Faits Divers

Saint-Priest : il tire à travers sa porte d’entrée avec un fusil de chasse

Saint-Priest : il tire à travers sa porte d’entrée avec un fusil de chasse

Un homme d’une quarantaine d’années a été interpellé mardi soir à Saint-Priest après avoir tiré depuis l’intérieur de son logement. Le projectile a traversé sa porte d’entrée sans faire de blessé. Plusieurs armes ont ensuite été saisies.

Un coup de feu a retenti mardi soir dans un logement de Saint-Priest, dans l’Est lyonnais.

Vers 21h30, un homme âgé d’une quarantaine d'années, seul chez lui au moment des faits, a utilisé une arme de chasse et tiré depuis l’intérieur de son appartement.

Le projectile a traversé la porte d’entrée du logement. Personne n’a été blessé.

Le suspect a ensuite été interpellé par les forces de l’ordre.

Plusieurs armes retrouvées au domicile

Une perquisition menée dans l’habitation a permis de saisir plusieurs armes. On ignore s'il s'agit d'un collectionneur ou d'un individu lié au grand banditisme ou au narcotrafi.

Les circonstances précises ayant conduit l’homme à faire feu sur sa propre porte restent à déterminer.

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saint-priest

3 commentaires
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Ex Précisions le 20/08/2026 à 09:50

Je pense qu'il faut construire des asiles de fous sécurisés plutôt que des prisons qui sont remplies de tarés.
On les met sous sédatif et on n'en entend plus parler, comme ça il n'y aura pas d'activité type karting, cinémas, musées, poneys à payer par le contribuable...

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Solidarité 69 le 20/08/2026 à 09:21

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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waouh le 20/08/2026 à 09:17

La France est comme les USA ,on a des armes stockées ,et prêtent à servir .Et avec la nouvelle France,prônée par LFI ,ça va empirer .

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