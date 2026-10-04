Lyon : un éboueur agressé par des lycéens en tentant d’éteindre un feu, la Métropole porte plainte

La Métropole de Lyon a annoncé au Progrès avoir déposé plainte après l’agression d’un agent chargé du ramassage des déchets.

Vendredi 2 octobre au matin, l’éboueur avait été pris à partie près du lycée La Martinière-Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement, alors qu’il intervenait sur un feu de poubelle allumé par les lycéens manifestants.

L’agent a immédiatement prévenu sa hiérarchie et a pu reprendre son service. La collectivité reste toutefois attentive à son état : "Une attention particulière reste portée à son état, notamment au regard d’éventuelles conséquences post-traumatiques", précise la communication de Véronique Sarselli, présidente de la collectivité.

L’agent raconte avoir été frappé et empêché de partir

Également pompier volontaire, l’éboueur a expliqué avoir tenté d’éteindre l’incendie avant d’être frappé par plusieurs personnes. Selon son témoignage, celles-ci l’entouraient et cherchaient à l’empêcher de s’échapper. Des images de la scène filmée montrent l’homme en gilet orange fluo agrippé par des manifestants cagoulés, puis parvenant à se dégager pour rejoindre un camion de la Métropole.

La veille, jeudi 1er octobre au soir, Véronique Sarselli avait adressé un courrier aux personnels de la collectivité au sujet des violences et dégradations en marge des mobilisations lycéennes. Elle y plaçait leur sécurité au premier plan : "Aucune intervention, aussi nécessaire soit-elle, ne justifie que vous vous exposiez à un danger".