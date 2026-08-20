Faits Divers

Rhône : quatre casernes de pompiers cambriolées en moins de deux semaines, Fontaines-sur-Saône dernière victime en date

Rhône : quatre casernes de pompiers cambriolées en moins de deux semaines, Fontaines-sur-Saône dernière victime en date

Une nouvelle caserne de pompiers a été cambriolée mardi à Fontaines-sur-Saône. Depuis le 7 août, quatre centres de secours du Rhône ont été visés, pour un préjudice désormais estimé à plus de 42 000 euros.

La série se poursuit dans le Rhône. Après Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Vaugneray, la caserne de Fontaines-sur-Saône a à son tour été victime d’un vol par effraction mardi.

Au total, quatre centres de secours ont ainsi été cambriolés depuis le 7 août.

Le préjudice financier cumulé dépasse désormais 42 000 euros, selon la direction du SDMIS.

Parmi les équipements volés figure notamment du matériel de désincarcération. Des outils qui pourraient ensuite être utilisés pour forcer l’accès à des habitations lors d’autres cambriolages.

La caserne de Saint-Bonnet-de-Mure avait déjà été ciblée le 10 août, tandis que celle de Vaugneray avait été cambriolée quelques jours plus tard.

On ignore encore s'il s'agit de la même équipe pour tous ces faits, ou si les premiers cambrioleurs ont donné des idées à d'autres. Les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre, avec des patrouilles, notamment de gendarmerie, renforcées autour des centres de secours.

2 commentaires
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Ex Précisions le 20/08/2026 à 12:52

Ils ont peut-être besoin de ce matériel pour couper les vignes du beaujolpif qui sont trop sèches ;-)
.
A noter que les vendanges de Côte-Rôtie et de Condrieu démarrent aujourd'hui ! Ça c'est du vin.

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arkom le 20/08/2026 à 12:47

il faudrait les arrêter les mettre dans une voiture accidentée ou les mettre dans un local avec la fumée et leurs dire de se débrouiller car ont à plus de matériels ils ont été volés

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