Nouvel épisode de violence insoutenable visant une personne âgée dans l'agglomération lyonnaise.
Une femme de 92 ans lutte toujours pour sa vie trois jours après avoir été violemment agressée à son domicile lyonnais.
Les faits rapportés par le Progrès se sont produits lundi à la mi-journée, rue Godefroy, à proximité de la place du Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement.
Une femme s’est introduite au domicile de la nonagénaire dans le cadre d’un vol et l’a rouée de coups. La victime était encore consciente lorsqu’elle a été prise en charge puis transportée à l’hôpital.
Ce jeudi, son état restait extrêmement préoccupant et son pronostic vital était toujours engagé.
L’auteure présumée des violences a pris la fuite après les faits. Elle n’avait pas été retrouvée depuis et faisait l’objet d’actives recherches de la part des policiers.
Une enquête est en cours pour déterminer précisément les circonstances de cette agression et identifier la suspecte.
Rendre la victime responsable de son agression et demander de la clémence pour l agresseur : pas de doute possible, vous êtes de gaucheSignaler Répondre
Faire défiler à poil sur un véhicule parcourir la ville, à 92ans? Vous n'avez aucun cœur, même si la vieille aurait du s'occuper de ses affaires, rien ne serait arrivé!!Signaler Répondre
Après son arrestation la faire défiler à poil sur un véhicule parcourir la ville et après lui faire subir le même sort que cette pauvre dame.Signaler Répondre
est il possible de me laisser avec cette femme une fois appréhender dans une salle fermer à clé et sans calerune quinzaine de minuteSignaler Répondre
Badinter , as tu lu l'article ?Signaler Répondre
On pourrait écarteler celle qui a fait ça en place publiqueSignaler Répondre
Que voulez-vous ? C'est un kartier qui craint. Les cambrioleurs ne sont pas obtus, le bling-bling se trouve dans le sixième, pas le boulevard des États-Unis ironiquement nommé....Signaler Répondre
LFI déclare c'est un accident, seule la police tue.Signaler Répondre
Je crois que même le diable est dépourvueSignaler Répondre
Est-ce que ce serait la même femme qui a agressé chez elle une dame de 108 ans le 07 août à Villeurbanne ?Signaler Répondre
Il n’y aura pas de deuxième service...Signaler Répondre
Doucet va nous dire que c’est une ville apaisée. quand va t il réagirSignaler Répondre
Et une agression mortelle d'une personne agée au métro Saxe cet après midi... métropole apaiséeSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Les femmes sont aussi violentes que les hommes, c'est l'égalité by EELV-LFI.
peine de mort a rétablir d'urgence pour les fils de pute qui s'en prennent aux enfants et personne âgéesSignaler Répondre