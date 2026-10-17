Faits Divers

Saint-Priest : un motard tué dans une collision au carrefour de Parilly

Suivez-nous sur Google
Saint-Priest : un motard tué dans une collision au carrefour de Parilly
Image d'illustration LyonMag

Un homme a perdu la vie vendredi 16 octobre au soir après un choc entre sa moto et un Peugeot 3008, à la frontière de Saint-Priest et Vénissieux.

Les secours n’ont pas réussi à le sauver. Alertés peu avant 19h30, les pompiers ont tenté de réanimer un motard à l’intersection du boulevard de Parilly et de l’avenue Charles-de-Gaulle. Son décès a été constaté sur place peu avant 20h.

D’après les premiers éléments rapportés par Le Progrès, le pilote circulait sur l’avenue Charles-de-Gaulle lorsqu’il a heurté un Peugeot 3008 au carrefour. Les résultats des dépistages d’alcool et de stupéfiants effectués sur les personnes impliquées n’étaient pas connus.

Cet axe très fréquenté de l’Est lyonnais a déjà été le théâtre de plusieurs accidents graves.

En avril 2021, devant le siège de Renault Trucks, une BMW avait renversé une piétonne et l’avait traînée sur plusieurs mètres. Grièvement blessée, elle avait été abandonnée par le conducteur, qui avait pris la fuite.

Deux ans auparavant, en mai 2019, deux piétons de 71 et 77 ans avaient été fauchés vers 15h30 alors qu’ils traversaient l’avenue, devant le parc de Parilly. Le conducteur roulait sans permis.

Une pétition avait ensuite réclamé des aménagements pour sécuriser cette artère

Tags :

saint-priest

moto

accident moto

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
seule solution le 17/10/2026 à 16:16
Lolotooooooooooooooo a écrit le 17/10/2026 à 15h56

Ce n'est pas un problème d'aménagement .....

la Tesla d 'Elon Musk:pas brsoin de freiner,on les enjambe.

Signaler Répondre
avatar
Alors oui mais les vélos le 17/10/2026 à 15:58

y grillent les feux roooooooouges

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooooooooooooo le 17/10/2026 à 15:56

Ce n'est pas un problème d'aménagement .....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.