique fanatisé associé à LFI, parti du désordre et de la haine de la France. A supporter encore pendant 5 ans et demi......pour notre plus grand désarroi.Signaler Répondre
Théâtre de Guignols, on ne vous écoute plus, on rit c'est tout...Signaler Répondre
Tout ce qui compte à la mairie, c'est les 12 jours de congés menstruels par an pour les agents qui se perçoivent comme femme. "Qu'est ce qui vous fait croire que je suis un homme", déclarat un vieux monsieur barbu et chauve à la télé l'autre jour.Signaler Répondre
Bréaud à mis Doucet KO. Ca fait plaisir 👍Signaler Répondre
Vivre à Lyon c'est risquer sa vie tous les jours lorsqu'on sort. Entre les trottinettistes homicidaires et les fous de flingues la tête de mort n'est jamais très loin.Signaler Répondre
La municipale ? pas besoin d'ordre pour ne rien branler, leur terrain de prédilection les pots d'arrossage organisé par les Mairies , ensuite la chasse aux PV de stationnements, tout ce qui ne bouge pas, car physiquement trop d'embonpointSignaler Répondre
Que fait la ville et la Metropole au sujet des nombreuses branches laissées sur les routes et trottoir depuis la tempête?Signaler Répondre
Heureusement que J Bréaud a été élu. Rigoureux , travailleur , il trouvera des solutions comme il a fait à Bron . Nous avons une entière confiance en lui .Signaler Répondre
"le temps est venu d’agir ensemble pour le bien-être des Lyonnais et Grands Lyonnais"Signaler Répondre
Autant agir sans lui il sert à rien le doucet à part la ramener sur la catastrophe au Népal, même son propre arrondissement il est pas foutu de s'en occuper (sauf pour un vieux tag sur un mur l'insultant)
Au moins la ville de Lyon est en tête d’un classement grâce à son maire.Signaler Répondre
Il y a des chances d’être sur le podium avec Grenoble et Nantes, un bon tiercé pour les villes escrologistesSignaler Répondre
Le Doudou va proposer de mettre des loquets plus solides sur les pissotières dérangées, pardon non genrées ;-)Signaler Répondre
Il en a rien à faire des lyonnais et encore moins de la sécurité, je rappelle qu'il avait donné l ordre à la municipal de ne pas bougé pendant les émeutes pour nahel, un haut grade de la municipal avait témoigné sous anonymat, pendant que lui était en train de faire la fête sur une péniche, mais vous avez préféré voter pour lui... Encore une fois les lyonnaisSignaler Répondre