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Lyon : un éboueur agressé par des lycéens en tentant d’éteindre un feu, la Métropole porte plainte

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Lyon : un éboueur agressé par des lycéens en tentant d’éteindre un feu, la Métropole porte plainte

Un agent de la Métropole de Lyon a été agressé vendredi 2 octobre au matin à la Croix-Rousse, après avoir tenté d’éteindre un feu de poubelle. La collectivité a porté plainte.

La Métropole de Lyon a annoncé au Progrès avoir déposé plainte après l’agression d’un agent chargé du ramassage des déchets.

Vendredi 2 octobre au matin, l’éboueur avait été pris à partie près du lycée La Martinière-Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, alors qu’il intervenait sur un feu de poubelle allumé par les lycéens manifestants.

L’agent a immédiatement prévenu sa hiérarchie et a pu reprendre son service. La collectivité reste toutefois attentive à son état : "Une attention particulière reste portée à son état, notamment au regard d’éventuelles conséquences post-traumatiques", précise la communication de Véronique Sarselli, présidente de la collectivité.

L’agent raconte avoir été frappé et empêché de partir

Également pompier volontaire, l’éboueur a expliqué avoir tenté d’éteindre l’incendie avant d’être frappé par plusieurs personnes. Selon son témoignage, celles-ci l’entouraient et cherchaient à l’empêcher de s’échapper. Des images de la scène filmée montrent l’homme en gilet orange fluo agrippé par des manifestants cagoulés, puis parvenant à se dégager pour rejoindre un camion de la Métropole.

La veille, jeudi 1er octobre au soir, Véronique Sarselli avait adressé un courrier aux personnels de la collectivité au sujet des violences et dégradations en marge des mobilisations lycéennes. Elle y plaçait leur sécurité au premier plan : "Aucune intervention, aussi nécessaire soit-elle, ne justifie que vous vous exposiez à un danger".

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mouvement lycéen

métropole de Lyon

3 commentaires
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Et Doucet le 04/10/2026 à 09:34

Et pendant ce temps, Doucet préfère rencontrer et soutenir ces casseurs... Hop, au boulot les lycéens, le monde ne vous attend pas ! En Chine et en Corée, les lycéens qui sont déjà trois fois meilleurs que vous en maths prennent encore plus d'avance. Demain, ce sont eux qui dirigeront les entreprises qui vous emploierons, ou pas...

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Attention petits écoliers le 04/10/2026 à 09:32

A fairen'importe quoi, vous risquez d'obtenir n'importe quoi, et aussi beaucoup plus, les citoyens lambdas agressés , qui travaillent simplement pour vivre risquent de se rebeller violement , très violement,
L'idiotie à ses limites

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Samlion le 04/10/2026 à 09:26

Super tonton, j adore votre humour, quand la France est au bord du chaos, ce genre de réflexion est nauséabonde

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Ex Précisions le 04/10/2026 à 09:20

Ces étudiants, ou jeunes décérébrés, attaquent tout ce qui porte un uniforme ou une tenue badgée.
Heureusement que les facteurs n'en portent plus sinon ils se feraient agresser, par contre les agents EDF par exemple il faut qu'ils s'habillent autrement ;-)
Bande de dégénérés des réseaux...

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SuperTonton le 04/10/2026 à 09:18

Peut-être des policiers en civils qui n'ont pas supporté voir leur provocation interrompue

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