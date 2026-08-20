Rhône : quatre casernes de pompiers cambriolées en moins de deux semaines, Fontaines-sur-Saône dernière victime en date

La série se poursuit dans le Rhône. Après Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Vaugneray, la caserne de Fontaines-sur-Saône a à son tour été victime d’un vol par effraction mardi.

Au total, quatre centres de secours ont ainsi été cambriolés depuis le 7 août.

Le préjudice financier cumulé dépasse désormais 42 000 euros, selon la direction du SDMIS.

Parmi les équipements volés figure notamment du matériel de désincarcération. Des outils qui pourraient ensuite être utilisés pour forcer l’accès à des habitations lors d’autres cambriolages.

La caserne de Saint-Bonnet-de-Mure avait déjà été ciblée le 10 août, tandis que celle de Vaugneray avait été cambriolée quelques jours plus tard.

On ignore encore s'il s'agit de la même équipe pour tous ces faits, ou si les premiers cambrioleurs ont donné des idées à d'autres. Les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre, avec des patrouilles, notamment de gendarmerie, renforcées autour des centres de secours.