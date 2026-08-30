"Le temps est venu d’agir ensemble" : Jérémie Bréaud interpelle Grégory Doucet sur la sécurité à Lyon

Le ton reste offensif entre Jérémie Bréaud et Grégory Doucet sur la question de la sécurité.

Dans un message adressé au maire de Lyon, le vice-président de la Métropole chargé de la Sécurité revient d’abord sur leurs échanges intervenus après le décès d’un homme de 82 ans dans le métro.

"Le week-end dernier, je vous avais apostrophé sur les réseaux sociaux pour vous dire que vous ne manquiez pas d’air !", rappelle-t-il, reprochant à Grégory Doucet d’avoir déclaré que c’était "à la Métropole de renforcer la sécurité".

Bréaud s’appuie sur un classement de Valeurs actuelles

Le vice-président métropolitain cite ensuite le dernier classement consacré à la sécurité publié par Valeurs actuelles. Celui-ci place Lyon comme la commune la plus dangereuse de France devant Grenoble et Marseille.

"Vous qui nous donnez tant de leçons, votre Ville de Lyon est tout simplement la commune la plus dangereuse de France", attaque le maire LR de Bron.

Au-delà de la polémique, Jérémie Bréaud renouvelle une proposition déjà formulée avec Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, mardi lors d'un déplacement dans le métro lyonnais. A savoir celle "d'accepter notre main tendue et d’accepter notre aide, notamment financière, pour renforcer la sécurité à Lyon", écrit-il à Grégory Doucet.

Le vice-président estime désormais que "le temps est venu d’agir ensemble pour le bien-être des Lyonnais et Grands Lyonnais". Il conclut son message par une citation de Pierre Corneille adressée au maire de Lyon : "Pratiquez vos conseils ou n’en donnez pas."