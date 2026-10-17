Saint-Priest : un motard tué dans une collision au carrefour de Parilly

Les secours n’ont pas réussi à le sauver. Alertés peu avant 19h30, les pompiers ont tenté de réanimer un motard à l’intersection du boulevard de Parilly et de l’avenue Charles-de-Gaulle. Son décès a été constaté sur place peu avant 20h.

D’après les premiers éléments rapportés par Le Progrès, le pilote circulait sur l’avenue Charles-de-Gaulle lorsqu’il a heurté un Peugeot 3008 au carrefour. Les résultats des dépistages d’alcool et de stupéfiants effectués sur les personnes impliquées n’étaient pas connus.

Cet axe très fréquenté de l’Est lyonnais a déjà été le théâtre de plusieurs accidents graves.

En avril 2021, devant le siège de Renault Trucks, une BMW avait renversé une piétonne et l’avait traînée sur plusieurs mètres. Grièvement blessée, elle avait été abandonnée par le conducteur, qui avait pris la fuite.

Deux ans auparavant, en mai 2019, deux piétons de 71 et 77 ans avaient été fauchés vers 15h30 alors qu’ils traversaient l’avenue, devant le parc de Parilly. Le conducteur roulait sans permis.

Une pétition avait ensuite réclamé des aménagements pour sécuriser cette artère