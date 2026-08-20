Saint-Priest : il tire à travers sa porte d’entrée avec un fusil de chasse

Un coup de feu a retenti mardi soir dans un logement de Saint-Priest, dans l’Est lyonnais.
Vers 21h30, un homme âgé d’une quarantaine d'années, seul chez lui au moment des faits, a utilisé une arme de chasse et tiré depuis l’intérieur de son appartement.
Le projectile a traversé la porte d’entrée du logement. Personne n’a été blessé.
Le suspect a ensuite été interpellé par les forces de l’ordre.
Plusieurs armes retrouvées au domicile
Une perquisition menée dans l’habitation a permis de saisir plusieurs armes. On ignore s'il s'agit d'un collectionneur ou d'un individu lié au grand banditisme ou au narcotrafi.
Les circonstances précises ayant conduit l’homme à faire feu sur sa propre porte restent à déterminer.
Je pense qu'il faut construire des asiles de fous sécurisés plutôt que des prisons qui sont remplies de tarés.Signaler Répondre
On les met sous sédatif et on n'en entend plus parler, comme ça il n'y aura pas d'activité type karting, cinémas, musées, poneys à payer par le contribuable...
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
La France est comme les USA ,on a des armes stockées ,et prêtent à servir .Et avec la nouvelle France,prônée par LFI ,ça va empirer .Signaler Répondre