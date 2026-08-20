Nouvel épisode de violence insoutenable visant une personne âgée dans l'agglomération lyonnaise.

Une femme de 92 ans lutte toujours pour sa vie trois jours après avoir été violemment agressée à son domicile lyonnais.

Les faits rapportés par le Progrès se sont produits lundi à la mi-journée, rue Godefroy, à proximité de la place du Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.

Une femme s’est introduite au domicile de la nonagénaire dans le cadre d’un vol et l’a rouée de coups. La victime était encore consciente lorsqu’elle a été prise en charge puis transportée à l’hôpital.

Ce jeudi, son état restait extrêmement préoccupant et son pronostic vital était toujours engagé.

L’auteure présumée des violences a pris la fuite après les faits. Elle n’avait pas été retrouvée depuis et faisait l’objet d’actives recherches de la part des policiers.

Une enquête est en cours pour déterminer précisément les circonstances de cette agression et identifier la suspecte.