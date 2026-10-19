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Près de Lyon : deux blessés, dont un grave, après une explosion dans une entreprise

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Près de Lyon : deux blessés, dont un grave, après une explosion dans une entreprise
Lyon Mag

Une explosion survenue ce lundi vers 15h dans une entreprise de Saint-Priest a fait deux blessés, dont un grièvement.

Une bouteille d'acétylène a explosé ce lundi après-midi dans les locaux de l'entreprise TCSI, spécialisée dans la vente et l'aménagement de conteneurs.

Selon Le Progrès, deux hommes ont été blessés dans l'accident. Le premier, âgé de 24 ans, a été grièvement touché, notamment au visage. La seconde victime, âgée de 34 ans, a été prise en charge en urgence relative.

D'importants moyens de secours ont été déployés sur place. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et 14 véhicules ont été mobilisés. Par mesure de sécurité, les trains ont été interrompus sur l'axe Lyon–Bourgoin-Jallieu–Grenoble, provoquant notamment d'importants retards en gare de Lyon-Part-Dieu.

Tags :

Explosion

saint-priest

1 commentaire
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Ex Précisions le 19/10/2026 à 18:55

La France est le pays "développé" où il y a le plus de morts et de blessés au travail.
Encore un record dont on se passerait bien...

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