Faits Divers

Lyon : une femme de 92 ans entre la vie et la mort après un violent vol à son domicile

Lyon : une femme de 92 ans entre la vie et la mort après un violent vol à son domicile

 Une nonagénaire a été grièvement blessée lundi 17 août lors d’un vol avec violences commis chez elle, dans le 6e arrondissement de Lyon. La victime, frappée à plusieurs reprises, est hospitalisée, son pronostic vital est engagé.

Nouvel épisode de violence insoutenable visant une personne âgée dans l'agglomération lyonnaise.

Une femme de 92 ans lutte toujours pour sa vie trois jours après avoir été violemment agressée à son domicile lyonnais.

Les faits rapportés par le Progrès se sont produits lundi à la mi-journée, rue Godefroy, à proximité de la place du Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.

Une femme s’est introduite au domicile de la nonagénaire dans le cadre d’un vol et l’a rouée de coups. La victime était encore consciente lorsqu’elle a été prise en charge puis transportée à l’hôpital.

Ce jeudi, son état restait extrêmement préoccupant et son pronostic vital était toujours engagé.

L’auteure présumée des violences a pris la fuite après les faits. Elle n’avait pas été retrouvée depuis et faisait l’objet d’actives recherches de la part des policiers.

Une enquête est en cours pour déterminer précisément les circonstances de cette agression et identifier la suspecte.

15 commentaires
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Loool le 20/08/2026 à 21:05
Libriste. a écrit le 20/08/2026 à 20h56

Faire défiler à poil sur un véhicule parcourir la ville, à 92ans? Vous n'avez aucun cœur, même si la vieille aurait du s'occuper de ses affaires, rien ne serait arrivé!!

Rendre la victime responsable de son agression et demander de la clémence pour l agresseur : pas de doute possible, vous êtes de gauche

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Libriste. le 20/08/2026 à 20:56
Rob a écrit le 20/08/2026 à 20h33

Après son arrestation la faire défiler à poil sur un véhicule parcourir la ville et après lui faire subir le même sort que cette pauvre dame.

Faire défiler à poil sur un véhicule parcourir la ville, à 92ans? Vous n'avez aucun cœur, même si la vieille aurait du s'occuper de ses affaires, rien ne serait arrivé!!

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Rob le 20/08/2026 à 20:33

Après son arrestation la faire défiler à poil sur un véhicule parcourir la ville et après lui faire subir le même sort que cette pauvre dame.

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Moh le 20/08/2026 à 20:23

est il possible de me laisser avec cette femme une fois appréhender dans une salle fermer à clé et sans calerune quinzaine de minute

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Justice ! le 20/08/2026 à 20:12

Badinter , as tu lu l'article ?

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Ritchie le 20/08/2026 à 19:55

On pourrait écarteler celle qui a fait ça en place publique

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V pour vaincus le 20/08/2026 à 19:36

Que voulez-vous ? C'est un kartier qui craint. Les cambrioleurs ne sont pas obtus, le bling-bling se trouve dans le sixième, pas le boulevard des États-Unis ironiquement nommé....

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maville le 20/08/2026 à 19:02

LFI déclare c'est un accident, seule la police tue.

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Incroyable le 20/08/2026 à 18:51
Q a écrit le 20/08/2026 à 18h06

peine de mort a rétablir d'urgence pour les fils de pute qui s'en prennent aux enfants et personne âgées

Je crois que même le diable est dépourvue

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Ex Précisions le 20/08/2026 à 18:49

Est-ce que ce serait la même femme qui a agressé chez elle une dame de 108 ans le 07 août à Villeurbanne ?

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Votez bien en 2027 le 20/08/2026 à 18:42

Il n’y aura pas de deuxième service...

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phil 6 le 20/08/2026 à 18:40

Doucet va nous dire que c’est une ville apaisée. quand va t il réagir

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eric69 le 20/08/2026 à 18:36

Et une agression mortelle d'une personne agée au métro Saxe cet après midi... métropole apaisée

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Solidarité 69 le 20/08/2026 à 18:09

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Les femmes sont aussi violentes que les hommes, c'est l'égalité by EELV-LFI.

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Q le 20/08/2026 à 18:06

peine de mort a rétablir d'urgence pour les fils de pute qui s'en prennent aux enfants et personne âgées

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