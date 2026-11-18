Une première mise en demeure avait été adressée à l’établissement le 18 août.

Trois mois plus tard, la préfecture du Rhône ordonne la fermeture administrative de Lunch Gaspard, au 52 rue Henri-Maréchal à Saint-Priest, estimant que les corrections demandées n’ont pas été réalisées. Signé le 16 novembre, l’arrêté prévoit une fermeture à compter de sa notification, sans fixer de date de réouverture.

La décision fait suite à un contrôle effectué le 12 novembre par un agent de Bureau Veritas Exploitation, chargé de contrôles officiels pour les services de l’État. Son rapport relève notamment des défauts d’entretien et de nettoyage des locaux et des équipements, des aliments conservés à des températures non conformes et un stockage dans des conditions non hygiéniques.

Des risques de contamination relevés lors du contrôle

L’arrêté mentionne également un risque de contamination chimique, l’absence d’analyses microbiologiques des aliments et des surfaces, ainsi que des lacunes dans la surveillance des opérations à risque. L’information des clients sur les allergènes et sur les produits décongelés est aussi jugée insuffisante, tout comme les instructions ou la formation à l’hygiène alimentaire.

Pour la préfecture, la poursuite de l’activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison des risques de contamination et d’intoxication. Le document précise qu’une procédure contradictoire a été remise à l’exploitant le 13 novembre et qu’il n’a pas présenté d’observations.

Une réouverture soumise à un nouveau contrôle

L’exploitant doit notamment nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel, ranger les produits d’entretien hors de la zone de production, respecter les températures de conservation et mettre en place des analyses microbiologiques. Il lui est aussi demandé d’assurer le suivi des huiles de friture, de compléter l’information des consommateurs et de suivre une formation à l’hygiène.

La réouverture ne pourra intervenir qu’après une visite d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations, à la demande de l’exploitant. Cette vérification devra confirmer la mise en œuvre de l’ensemble des mesures prescrites.