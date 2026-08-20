Saint-Priest : il tire à travers sa porte d’entrée avec un fusil de chasse

Un coup de feu a retenti mardi soir dans un logement de Saint-Priest, dans l’Est lyonnais.

Vers 21h30, un homme âgé d’une quarantaine d'années, seul chez lui au moment des faits, a utilisé une arme de chasse et tiré depuis l’intérieur de son appartement.

Le projectile a traversé la porte d’entrée du logement. Personne n’a été blessé.

Le suspect a ensuite été interpellé par les forces de l’ordre.

Plusieurs armes retrouvées au domicile

Une perquisition menée dans l’habitation a permis de saisir plusieurs armes. On ignore s'il s'agit d'un collectionneur ou d'un individu lié au grand banditisme ou au narcotrafi.

Les circonstances précises ayant conduit l’homme à faire feu sur sa propre porte restent à déterminer.