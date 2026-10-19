Près de Lyon : deux blessés, dont un grave, après une explosion dans une entreprise

Une bouteille d'acétylène a explosé ce lundi après-midi dans les locaux de l'entreprise TCSI, spécialisée dans la vente et l'aménagement de conteneurs.

Selon Le Progrès, deux hommes ont été blessés dans l'accident. Le premier, âgé de 24 ans, a été grièvement touché, notamment au visage. La seconde victime, âgée de 34 ans, a été prise en charge en urgence relative.

D'importants moyens de secours ont été déployés sur place. Une quarantaine de sapeurs-pompiers et 14 véhicules ont été mobilisés. Par mesure de sécurité, les trains ont été interrompus sur l'axe Lyon–Bourgoin-Jallieu–Grenoble, provoquant notamment d'importants retards en gare de Lyon-Part-Dieu.